26/10/2024 · 12:03 AM

Después de una larga carrera de servicio público, la cual iniciara en su primera juventud, Ito Bisonó publica su nuevo e importante libro titulado “Desde adentro: hacia el país que queremos”.

Esta obra, que constituye sus memorias como documento testimonial de su vida pública y también como deber y compromiso ciudadano de rendición de cuentas de sus grandes logros como ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes durante el primer período de Gobierno 2020-2024, que encabezó el presidente Luis Abinader, se puso en circulación el pasado lunes del presente mes en el Auditorio “Profesor Juan Bosch” de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Esta actividad contó con una gran concurrencia de un selecto público de todos los niveles sociales de la sociedad dominicana. El espacio del referido auditorio, que con alta frecuencia congrega a personas en eventos culturales, políticos, sociales y científicos, se convirtió en un gran encuentro para reunir a los viejos y nuevos amigos de Ito Bisonó, autor de la nueva obra.

El prólogo de esta obra es de la autoría del prestigioso intelectual Frank Moya Pons, quien destaca la importancia del libro y expresa su condición de retirado de la actividad política; aunque la fuerza de la amistad con el autor y su familia, le mueve a prologar dicho texto, la cual valora en su justa dimensión.

Me permito citar las propias palabras del profesor Frank Moya Pons sobre su valoración de la obra que comentamos.

Citamos:

“Retirado, como estoy, de toda actividad política desde hace veinte años, me sorprendió que Víctor Bisonó Haza (“Ito”) me pidiera escribir el prólogo de este interesante libro, que él ha titulado Desde adentro: hacia el país que queremos, donde cubre los cuatro años que lleva ejerciendo la fatigosa tarea de ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana.

Movido por mi amistad con él y su familia, he hecho con excepción (pues no escribo de política) y he aceptado esta tarea.

A muchos les he advertido que, si no escriben sus memorias, después no deberían quejarse cuando sus historias aparezcan escritas por sus adversarios”. (Pág.9).

En las 327 páginas y en los 13 temas tratados en el texto, el autor aborda a profundidad aspectos esenciales de su gestión de cuatro años al frente del ministerio que actualmente dirige y sus grandes logros a pesar de las batallas que tuvo que enfrentar en el período pandémico.

Otro elemento que se destaca en la obra, es el saneamiento profiláctico que tuvo que realizar en la institución, así como la recuperación de propiedades pertenecientes al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Es evidente que también tomó otras medidas administrativas que ayudaron a reorganizar dicho ministerio.

Citamos:

“Con ese bagaje a las espaldas, llegué al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes decidido a ejecutar una agenda ambiciosa. No para menos: el MICM estaba llamado a desempeñar un papel crucial en la reactivación de la economía del país, que por entonces se encontraba paralizada por la pandemia, así como el objetivo trazado por el presidente Luis Abinader de crear 600 empleos formales durante su mandato”. (Pág.61).

En el tema “Resultados tangibles”, el autor también plantea sus criterios y visión sobre los principios de una buena administración, a los cuales atribuye sus éxitos.

Citamos:

“Como podrán observar, todo lo que les he narrado anteriormente sobre las condiciones laborales y del personal es porque creo que trabajar junto a un equipo sólido es crucial para lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida. Como congresista, hombre de negocios y ministro, siempre he comprendido la importancia de rodearse de personas talentosas, comprometidas y con habilidades complementarias. Esto es fundamental para enfrentar los desafíos y alcanzar las metas establecidas”. (Pág.79).

Hace tres décadas que conocí a Ito Bisonó en el curso internacional de alta gerencia política, realizado en Venezuela. Él tenía para entonces 21 años; y yo, 33. Ya para esa fecha, él se perfilaba como un líder juvenil nacional de la República Dominicana. Y él, además, era el centro de un grupo de jóvenes que le acompañaban en aquel evento.