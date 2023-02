“Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países”

“A Washington le urge aprovechar al máximo la diversidad y riqueza en recursos naturales con que cuenta América Latina.Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

“El carbón es un regalo de la Providencia, guardado por el creador de todas las cosas en las entrañas de Japón para el beneficio de la familia humana… “La cantidad de carbón que posee ese país es tan abundante que su gobierno no tiene ningún argumento válido para no proporcionarnos de ese recurso a un precio razonable”.

… “Cuando miro hacia atrás, pienso que podría darle clase a Al Capone, con la diferencia de queél opera en tres distritos y yo operé en tres continentes”.

El título de este artículo lo reproduzco íntegro del libro “La frontera salvaje”, que tiene como subtitulo “200 años de fanatismo anglosajón en América Latina”, de Jorge Majfud, un prolífico escritor, ensayista, profesor universitario y traductor uruguayo, radicado en Estados Unidos. donde da clases y regularmente contribuye con artículos en español para distintos medios hispanoamericanos.

Tanto los referidos título y párrafo precedentes vienen a colación a propósito de las destempladas declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson,quien, sin ningún disimulo, aseguró que “a Washington le urge aprovechar al máximo la diversidad y riqueza en recursos naturales con que cuenta América Latina”.

"Las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año", y " los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”. “Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

Refiere el autor de “La frontera salvaje” que en 1854 Estados Unidos le impuso a Japón para la firma de un tratado de libre comercio, a lo que el país asiático se negaba, por lo que el 10 de junio de 1851 el secretario de Estado, Daniel Webster, le advirtió que “el carbón es un regalo de la Providencia, guardado por el creador de todas las cosas en las entrañas de Japón para el beneficio de la familia humana…“La cantidad de carbón que posee ese país es tan abundante que su gobierno no tiene ningún argumento válido para no proporcionarnos de ese recurso a un precio razonable”.

Luego de un masivo despliegue de fuerzas navales que los japoneses vieron imposible repeler, con lo que se impuso la firma del Tratado de Kanagawa “por el cual Japón se compromete a abrir sus puertos al comercio con Estados Unidos”, y cuatro años después se firmó el Tratado de Amistad “por el cual Japón le cederá establecimientos territoriales”.

La premonición de Bolívar

El prócer de la independencia de América, Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacio y Blanco, alias Simón Bolívar, aun cuando el país del norte no había dado sus primeros balbuceos de conformarse como imperio alertó que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad “.

Siempre resultará muy limitado describir las acciones más inhumanas, degradantes y aviesas promovidas y ejecutadas por Estados Unidos en el continente americano, y en el último rincón del mundo, mediante el uso de medios de dominación, represión, torturas, asesinatos individuales y colectivos y bombardeos masivos a población civil.

Pero también con acciones forzadas para anexarse territorios, saqueos sin límites, golpes de Estado, asesinatos de jefes de Estado, destrucción de naciones, secuestro, esclavizar, imposición de gobiernos títeres, espionaje, y las más burdas manipulaciones para engañar, imponer su voluntad a personas y países.

Sin desperdicios, el expresidente Donald Trump lo deja claramente establecido… “La teoría critica de la raza…y la cruzada contra la historia estadounidenses son propaganda tóxica…Enseñar esta horrible doctrina a nuestros hijos es una forma de abuso infantil, en el verdadero sentido de la palabra. Por eso es urgente que restemos la educación patriótica en nuestras escuelas y universidades”.

“He servido en la Marina por 33 años hasta llegar a general y durante todo ese periodo he pasado la mayor parte de mi tiempo siendo el músculo de Wall Street y de los grandes negocios… En pocas palabras, he sido un mafioso del capitalismo… Nunca tuve tiempo para detenerme a pensar hasta que me retiré del servicio… Como cualquier militar, mi mente estaba suspendida y ocupada en cumplir órdenes… Cuando miro hacia atrás, pienso que podría darle clase a Al Capone, con la diferencia de queél opera en tres distritos y yo operé en tres continentes”.