¡Diablo! Ya ni sé qué decir del MINERD

Ministerio anti-educación, anti-inclusión, anti-pueblo. Ministerio con muchas direcciones, pero sin ninguna dirección. Ya no podemos más con tanta indignación. La gente no está de brazos cruzados es que el país entero está desconcertado porque hay un patrón de negar educación muy claro. Pareciera una maldad la falta de humanidad para aceptar un trabajo de servicio público que no puedes manejar.

¿Cómo será que duermen? Sabiendo que pueden cambiar el país a través de la educación, pero destruirlo es su decisión.

Hoy 22 de abril, la antes Escuela Nacional de Ciegos, hoy llamada Escuela Nacional para Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tabares, está de aniversario. Hoy cumple 65 años siendo la primera escuela a nivel nacional para personas ciegas y ahora la primera y única en el país con atención a la niñez con discapacidad múltiple.

El presidente de la Federación de Personas con Discapacidad (FENADID), Ángel Espinal, dice que la ciudadanía debe saber que es necesaria la inclusión escolar de las personas con discapacidad, pero que hay quienes necesitan un espacio particular por sus condiciones y que por esta razón deben de existir paralelamente escuelas para atender esas necesidades específicas.

Rosalina Nuñez, de la Asociación de Personas con Discapacidad Físicomotora, opina que el Ministerio de Educación debería ser sometido a la justicia por su acción de abandono. Explica que la solución no puede ser “un parche” y que así como está simplemente no puede ser considerada una escuela. Rosalina describe a esta escuela como un verdadero instrumento de inclusión en la República Dominicana.

La comunicadora Sugey de Jesús, también parte de FENADID, es egresada y dice que la ciudadanía debe conocer la gran labor que ha hecho esta escuela a favor de la educación e inserción de estudiantes con discapacidad visual. Agradece lo que ha logrado en su vida al apoyo que recibió.

Existe un contraste, dice doña Bélgica, madre y profesora, entre el Centro de Recursos y la escuela, refiriéndose a un centro del MINERD que está en la misma casa que la escuela y que tiene espacios con aire acondicionado, puertas de cristal, todo pintadito, cocina nueva mientras que la cocina de la escuela está abandonada y en vez de ser aulas los espacios ahora son oficinas del MIinisterio. “Todos esos cambios lo han hecho en medio de nuestra lucha como una burla más”, dice doña Bélgica.

Las madres van perdiendo la fe, le llaman la escuela huérfana porque el Ministerio parece estar muerto, aunque es muy vivo. Aunque es muy vivo. Aunque es muy vivo.

Yo estuve ahí con la senadora Raful cuando el Ministerio “hizo arreglos”, fui testigo de aquel engaño de pintar la entrada y maquillar los baños y me etiquetaban en las fotos por las redes orgullosos de algo tan feo y tan extraño. Las familias solo suspiran, ellas viven la verdad mientras el Ministerio promueve su propia mentira.

Ministro, su mayor legado será que niñas y niños con discapacidad múltiple perdieron su año escolar protestando por su derecho a la educación. “A la clase que ya es hora de empezar la discriminación” así cantan la canción en el Ministerio anti-educación