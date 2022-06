De una vez por todas (Sr. presidente)

Yo no sé si usted lo sabe, pero lo sabe, está rodeado de lacras, bueno, no todos, pero la mayoría. Usted llegó al poder gracias a “esa gente” que sale a sudar a las calles, a las barracas, a los campos, a donde sea que haya un ciudadano empapado en dolor de miserias.

Usted, Sr. presidente, sabe qué clase de pueblo está comandando. Una clase alta infectada de individuos vividores. Una mayoría inculta y aferrada a “las buenas intenciones” de “esa gente alta” … Sabe también que cambiar esas manías ancestrales requiere de valor y de cortar cabezas, en sentido figurado, de todos esos vividores e ignorantes, que luego de sudar “por el bien de la patria” exigen recompensas por esas gotas simuladas de ambiciones infinitas.

Sr. presidente, hágalo, tome la borra del lápiz y borre de una sentada todos esos nombres que ocupan posiciones sin tener la capacidad de ocuparla. Borre al senado y a los diputados y a todas esas putas que firman tratados dañinos a la patria. Una patria Sr. Presidente, que requiere de un trastazo que lo sacuda todo por el bien de todos.

Exija profesionales aptos, gente capacitada, así no sean parte de su partido. Firme un decreto en donde se le prohíba a cualquier familiar ser parte del gobierno si ya existe un funcionario activo. Corte de raíz la oligarquía que se reparte los cargos entre familiares y amigos. Y olvídese de reelegirse contando con esos “joseadores”.

Atrévase a contar con nosotros que somos la mayoría. Nosotros le apoyaremos sin tener que salir a engañar a nadie y sin esperar un cargo en recompensa. Báñese de gloria y póngale orden a este desorden, ¡que nunca termina! Limpie la casa y coloque lo mejor de la patria en las oficinas del estado. Se lo vamos a agradecer, eternamente, por los hijos de los hijos, de los hijos.

Que los amigos de senador tal son los embajadores en tales países, que la esposa, que la hija, que el primo, que el compadre, ¡por favor! Termine con esa porquería y dele la oportunidad a esos jóvenes que han estudiado honestamente y se ven forzados a buscársela. Limpie las calles de los delincuentes, que todos saben quiénes son y donde están metios. Destituya a los policías que se venden, a los jueces, a los diputados. ¡Enciérrelos a todos! Y comencemos de nuevo este asunto de un “país” una “república”.

Si hacer todo esto, Sr. presidente, le costara perder su cargo, piérdalo. Usted no fue elegido para complacer a un grupito. Usted nos representa a todos y eso es lo que todos queremos. Fin de la impunidad.

Deje de estar jugando Sr. presidente este juego de “palabras” conciliadoras y mire como están matando en las mismas oficinas del estado a los funcionarios honestos… No tenga compasión, ni espere que esto parara dejando las cosas como están. Tiene que asumir el cargo de presidente, no del empresario exitoso que todos conocemos. Usted optó por esta responsabilidad, úsela, no está solo… Se lo aseguro.

Como ciudadano consciente de todas esas realidades, me he atrevido a decirle públicamente lo que veo y siento. Doble responsabilidad la mía, ya que “tengo el privilegio” de escribir y de ser publicado. Pero hay miles como yo que quisieran decirle lo que le estoy diciendo, millones me atrevería a afirmar.

Queremos que cambie todo, para bien de todos. Usted lo puede hacer y si no, renuncie. Diga que no puede remover a sus amigos ni a los amigos de los demás, ni a todos esos funcionarios corruptos, ni a todas esas lacras sudorosas “buscando lo suyo”, ni a los delincuentes comunes, ni a “esos” ocultos en otros partidos que también promueven el desorden.