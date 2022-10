¿Cuál es la calle que hace esquina con el humanismo?

A simple vista parecería que, entre todas las formas que puede asumir el acto de frecuentar las calles de nuestra ciudad, la más peligrosa es la de practicar una caminata en solitario. No obstante, solamente después de haber conducido algún vehículo motorizado durante cierto tiempo por las calles de Santo Domingo resulta posible comprender por qué es necesario explorar con urgencia la posibilidad de que existan otros planetas dotados de vida inteligente, e incluso cooperar para que tenga éxito cualquiera de las misiones que actualmente se encuentren mejor encaminadas en ese sentido.

Se diría que el déficit de atención que afecta a la mayor parte de nuestros conductores es una herencia de los conquistadores, ya que el mismo Cristóbal Colón, en su Diario de navegación, dejó escrito el relato de todos los problemas que tuvo el timonero de su carabela Santa María mientras navegaba en las inmediaciones de la isla Española hasta que finalmente la encalló cerca de la costa norte.

El caso es que la experiencia de desplazarse por nuestras calles conduciendo un automóvil debería enseñarse en las facultades de teología como una de las pruebas incontrovertibles de la existencia de Dios, lo cual bastaría para explicar de manera satisfactoria la acendrada confusión entre la religión y la superstición que caracteriza la mentalidad contemporánea del pueblo dominicano.

Lamentablemente, algunos casos particularmente fatales han terminado derrumbando las convicciones mejor establecidas en ese sentido, y han apuntalado en su lugar la creencia de que en la única circunstancia en que cualquier persona se convierte en un superhéroe en nuestro país es cuando sujeta en sus manos el volante de un vehículo en marcha.

Por supuesto, abundan todavía los ingenuos que suponen que, por haber leído algún pasaje de Herodoto, de Ovidio o de Pascal, tienen más posibilidades de llegar sanos y salvos a su destino. En el fondo, no obstante, cualquiera podría demostrarles sin mucho esfuerzo a estos bobos que tal suposición es absolutamente falsa, pues no hay formación extraordinaria, coeficiente intelectual, destreza física, dotación genética, acumulación de capitales, característica étnica, convicción religiosa o configuración astrológica que sea capaz de garantizar la seguridad vial de quienes transitan por nuestras calles, y en esa materia ya no cabe ni siquiera la más remota posibilidad de duda o contradicción.

De manera parecida, después de pasarse varios años conduciendo por las calles de Santo Domingo, cualquiera podría comprender fácilmente por qué razón la palabra humanismo terminó expresando entre nosotros sentidos que nada tienen que ver con su acepción original. En una ciudad, en efecto, la manera en que fluye el tránsito traduce y pone de manifiesto mejor que ningún otro aspecto de la vida colectiva la condición humana de los habitantes de esa ciudad.