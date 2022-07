Coyunturas iguales para partidos políticos iguales

Los tres partidos principales del país están en disyuntivas similares. Establecer las diferencias de fondo dependerá del enfoque. El primero está llamado a recomponer su casa. El segundo tiene el compromiso de terminar la residencia que inició en el 2015. Y al tercero le toca construir una nueva mansión. Los tres tienen por igual experiencia de Estado.

El Partido de la Liberación Dominicana

El PLD sabe lo que se le viene encima. No es poquita cosa. Consciente de ello está enfocado hacia sí mismo. Quieren remozar todos los rincones de su casa. Mantener la militancia morada dentro del redil. Y al mismo tiempo conquistar nuevos adeptos que refuercen su estructura.

La oposición al gobierno, en cambio el PLD la dejó en la cancha de los que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la república por el partido. El candidato será elegido en octubre del 2022.

En consecuencia, con el candidato definido toca avanzar como oposición, una tarea que requiere dedicación 24/7. Más aun cuando el Ministerio Público los mantiene en zozobra. Parece que tendrán que retomar los esfuerzos concentrados.

¿Lograrán vencer la agonía para apalancar su imagen político-electoral y posicionarse como el principal partido opositor?

El Partido Revolucionario Moderno

El PRM es un caso especial, digno de estudio. Sin haber terminado de componer su estructura interna se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales del 2020.

El país político creyó que los perremeistas se pondrían en lo suyo luego de asumir el gobierno. Es decir, que el Poder les sirva para completar la estructura organizacional del partido durante el primer año en el mando. Con el partido unificado irían en coche durante los tres años siguientes. A sabiendas que el último año hay que compartirlo con una faena tanto o más intensa que la de gobernar. La electoral.

Pero la intensidad requerida para gobernar atrapa tanto a los políticos incautos como a los más avezados. El PRM, consecuentemente parece estar empalagado con el dulcito de las mieles del Poder. De ello se desprende que si quieren ganar en el 24 deberán dividir el trabajo en tres en los dos años que restan al periodo de gobierno. Veamos:

Primero les corresponde atender los asuntos del gobierno como si fuera su única tarea pendiente. Segundo, el descuido señalado arriba les exige asumir en iguales condiciones el trabajo organizativo del partido.

Y en tercer lugar están las elecciones. De lo electoral no hay que dar demasiadas explicaciones. Las elecciones hay que ganarlas para poder seguir subido en el palo.

Pero parece que el PRM está contra el reloj. Y Se percibe que el gobierno está en manos de las elites empresariales y de la oligarquía.

La Fuerza del Pueblo

Leonel Fernández por su lado, tiene la FP, un partido nuevo en teoría. Pero la ansiedad de creer que pueden correr la misma suerte de los morados les mantiene el corazón brincando. Trabajan bajo un fuego cruzado. Mandan fuego a gobernantes y opositores. Pero no bien soplan la tea cuando ya le están devolviendo las llamaradas lanzadas igual o más candentes.

Es decir, la FUPU trata de hacerse una mansión. Quiere hacer oposición al gobierno. Y se emplea a fondo en desacreditar a los morados. Se recuerda que los leonelistas salieron del PLD luego de la convención de octubre del 2019.

La aritmética es exacta. Cierto. Pero en política no. La ecuación de la FUPO no da los resultados esperados. El León dividió los esfuerzos partidarios en tres: a) organización interna; b) oposición al gobierno y c) llevar la cizaña a casa ajena. Al final se concentraron en la cizaña. Es decir que la FP dedica sus energías en desmembrar el PLD antes que construir su propia identidad partidaria.

En consecuencia, de convertirse en la opción principal de Poder los cañones anticorrupción le dispararán a la FUPO. De ser así, ¿tendrán las fuerzas suficientes para repeler los expedientes?

En suma, éstos partidos están llamados a ser creativos en el tipo de salida que darán a sus problemas coyunturales. Coyunturas que, aunque similares requieren soluciones diferentes. Las elecciones del 2024 están al doblar la esquina. ¿Cuál de los tres las ganará?