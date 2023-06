Desentrañando poder en 'Requiem For The American': Documental de Noam Chomsky"

Noam Chomsky.

Existe una noción generalizada de que las dinámicas de poder socioeconómico, ideológicos y los mecanismos de control son solo sucesos incidentales. En cambio, vivimos nuestras experiencias individuales con un control más profundo y estructurado sobre casi todos los aspectos de nuestras vidas, incluidas nuestras dietas, salud, entretenimiento, actividades, creencias, educación, sexo; casi todo lo que hacemos, y aún más impactante: lo que pensamos.

Existe una disparidad entre lo que percibimos y cuáles son los niveles reales de control que se ejercen sobre los individuos en nuestras sociedades. En palabras de Noam Chomsky: "La población en general no sabe lo que está sucediendo, y ni siquiera sabe que no sabe".

Todo esto sucede en una era en la que la riqueza acumulada por unos pocos (menos del 0.1% de la población del mundo) aumenta a astronómicamente a niveles casi inimaginables. Ahora más que nunca, se vuelve indispensable atender las llamadas de las voces silenciadas y comprender las fuerzas que impulsan el desequilibrio social.

Para entender las sociedades en las cuales vivimos hoy, donde se originó nuestro estilo de vida y como una oferta decidida a asumir esta compleja tarea, el documental "Requiem for the American Dream" no solo es conmovedor, sino evidente por sí mismo de su importancia.

"Requiem for the American Dream", dirigido por Peter D. Hutchison, Kelly Nyks y Jared P. Scott, es un documental monumental protagonizada por Noam Chomsky; donde él mismo aclara con destreza las dimensiones de múltiples capas de la desigualdad de la riqueza, la movilidad social y la democracia en Estados Unidos y más allá. Al ver con atención este documental uno discierne que las ideas contenidas en el son de suma importancia para una comprensión integral de la organización política.

El documental aclara los mecanismos del poder: una red concentrada de élites políticas y económicas que subvierten el marco democrático en pos de sus intereses. El dinero juega un papel fundamental en el control del clima político y, en consecuencia, manipula a las masas para priorizar los intereses de unos pocos privilegiados. "Requiem for the American Dream" desentraña hábilmente esta red interconectada de influencia para revelar la fragilidad en el núcleo de los sistemas democráticos.

Igualmente reveladora es la filosofía general del documental, que transporta a los espectadores en el tiempo a la génesis de los Estados Unidos. Chomsky exhibe con genialidad la disección de la influencia de la teoría de la propiedad de John Locke y la perspectiva de los Federalist Papers sobre el equilibrio del poder. El documental, por lo tanto, no solo sirve como un espejo de la riqueza actual, sino que también profundiza en los inicios del pensamiento político estadounidense.

En última instancia, "Requiem for the American Dream" inicia un diálogo sobre la compasión humana, la solidaridad y el bien colectivo, valores que deberían sustentar la organización política, pero que parecen estar escapándose de nuestras manos. Comprometerse con el documental no solo es un acto esencial de iluminación, sino un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad.

Ver "Requiem for the American Dream" se convierte en una gran responsabilidad como ciudadanos del mundo, ya que no solo desentraña el enigma de la desigualdad de riqueza, las estructuras de poder y los sistemas democráticos, sino que también nos ayuda a cuestionar y criticar los cimientos mismos de la sociedad tal como la conocemos. De igual importancia, el documental muestra nuestro propio deber de luchar por un mundo más justo y empático.

10 Principios Centrales de "Requiem For The American Dream".

"Requiem for the American Dream", explora la riqueza, el poder y la influencia concentrados en manos de la élite oligárquica de los Estados Unidos. Centrándose en el análisis de Noam Chomsky de diez principios fundamentales que subyacen a la erosión de la democracia y la gran disparidad de ingresos que configuran la sociedad estadounidense actual, el documental ofrece ideas que invitan a la reflexión sobre las razones estructurales y sistémicas de esta peligrosa tendencia.

Noam Chomsky, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y destacado intelectual público, critica las consecuencias sociales del neoliberalismo, una ideología impulsada por el mercado que promueve una interferencia gubernamental mínima, la desregulación y la competencia desenfrenada, y sus efectos devastadores en el medio ambiente. clase obrera y los desfavorecidos. El documental estructurado en torno a los diez principios de concentración de la riqueza y el poder de Chomsky organiza un análisis político y económico complejo de forma clara y coherente.

Principio 1: Reducir la democracia

El primero de estos principios, "Reducir la democracia", ahonda en la cuestión de cómo el poder y la influencia en la formulación de políticas se han desplazado cada vez más de los intereses públicos a los privados. Chomsky hace referencia al Federalist Paper No. 10 de James Madison para ilustrar cómo los padres fundadores se preocuparon por prevenir facciones que pudieran ser dañinas para la sociedad. Chomsky postula que las élites influyentes de hoy son una iteración de las "facciones rebeldes" contra las que advirtió Madison. Hablando del Memorándum de Powell de principios de la década de 1970, demuestra cómo la comunidad empresarial se alarmó por el activismo social en la década de 1960, lo que los llevó a recuperar la influencia sobre la formulación de políticas.

Principio 2: Dar forma a la ideología

En "Shape Ideology", Chomsky disecciona los esfuerzos deliberados de los comentaristas y grupos de expertos para inculcar una ideología de libre mercado en toda la sociedad. La regresión a la ideología económica de Adam Smith sirve para justificar la eliminación de la influencia del gobierno y la desregulación, que perpetúan la gran desigualdad económica en el país.

Principio 3: Rediseñar la economía

El principio "Rediseñar la economía" ofrece una perspectiva más amplia. Chomsky explica que el cambio de la manufactura a las finanzas, la desregulación y las leyes fiscales que favorecen a los sectores y corporaciones ricos han impactado severamente a la clase trabajadora y la estabilidad económica en general. Aquí introduce el concepto de financiarización de la economía.

Principio 4: Cambiar la carga

Luego, el documental confronta elementos de la globalización, con Chomsky discutiendo cómo "Shift the Burden" ha llevado la carga de los impuestos de las corporaciones y los ricos a la mayoría de los contribuyentes. Argumenta que los recortes de impuestos para los ricos debilitan la fuerza laboral y erosionan las redes de seguridad social, reduciendo aún más la movilidad social.

Principio 5: Ataque contra la solidaridad

"Erosionando la solidaridad" ofrece una exploración perspicaz del debilitamiento de las instituciones que abogan por la acción colectiva, desde los sindicatos hasta los espacios comunales, privando a los grupos desfavorecidos de espacios compartidos y alianzas para enfrentar el control corporativo. Chomsky argumenta que el neoliberalismo erosiona rápidamente la solidaridad, reemplazándola con el individualismo y la ideología egocéntrica.

Principio 6: Controlar a los reguladores

Esto se vuelve evidente en el artículo "Run the Regulators", ya que muestra hasta qué punto los reguladores gubernamentales han fallado en proteger al público de las acciones dañinas de las entidades corporativas, ingredientes para una catástrofe cíclica.

Principio 7: La Ingeniería Electoral

Al abordar el fenómeno de la "ingeniería electoral", Chomsky explica cómo el financiamiento de campañas impulsa a los cabilderos y funcionarios electos a relaciones dependientes. A menudo, los mismos intereses corporativos financian a ambos lados de una carrera política, lo que garantiza que se siga su agenda independientemente del resultado electoral.

Principio 8: Mantener a la chusma a raya

En "Keep the Rabble in Line", Chomsky examina las tácticas utilizadas para disminuir la protección de los trabajadores y eliminar la amenaza que representan los sindicatos fuertes. A medida que disminuye el poder de los sindicatos, los trabajadores han quedado indefensos frente a un entorno laboral cada vez más explotador y precario.

Principio 9: Fabricación de consentimiento

El penúltimo punto del documental, "Manufacture Consent", se hace eco del trabajo colaborativo de Chomsky y Edward Herman de 1988. Aborda el papel de los medios en la formación del consentimiento público para los intereses de la élite mediante la promoción de narrativas que sirven a los intereses de los poderosos. Chomsky argumenta que los medios de comunicación de propiedad corporativa perpetúan comportamientos e ideas que empujan a la clase trabajadora a la pasividad y la distraen de confrontar a la clase dominante.

Principio 10: Marginar a la población

Por último, en "Marginalizar a la población", Chomsky destaca cómo la sensación de insignificancia y desilusión del público con el proceso político les impide emprender acciones colectivas contra las políticas neoliberales que mantienen las desigualdades estructurales.

Dos principios que faltaron

Cabe señalar con especial énfasis que dos cuestiones trascendentales no se abordaron en el aclamado documental, una omisión que no pasó desapercibida. Posteriormente a culminación de la producción, en un diálogo con Noam Chomsky, compartí dicha observación, con la cual él estuvo plenamente de acuerdo. Estos dos principios que demandan atención global son: la crisis climática y el inminente riesgo de una catástrofe nuclear.

Crisis climática

Noam Chomsky sostiene que el neoliberalismo actual está destruyendo el planeta al impulsar políticas económicas que priorizan el beneficio corporativo y la desregulación a expensas del bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Según Chomsky, el individualismo y la competencia exacerbada promovidos por el neoliberalismo debilitan la capacidad de las comunidades y gobiernos para enfrentar problemas globales como el cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, estas políticas favorecen la privatización de servicios públicos esenciales, exacerbando la desigualdad económica y fomentando la explotación de los recursos del planeta, lo que lleva al agotamiento de la biodiversidad y la destrucción del medio ambiente.

Según Noam Chomsky, la humanidad enfrenta un enorme riesgo de una catástrofe nuclear derivado de la escalada armamentística, las tensiones geopolíticas y la falta de regulación internacional efectiva. Chomsky sostiene que las potencias nucleares, a lo largo del tiempo, han adoptado posturas cada vez más agresivas, lo que aumenta la posibilidad de un conflicto nuclear, ya sea intencional o accidental. Además, el desmonte de tratados y acuerdos de control de armas nucleares contribuyen a un escenario global en el que las iniciativas de desarme y no proliferación se ven debilitadas. En este contexto, Chomsky advierte que el futuro de la humanidad pende de un hilo ante la inminente amenaza de una catástrofe nuclear sin precedentes.

Es imperativo una lucha por el cambio

"Requiem for the American Dream", al elevar las críticas y las explicaciones lúcidas de Noam Chomsky, ofrece a los espectadores una incursión perspicaz en las complejidades de la dinámica del poder y la creciente brecha de riqueza en la sociedad contemporánea.

La narrativa elaborada por expertos llama la atención sobre la necesidad apremiante de reformas sociales y económicas, mientras Chomsky obliga a la audiencia a cuestionar, reflexionar y, en última instancia, actuar