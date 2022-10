Danilo-Leonel: Sus liderazgos en las urnas

En el orden de ascenso al poder, Leonel en 1996 y Danilo en el 2012, de acuerdo al principio, lo primero en el tiempo, primero en el derecho, resulta de rigor iniciar este parangón refiriendo el liderazgo del Dr. Leonel Fernández.

I: Su desarrollo y posicionamiento en la vida política- No fue de inicio en la vida pública, porque no había ejercido en ningún cargo ni de regidor, por referir uno, ni tampoco en el tren administrativo. Sí que descolló como un activo de corte académico y de gran vuelo como docente universitario, pero además, siendo analista del periódico Vanguardia del Pueblo-medio de difusión de las ideas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y luego llegó a ser su director. Ese joven, en ese tiempo, fue sentando la base para granjearse admiración de parte del liderazgo de corte caudillista, encarnado por el Dr. Balaguer-que era la competencia política del PLD-, y ni hablar del Juan Bosch, lo propio se manifestaba en el Dr. Peña Gómez, que lo asimilaba-como dijo el propio Balaguer-, como un ¨diamante aun sin pulir´.

Era como decir, una especie de activo joven que iba penetrando-cosa rara eso- en los dos más grandes caudillos políticos del momento. Y en efecto, se puso de manifiesto en el momento más crítico del clivaje caudillista de Balaguer y Bosch. Y como dice el poeta, la época pare un corazón, y más, si es ayudado por la coyuntura histórica y política, como sucedió. Todos los caminos apuntaban a un relevo. Hacia adentro del PLD, el profesor veía con más dote académica, mayor fundamento y preparación como futuro hombre de Estado, al joven Leonel Fernández. Aun así, tuvo que vencer grandes resistencias internas, ya que la cúpula juvenil emergente del partido lo enfrentó-como es natural en la conducta de la pequeña burguesía en ascenso, y sin regatear una camada de jóvenes intelectuales que también se movían en la órbita del PLD.

… Y el resultado político electoral no se hizo esperar. Tras la desconexión mental del otrora caudillo de dicho partido, esa nueva juventud política, quien ya venía tomando espacio de dirección del Estado, incluso en el congreso, etc,-recordemos a Norge Botello, Jaime David, el propio Danilo y otros, que participaron en la trama de atajar a Peña Gómez, hasta desencadenar aquel recordado ¨Frente Patriótico¨-, pero antes, ya se había dado una primera gran alianza PLD y PRSC. ¿Cuál fue esa?, en la decisión política de crear la segunda vuelta con la mitad más uno, y atajar a Peña, Jaime David como senador vota por el PRSC. Estos controlarían el Senado, a cambio de que el PLD, controlara la Cámara de Diputados. Ahí pasa Danilo Medina como presidente de la Cámara de ese hemiciclo, de cara a un plan en contra de Peña Gómez,-repito-, ya con miras a la alianza y que se recuerde, Danilo Medina fungió de presidente de este órgano cameral, y trabajó en esa función, como armador de la Constituyente que modificó la Constitución preparatoria de ese escenario político.

… Y se dio lo planificado. El Dr. Leonel desde la primera vuelta del 1996, era una especie de candidatura común y unitaria en PRSC y PLD. –Y se recuerda lo que Balaguer le hizo al Licenciado Jacinto Peinado, que lo bloqueó- Y se dio el fenómeno. El Dr. Leonel Fernández, presidente a los 40 y tantos años. Una cara de niño que rompía con todos los estereotipos de que el país pocas veces -por así decirlo- había visto un presidente joven desde 1844. Y el pueblo se conectó con Leonel a partir de la gran carga de retórica juiciosa y de estadista que caracterizó su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 1996. Y de ahí, estrenando el balotaje, en las elecciones subsiguientes, llenaba las urnas de votos hasta imponer un récord de partido alguno en ganar en primera vuelta.

I: Su liderazgo en las urnas. En las elecciones del 1994, el PLD obtuvo 395,653 teniendo como aliado ASD (señores, lo que es ahora el PRM), por igual, iba aliado la FNP. En este proceso, para fines de comparación con lo que se analiza, el PRD obtiene, 1,188,394, el PRSC, obtuvo 1,263,34, su alianza de este bloque estaba compuesta de unos siete partidos. Y así fue que el Dr. Balaguer ganara las elecciones del 1994. El resultado de la segunda vuelta fue de; 1,466,382 (Dr. Leonel Fernández), Peña Gómez, 1,394,741, con una diferencia de 41,741 votos.

A partir de ese episodio el liderazgo del Dr. Leonel fue aglutinante. Casi un caudillo del PLD, recordemos que ha sido el único que ha creado una constelación de partidos alrededor de su órbita política de más de 12 organizaciones de aliados. En las elecciones, 2004, obtiene 2,063,871, para un 57.11%, y para las del 2008, alcanza 2,199,734, un 53.83% (Aunque bajó en el porcentaje, obtuvo casi 200 mil votos más.

II: Danilo Medina como líder emergente y su liderazgo en la urnas. Este líder, se recuerda, al momento de ser candidato ya había sido presidente de la Cámara de Diputados, Secretario de la Presidencia y básicamente una ficha clave para la carpintería política de su partido. Cuando estuvo en la presidencia, se granjeó el prestigio y la admiración de la base del partido. En el 2000, aun teniendo el Dr. Leonel Fernández los números para repetir en ese proceso electoral, diría yo, por múltiples circunstancias, que ahora no abordamos, no se presenta a la reelección y en cambio, el Lic. Danilo Medina obtiene la candidatura presidencial para las elecciones de ese año. El hecho es que, y hay que decirlo, como candidato no conectó con el electorado-sea que sí o no, que Leonel se montara en la camiona, pero, el hecho es que no cuajó e Hipólito lo derrotó. El PRD obtuvo un 50% de los votos, el PRSC y el PLD, un 25%. Realmente, no alcanzó el 50+1, pero, el Dr. Balaguer y el liderazgo político y social del país, le dispensaron al ingeniero Mejía el voto faltante. Y de esa forma, se alza con la ñoña. Es decir, el PLD bajó un 32% de pegada en el electorado.

Luego de esa derrota del PLD, el Dr. Leonel decide asumir su liderazgo y derrota internamente a sus adversarios. Reconquista el poder y logra volver al palacio de nuevo, a partir de las elecciones del 2004. En esta obtiene 2, 063,871 votos, para un porcentaje de 57.11. Lo propio sucede en la elecciones del 2008, obtiene 1,199,734, para un 53.83 % de los votos válidos. Pero, ya por el mandato del artículo 124 de la Constitución Dominicana, no pudo aspirar a la reelección, señores, con un más del 60% de aceptación y se ve obligado-no sé si por principio o por correlación de fuerza-, decide pasarle la antorcha a dirigente, Danilo Medina, que era un barril sin fondo para la división si no era escogido como candidato 2012-2020. Y así fue. Cosa que todo sabemos, viniendo de abajo, pero refrendado por los llamados frentes políticos, Leonel-Margarita, el Licenciado Danilo gana la elecciones del 2016 en primera vuelta con; PRD-Hipólito que forzó su reelección-, 2,129,997 (46%), y Danilo, 2,232,150 (51.21%), cabe decir, el PRD fue aliado con 5 partidos, y el PLD, con 13 otros.

III: Elecciones del 2016, ya con el frente de Leonel a lo interno del partido, y prácticamente siendo un sello gomígrafo, se desarrollan estas elecciones presidenciales y el resultado fue el siguiente: 2,847,438, para un 61.74% a favor de Danilo, contra 1,613, 222,PRM, para un 34.98% (Ningún candidato, por lo menos del 1978 para la fecha, había sacado esa cantidad de votos. ¡Ya todo un fenómeno en desarrollo!

IV: Las elecciones del 2020. Toda fue marcada por una división de hecho desde antes, pero, aun no decretada. Su materialización fue a partir del resultado del atajo de Danilo a Leonel al cual le puso un candidato sin ningún carisma, ni dominio, ni alma política, y aquí se repitió lo que Danilo Medina expresó cuando en el 2008 perdió la convención de Leonel, el Estado me venció. Frase esta que marcó la raya de Pizarro. Y la división no se hizo esperar. Resulta que Danilo con todos los resortes del poder-con el penco de montura- obtiene en las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones de la República Dominicana de 2020, llevadas a cabo el 5 de julio de ese año, habiéndose dado la crónica de una muerte anunciada obtiene un 37.46%, mientras que el PRM-segunda vez que participa en elecciones en República Dominicana, destronó más de veinte años del PLD en el poder con un 52.52 %. Finalmente, entonces, cabe concluir, que el ex presidente Leonel Fernández, porcentualmente hablando, con excepción de las elecciones del 2016 que ganó Danilo con un 61%,-pero con los tres frentes, incluso el llamado hoyo negro de Baninter-, pero a pesar, se registra unos de los mayores números de abstención en la historia del 1978 hasta el momento, este fue de 30%, pero, además, en las elecciones del 2012, la abstención –ganada por Danilo-, fue de un 28%. Lo que implica que el liderazgo electoral de Leonel históricamente fue más contundente que el de Danilo