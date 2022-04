Diego Escaño Peña: Es merecedor de una pensión especial del Poder Ejecutivo (1 de 3)

Puerto Plata, desde su descubrimiento el 12 de enero de 1493 por el Almirante don Cristóbal Colón y su fundación en el año 1502 por el Comendador de Mayor, frey Nicolás de Ovando, ha sido una de las ciudades más importantes y atractivas de la región Norte del país por su ubicación geográfica y, por su puerto marítima natural.

Puerto Plata, fue la ciudad más cosmopolita que las demás ciudades del país.

Puerto Plata, vino a tener su primer periódico tardíamente, en el año 1872, cuando ya existían otras ciudades con periódicos.

Desde esta fecha se han editado en Puerto Plata más de cien periódicos; el 90% de esos periódicos no aparecen en el país y mucho menos en el Archivo General de la Nación.

El primer periódico que apareció en Puerto Plata fue El Porvenir, el 1 de enero de 1972, dirigido por el cubano Miguel Fernández Arcila. Dicho periódico era auspiciado por la Sociedad Amigos del País, que fuera fundada en 1871. Dicho periódico se editaba quincenalmente. De su primer número se editaron 300 ejemplares. Posteriormente era semanario y se publicaba todos los sábados. Era su administrador, el señor José T. Jiménez. Años después, fue su administrador Manuel Castellanos.

Diego José Escaño Peña, su vida completa ha estado dedicada al periodismo. No ha hecho otra cosa que no haya estado ligada o relacionada al quehacer periodístico. No ha sido un hombre perfecto en la vida, pero su vida ha estado dedicada por completo al servicio de la comunicación social.

Los puertoplateños siempre han dicho presente en todas las guerras libradas en el país, desde el 1844 hasta la última, la Guerra del 24 de abril de 1965.

A partir de ese acontecimiento histórico en el país, en la provincia de Puerto Plata no existía un periódico. Diego José Escaño Peña, un joven con apenas 18 años de edad y que había sido redactor de Noti—sucesos, de Radio Puerto Plata, en 1968; y, corresponsal del periódico santiaguero La Información, en 1968, aglutina a varios jóvenes, entre los cuales estaban: Rafael Alberto Brugal Paiewonsky, Ramón Jerez Díaz, Sergio Cueto, Luis Guerrero Collado, Félix González, Rafael Reyes Bonilla, y otros, que no tenían experiencias y eran neófitos en el periodismo, para los fines de la fundación de un periódico. Solamente Brugal Paiewonsky y Escaño Peña tenían experiencia y capacidad en el periodismo en ese entonces.

En el año 1969, Diego Escaño y el grupo de jóvenes fundaron el periódico PuertoplateñoEl Veraz, en enero de ese año, bajo sudirección. Se hacen asesorar del connotado abogado Dr. Félix R. Castillo P. Publican varios números de dicho periódico. Los canillitas que vendían dicho periodico tenían problemas en la pronunciación de El Veraz y Diego Escaño, decide cambiar el nombre por El Faro de Puerto Plata, que es fundado el 26 de enero de 1970, Día del natalicio del fundador de la nacionalidad del pueblo dominicano, Juan Pablo Duarte y Diez.

Diego Escaño Peña revolucionó el periodismo Puertoplateños a mitad de la década del 60, y ha sido el único puertoplateño fundador de cuatro periódicos en Puerto Plata: El Veraz, en 1969; El Faro, en 1970; La Prensa de Puerto Plata, en 1994; y, La Prensa Impacto, en 1996. En los próximos días lanzará de nuevo el periódico digital La Prensa—Impacto.Es poseedor de un gran archivo fotográficos.

Diego Escaño tiene el gran mérito de haber formado en su periódico El Faro de Puerto Plata, a la gran mayoría de periodistas y hombres de letras Puertoplateños. Escaño Peña abrió de par en par las páginas para que escribieran todos los que tenían inquietudes y condiciones para el periodismo y las letras como articulistas.

De ahí surgieron periodistas del prestigio y el calibre de Rafael Alberto Brugal Paiewonsky (fallecido), Ramón Jerez Díaz (fallecido), Sergio Cueto, Augusto Vásquez, Aridio Perdomo, Vicente Silverio, Rafael Díaz Gómez, Carlos A. Hernández (fallecido), Luis Ramos Castillo, Fabio Rafael González (fallecido), Rafael Suero, Onésimo Escaño Peña (Oni, fallecido), Manuel Emilio Gilbert, Ramiro Francisco, Carlos Luciano (a) Chiqui (fallecido), Esteban Sarita (muerto), Leoncio Camacho Silverio (Papo, fallecido), Martin Vásquez Lantigua (Negro), Arnulfo Vargas Vásquez, Ángel Artiles Díaz, Guillermo Castro, Juan Musa, Humberto Francisco, Santiago Lozano, Jesús María Santos (fallecido), Daniel Ciriaco, Gregorio Ramón Rosario