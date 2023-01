Daniel Alexander Gordon, asesinado en el trabajo, a los 24 años

Cuando el nombre de mi tía en La Florida apareció sobre las siete de la tarde en la pantalla del teléfono aquel sábado 31 de diciembre me sentí feliz. Con el frío que azotaba a Estados Unidos, seguro que tenía una buena noticia que contarme. Cogí la llamada sonriendo, realmente feliz. El año 2022 no había sido un ramo de rosas, si podíamos despedirlo con carcajadas, mejor. La primera frase que me pareció oír, con su voz entre lágrimas: «Está en toda la prensa, televisión, radio, periódicos... Tu sobrino Daniel, ha sido asesinado por un cliente...».

Daniel Gordon con la madre de su prometida; col. The Atlanta Journal-Constitution

Daniel Alexander Gordon (1998-2022) era el nieto de mi tía Myrtho Vital Lafontant (16 de noviembre de 1940- 5 de abril de 2022). El día de la misa en su memoria, me preguntaba: «Pero los nuestros, ¿cómo lucharon y sobrevivieron realmente?»

Myrtho V. Lafontant (1940-2022) , abuela de Daniel Gordon; col. Familia

Nuestros regímenes políticos de los últimos 50 años han mantenido al margen a toda la comunidad históricamente haitiana que vive en el extranjero. Como coquetería suprema, a mediados de los años noventa, el gobierno de turno creó el Ministerio de Haitianos Residentes en el Extranjero (27 de marzo de 1995), teóricamente encargado de mantener buenas relaciones con la diáspora. Evitaremos el debate innecesario sobre qué ministerio puede representar a los haitianos en el extranjero. A menudo el Ministerio de Asuntos Exteriores parece tan ajeno a los asuntos de la República… Lo que hay que subrayar es que, desde hace varias décadas, la comunidad haitiano-estadounidense está escribiendo páginas excepcionales de historia, completamente ignoradas por la «historia oficial» encerrada en torno a Puerto Príncipe...

Me conmocionó la muerte de Daniel, el mismo año en que una destacada profesora de la Universidad de Nueva York -especialista en diásporas árabes- me prometió localizar por el lejano Líbano el pueblo de su trastatarabuelo materno Calixto Fède, pionero en la fabricación de telas entre finales del siglo XIX y principios del XX en la ciudad de Petit-Goâve, Haití. La tatarabuela materna Isabel Blas Vieras era de Puerto Rico. Se casó con William Vital (farmacéutico) el 25 de mayo de 1907 en la iglesia de Sainte Anne de Puerto Príncipe. Los licores Blas Vieras estuvieron presentes en el pabellón haitiano de la Exposición Universal de Bruselas de 1910.

Leímos acerca de la tragedia en la prensa estadounidense: «CONDADO DE DEKALB, Ga - Un hombre de 24 años ha muerto tras un tiroteo en un taller de reparación de automóviles de Decatur en Nochevieja, según la policía de DeKalb. El incidente ocurrió en Tires Plus, 577 DeKalb Industrial Way, poco antes de la 1:30 p.m. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un empleado del taller con múltiples heridas de bala. Fue trasladado al hospital por el SEM, donde falleció. La policía de DeKalb lo identificó como Daniel Gordon, de 24 años.

Los detectives identificaron al sospechoso acusado de disparar a Gordon como Quadarius McDowell, de 30 años. La policía de DeKalb dijo que McDowell había llevado su coche al taller para su mantenimiento. En algún momento, Gordon empezó a manejar el auto de McDowell dentro del estacionamiento. "El sospechoso pensó que el empleado intentaba robarle el coche y efectuó varios disparos con una pistola, alcanzando a la víctima", explicó la policía de DeKalb. McDowell huyó, pero los agentes pudieron localizarlo y detenerlo sin incidentes. Está acusado de asesinato y fue puesto bajo custodia en la cárcel de DeKalb, dijo el departamento de policía". Jessica Moore, 11alive.com (Título:Matan a un empleado en un taller de DeKalb, según la policía)»

«Sólo estaba trabajando. Era una prueba» añadieron sus colegas. En el lugar donde dispararon a Daniel hay un monumento conmemorativo cada vez más grande