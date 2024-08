Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/08/2024

Nevenka: Breaking the Silence es el título original de una historia de acoso con un desenlace predecible, y, aunque lleva un modo burocrático, resulta inquietante y patético para el espectador, con un tratamiento muy crudo, muy fuerte y muy auténtico, precisamente porque se trata de un documental construido con absoluta honestidad y del que se quiso oír todas las campanas —al final se testimonia que al acosador delincuente se le pidió su participación y no quiso.

Desde el inicio nos sumerge en un sombrío y atormentado torbellino de sufrimiento, desasosiego y espeluznante violencia en todas sus manifestaciones (observación: en lo particular me queda el recelo de que como el monstruo aún vive, se de a la tarea, pueda acabar físicamente con su víctima, y es que hay evidencias que se dan muy obvias en el montón de mentiras y engaños del depredador condenado, quien lo haga muy posiblemente por rencor e inducción de su misoginia).

Al apuntar directamente al jugo de la historia, la serie documental (dividida así porque muestra tres tiempos desde el antes, el durante y el desenlace) tiene como resultado un testimonio convincente.

Lo que nos queda es testimoniar con espanto cómo los políticos de la derecha española que manipulan a sus anchas a una gran parte del pueblo eligen ir en vía contraria a la declaración de los hechos juzgados y condenados en buena ley y en su debido proceso, razón por la cual es extremadamente difícil separar la verdad de las mentiras.

Y este problema del acoso a la mujer es probablemente lo que más sufren todo el tiempo, y es que una mujer que decide denunciar acoso cae en un infierno.

No obstante, en el caso de Nevenka hay un resarcimiento reparador cuando al final ella manifiesta su renacimiento como ave fénix: "No se puede cambiar el pasado, es el que es". Pero se puede aprender de él y aprender a vivir mejor. Yo he aprendido a vivir como quería. Siento que es el momento de conciliar a Nevenka. Sinopsis: Nevenka Fernández relata por primera vez cómo enfrentó a su agresor y a toda una sociedad machista cuando denunció haber sido acosada sexualmente, 20 años después de los sucesos. El documental reconstruye la historia de la primera vez que se juzgó en España a un político por acoso sexual. ¡Un documental necesario! Lo encuentra en Netflix con el título Nevenka.