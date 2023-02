Cuaresma, tiempo apropiado de especial devoción

La estación litúrgica de Cuaresma este año 2023, comienza el miércoles, 22 de febrero. Se comparte esta reflexión que puede ser oportuna en una época del año, en que los cristianos prestan atención a la tradicional estación ritual de cuarenta días de especial devoción. La Cuaresma, como tiempo apropiado, se inicia con la narrativa de las tentaciones de Jesús después de su bautismo, quien estando en un lugar apartado para meditar, fue puesto a prueba por el diablo. Vale la pena ofrecer opiniones, estímulos y recomendaciones para destacar cuán pertinente es enfocar la mente, la devoción y las prácticas correspondientes a este período, el cual nos invita a preparar la remembranza de la Semana Santa, ocasión en que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, enviado para cumplir las profecías de salvación de los creyentes, fue traicionado, negado, enjuiciado y crucificado. La Cuaresma es una época especial y primordial para los creyentes cristianos; pues, se comienza a preparar con SOLEMNIDAD la celebración de la gloriosa y triunfante Resurrección. Es un tiempo ideal para deliberar sobre el acontecimiento del proyecto divino de la salvación, suceso único en la historia, por ser de interés de las personas cristianas, aquellas que están hechas a semejanza de Dios y que tienen la percepción de una fuerza sobrenatural, un gran misterio de inmensurable deidad; a quien se teme, se adora, se ensalza, se reconoce como ente superior. Los seres humanos, como criaturas racionales, están singularmente dotados de conciencia, capacidad mental y sentido natural de percepción, para determinar lo que se considera normativa de ética-moral, lo que puede ser positivo o negativo, conveniente o inconveniente, agradable o desagradable, justo o injusto, razonable o irrazonable, lógico o descabellado; por tanto, se deben considerar estas características que regulan la conducta sensible; la estación cuaresmal es propicia para acentuar la devoción a Jesús, el Mesías, intercesor entre Dios y el pueblo creyente. Existen razones en este período para reafirmar que los humanos están confrontando tentaciones continuamente: epidemias, guerras, devastaciones naturales, conflictos personales; pero, es bueno recomendar el mayor esmero para que cumplan debidamente sus virtudes, integridad, vocación, compromisos, deberes morales y responsabilidades. Todas las personas pasan momentos de prueba; más, se espera que tengan la capacidad de discernir respecto a lo que es moralmente bueno o malo, beneficioso o indigno. El ejemplo mejor conocido por los creyentes cristianos y otros del mundo occidental es la experiencia de Jesús el Nazareno, quien fue tentado durante su cuarentena en el desierto, luego de su bautismo por Juan el Bautista en el rio Jordán; pero no pecó. (Mateo 4:1; Marcos 1: 9-11 y Lucas 3:21-22). La humanidad enfrentará tentaciones de manera incesante; por eso, hay que estar prevenido para no pecar, pues como ha dicho el clérigo y escritor anglicano, Thomas Fuller (1608-1661): “El que cae en pecado es un ser humano, el que de ello se duele es un santo; el que se vanagloria de haber pecado es un diablo¨. Es muy importante estar alerta frente a las tentaciones para no caer en desgracia. Se recomienda equiparse de fortaleza espiritual e inteligencia emocional, tal como Jesús Nazareno ejemplarizó en el desierto cuando fue provocado por Satanás, y que ahora recordamos en la Cuaresma 2023. Animémonos a ser virtuosos, dedicados y constantes en la determinación de sopesar las tentaciones y tomar las necesarias decisiones, a fin de mejorar el cumplimiento de la disposición de ministrar y la voluntad de actuar con rectitud, transparencia, consagración y de tal modo, servir mejor a la Divina Potestad, al prójimo y a sí mismo