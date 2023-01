Crímenes de lesa humanidad en RD, Manolo y otros, y la Academia Dominicana de la Historia

El 20 de diciembre del pasado año, 2022; Minou Josefina y Manolo Enrique Tavárez Mirabal criticaron a la Academia de la Historia de la República Dominicana por admitir como uno de sus integrantes al exgeneral Ramiro Matos González, a quien acusan de asesinar a Manuel Aurelio Tavárez Justo (A) Manolo. Solicitan desempeñar su rol de investigación científica, y también a nivel judicial llaman a atender la querella que interpusieron ante la justicia de RD contra esta persona el 21 de diciembre 2013.

Disponible en: https://acento.com.do/actualidad/minou-y-manolo-tavarez-mirabal-critican-academia-de-la-historia-admitiera-a-ramiro-matos-a-quien-acusan-de-asesinar-a-manolo-tavarez-justo

Manuel Enrique Tavárez Mirabal (A) Manolo y Minerva Josefina (A) Minou, son hijos de Manolo Tavárez Justo y de Minerva Mirabal, ambos líderes del partido Movimiento Revolucionario 1J4. partido que luchó contra la dictadura de Trujillo y contra el gobierno del Triunvirato, el cual resultó como gobierno impuesto luego del Golpe de Estado al gobierno constitucional presidido por Juan Bosch el 25 de septiembre del año 1963.

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Rep%C3%BAblica_Dominicana_de_1963

El gobierno de Juan Bosch dotó al país de una Constitución social, liberal, democrática, y sus ejecutorias tenían este carácter progresista. Las élites dominicanas dominantes en ese entonces estuvieron bajo la influencia de la Guerra Fría que lideraba en esta parte del mundo, el sector intervencionista de los Estados Unidos.

El Estado de Derecho no estaba dentro de sus paradigmas, ni la democracia social; predominaba mucho miedo a la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el Caribe, y miedo a que se tomaran decisiones de corte social redistributivas y reguladoras para una sociedad más inclusiva y con menos vulnerabilidades sociales y económicas.

Manolo y otros integrantes del 1J4 subieron a las montañas con el ideal de restablecer el gobierno de Juan Bosch y el Estado de Derecho, con la Constitución de ese entonces; lo hicieron el 21 de noviembre del año 1963 y fueron asesinados en fecha 21 de diciembre de 1963 en la Cordillera Central, Las Manaclas, San José de Las Matas. Disponible en: https://almomento.net/asesinato-de-manolo-tavarez-justo/

Ambos hermanos, Minou y Manolo han levantado una acusación contra el ex general con fecha el 21 de diciembre de 2013, (carta de Minou y Manolo, Ob. Cit. Acento, 20 de diciembre 2022) y narran en su carta como la misma no ha sido conocida por la justicia de RD, lo cual muestran como una situación de impunidad histórica en RD, ya que no se ha podido crear una Comisión de la Verdad para juzgar este tipo de crímenes de lesa humanidad.

En la carta que ambos hermanos dirigen a la Academia Dominicana de Historia, presidida por Carlos Daniel Valcárcel motivan a la misma para que conozcan de su cuestionamiento a la decisión de ingresar al exgeneral Ramiro Matos González a partir de los objetivos de la Academia de:

“Desde su creación en 1931, la Academia Dominicana de la Historia, ha declarado como su objetivo primordial el de “conocer y estudiar el pasado en general, y principalmente el de la nación dominicana”. (Acento, Ob. Cit.)

Hacen un llamado pues, a investigar. Sale a relucir la información de la existencia de Emilio Cordero Michel como un testigo presente cuando el ex general presidió la acción de asesinar a Manolo y a los restantes 14 compañeros. Emilio Cordero Michel es el único sobreviviente de ese hecho.

Califican el matar a insurgentes luego de que estos se han entregado como

“El nivel de salvajismo de estos hechos nos recuerda que otro pueblo hermano de América estableció en sus tribunales: “nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate… el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.” https://www.elhistoriador.com.ar/nunca-mas-alegato-del-fiscal-julio-cesar-strassera/

Amplían en su carta Minou y Manuel Aurelio Tavárez Mirabal:

(…) es un imperativo moral en cumplimiento del deber con un orden jurídico nacional consagrado en los tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano y dictaminado por las cortes internacionales que establece que los crímenes de guerra, de genocidio y los crímenes de lesa humanidad como el de Manolo y sus compañeros son imprescriptibles.

Proponen:

Una Comisión de la Verdad debe crearse e investigar todos los crímenes y atropellos cometidos desde la era de Trujillo, los fatídicos 12 años de Balaguer y la muerte y desaparición de Narcizaso. Así se resolverán muchos vacíos y baches de nuestra historia de los últimos 50 años.” (negritas e iniciales con mayúsculas de MDM).

Se agradece a este batallar de Manuel Aurelio (A) Manolo y a Minerva Josefina Mirabal (A) Minou que nos permiten reconocer, recordar nuestros hombres y mujeres valientes, llenos de ideales, por una RD en equilibrio de poderes, con personas dignas, con calidad de vida, libres e iguales