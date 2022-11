Cubrirse el frente es que deberían, porque la espalda está vendida

Porque: “La ignorancia puede ser curada, pero la estupidez es eterna”.

Tener que dar importancia a cosas

que realmente no la tienen,

ese es el verdadero azote de

la vida moderna.

Tagore.

Para los políticos, está claramente definida la palabra lealtad, ya que solamente reconocen como válida, aquella que contiene la sumisión y el servilismo como verbos principales para su definición. Sumisa y servil como lo han demostrado en las últimas décadas, donde la misma se encuentra en diferentes grados, todos engañosos, donde los familiares y espalderos han tenido una principalía a ojos cerrados y, es de ahí, las traiciones, donde muchas se han hecho famosas en la historia, como aquella supuesta de Brutus contra Julio César, ya que este conocía muy bien la trama que se urdía y permaneció callado, no precisamente como dice la historia con relación al injuriado Judas, donde ambos han sido igualmente tratados y condenados por lo siglos de los siglos, ya que hoy, tenemos muchos Brutus e iguales Judas que permanecen encapsulados sin que nadie ose siquiera mencionarlos.

Los tiempos han demostrado que esa ciega lealtad no ha sido tal, ya que los “jefes” o “Principales” han olvidado que ningún esclavo conoce la lealtad per-se, solo la sumisión circunstancial donde solo esperan el momento o precio adecuado para dejar caer su espada traicionera. Basta con que un grupo se ponga a tratar este tema, y, de inmediato, brotarán como chorros de aguas residuales, nombres que en su momento han sido muy sonoros y hasta ahora, detrás de las espaldas que tantas veces han traicionado.

Hemos tenido personajes de estos que han ejercido más poder que cualquier ministro y que por demás, son mas conocidos en los círculos de ingenieros; contratistas y suplidores del Estado en general. Esto así, porque de lo contrario, no obtendrían la obra o concesión y mucho menos, recuperar el dinero invertido si antes no hacían efectivo el 10-20 y hasta el 40% de la cantidad de que se tratare y más, cuando esos gobiernos estaban en las finales, dándose el caso, que en innúmeras ocasiones, hasta en horas de la madrugada, el banco del gobierno continuaba haciendo efectivo esos cheques, que normalmente, estaban acompañados por un militar para retornar el producto de la extorsión al “jefe”. Pero, no voy a perder más tiempo con este tipo de lacras, ya que de nada ha valido y “ellos” permanecen cuidando “determinadas” espaldas que no son desconocedores de la referida práctica.

Ese organismo militar-policial ha funcionado con un primer anillo que opera u operaba “in -situ” y los demás anillos, con su famoso cordón de cinco vueltas, pulula o pululaba por las oficinas públicas y privadas en busca de prebendas ante los incumbentes de las mismas, como pago por haberles facilitado la entrevista con el funcionario palaciego o haberle abierto la puerta del despacho de la 1ra. Persona.

He dicho todo lo anterior, para que se conozca todo lo que encierra la absurdidad de mantener “suspendidos” a todas esas personas que han manchado el uniforme militar o policial, cuando la realidad es que deberían, hace tiempo, mucho antes de ser sometidos a la justicia ordinaria, estar retirados o pensionados, basados en la ley y los reglamentos militares, por haber deshonrado el uniforme y poner entre dicho la profesionalidad que debe poseer todo militar en todo momento, lugar y circunstancia. Al igual que aquellos “espalderos” que el Estado mantiene activos violando la ley y los reglamentos militares, a pesar de que la obligación de este es proporcionarle seguridad a estos ex sin importar que nombre o rango ostenten los que hagan el trabajo, ya que, lo que está sucediendo con este personal, solo tiene dos aristas muy feas, que son; vergonzosas e ilegales.

Pero, como lo que escrito hasta ahora es tan feo, ilegal e indelicado, no voy a referirme a la vergüenza institucional que significa el asignarle escolta a quien no le corresponde y que, más bien, debería estar dando declaraciones desde una cómoda celda. ¡Sí señor!