De cómo Leonel Fernández viola la ley sin consecuencias

La Fuerza del Pueblo es el único partido que cree que está por arriba de los piojos. Estar más arriba de los piojos significa no sólo creerse más listo que los demás, sino creer que se le puede tomar el pelo a todo el mundo.

Eso hizo precisamente el Dr. Leonel Fernández, quien tomó como pretexto la celebración del Día del Trabajo para realizar una marcha proselitista, violando a la franca la Ley Electoral.

Según la Ley electoral (20-23), la JCE debe proclamar el inicio de la campaña electoral en un plazo de “setenta días antes de la fecha de su celebración”, es decir, el 10 de diciembre de 2023. O sea, adelantarse a la Junta Electoral en la actividad proselitista es un desconocimiento a la Ley electoral que debería tener consecuencias.

Y el “Se van” en la manifestación del Dr. Fernández se oyó con fuerza en todo el recorrido. Se recuerda que éste pregón fue el grito de guerra de la FUPU en la campaña electoral del 2020. Para el 2024, a falta de creatividad, quieren usar la misma fórmula en contra de su aliado, el partido gobernante, con el cual — ¡cuánta ingratitud! — le ha ido tan bien.

Las consignas de que el gobierno rebaje el precio de los productos de la canasta familiar, de que el alto costo de los combustibles se reduzca, de que el mandatario mejore calidad de vida para los dominicanos, etc., fueron simples excusas para medir fuerzas, ya que los números de la encuesta Gallup han ilusionado tanto al Dr. Fernández que lo han puesto a alucinar.

La marcha del León, realizada el lunes primero de mayo, se inició en la avenida Francisco del Rosario Sánchez y concluyó en el Parque Independencia, frente al panteón de la patria.

Los huecos de la caravana, por la pobre asistencia, fueron llenados por las banderas verdes. Algo que me hizo pensar que fueron los cuadros de los antiguos PTD’s, inserto en la estructura interna de la FUPU, que organizaron todo, pues ese es un viejo truco de la izquierda de a mediado del siglo pasado.

La marcha verde de la FUPU, con todo, fue un espectáculo. Ahí quedó claro que es un partido – parodiando a Dile adiós a la época de Manuel Matos Moquete-- de ex. Ex-ex-ex presidente, ex peledeista, ex comunistas, ex vinchistas y ex acusados por la justicia.

El ex presidente, líder y guía, sin embargo, se jacta de decir que no está haciendo campaña. Eso denota que está usando el lenguaje al revés, donde el decir contradice el vivir