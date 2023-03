Cumbre y turismo una buena mezcla

Uno de los temas de gran interés en estos días es la cumbre de jefes de Estados de los 22 países que integran la Conferencia Iberoamericana, la única entidad internacional de nuestra región que incluye países del viejo mundo (España y Portugal).

Muchos no valorizan estas actividades que perciben como una forma de gastar recursos y perder el tiempo. Pero no me imagino como sería el ambiente de este complejo mundo que tenemos hoy, si no existieran estos canales que ofrece la diplomacia para el encuentro, la coordinación, la colaboración, y también para manejar los desacuerdos.

Vivimos en la “aldea global” de la que nos habló Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de los medios de comunicación. Es imposible aislarse del resto del planeta. Nosotros no podemos ni pensarlo porque somos un país que recibe del turismo de manera directa, indirecta e inducida más del 20% de su producto interno bruto.

La cumbre será los días 24 y 25 de marzo, pero desde que asumimos la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, hemos sido noticia, porque aquí se han reunido, en la preparación del encuentro de presidentes, los ministros (de los 22 países miembros) de Educación, Cultura, Industria y Comercio, de la Mujer, de Trabajo, Economía y Hacienda, Salud, Administración Pública y Reforma del Estado, Medio Ambiente y Cambio Climático, Relaciones Exteriores y se han realizado otros encuentros.

El gran activismo internacional del presidente Abinader y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, han puesto el nombre de República Dominicana en primer plano. Activa presencia en las Naciones Unidas, creación de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, Cumbre de las Américas en Estados Unidos (la próxima será celebrada en Santo Domingo el 2025), visita a Chile, a Colombia, Costa Rica, España y Conferencia de Dávalos. A estos actividades se suman muchas otras acciones de menor trascendencia mediática pero importantes para hacernos notar en el escenario internacional.

La cooperación iberoamericana está funcionando, quizas no a la velocidad que todos queremos, pero muchas acciones en marcha son de las iniciativas de la Conferencia Iberoamericana. Además, hace posible los encuentros de los jefes de Estado, que “hablando se entienden” como dice el pueblo.

Los países miembro son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Debemos tomar en cuenta el impacto que esto aporta en la promoción del país como destino turístico. Los presidentes de 22 países no se reúnen en cualquier lugar. Ese grupo de países en enero pasado aportó el 21% de los 568 mil turistas internacionales que nos visitaron.

Hasta ayer se habían registrado docenas de periodistas de 61 medios de comunicación incluyendo 7 agencias, entre ellas Europa Press, Prensa Asociada (AP), Reuter, Agencia Francesa y Efe; también 54 medios entre ellos The Times, Al Jazeera, CNN, El País y El Mercurio. La semana próxima República Dominicana sonará en América Latina y más allá. La Cumbre es una excelente inversión en promoción turística