Covid-19 y neandertales

Artículo inicialmente publicado en Acento por J. R. ALBAINE PONS el

Supongo que muchas personas tienen una idea de lo que fue un neandertal. Un primo que tuvimos en nuestra evolución en Eurasia y que desapareció hace unos 40 mil años dejándonos, aparentemente, solo sus fósiles.

Recuerdo mi profesor de Introducción a la Antropología en la UASD, Plinio Pina, entusiasmado escribiendo en la pizarra todas las culturas que se asociaban a los neandertales en Europa: Alemania, Francia, Gibraltar, Bélgica y nosotros pensando: ¿y todos esos nombres hay que aprendérselos para el examen?

Se conocía poco sobre los neandertales en esa nuestra época de estudiantes. Se descubrieron en el valle de Neanther en Alemania en el 1856 y fue en el 1864 que se clasificó como un humano distinto y se nombró Homo neanderthalensis. Pronto se supo que otros fósiles que habían sido descubiertos en 1829 en Bélgica y en 1846 en Gibraltar también pertenecían a esa especie.

Hoy sabemos que los neandertales utilizaban el fuego, vivían en refugios y ocasionalmente construían objetos considerados simbólicos, que enterraban a sus muertos y algunos grupos los canibalizaban y muchas otras cosas más. Vivieron desde hace unos 400 mil años hasta desaparecer hace unos 40 mil, y preguntas acerca de por qué desaparecieron, y si se mezclaron con nosotros los Homo sapiens, han producido variadas hipótesis y conjeturas.

Lo antes dicho viene al caso al intentar comprender la actual pandemia que nos arropa a todos en el planeta.

El covid-19, enfermedad producida por el coronavirus de nuestros días, creo que merece poca introducción. Aunque es bueno recordar que el dengue, el zica, la chicungunya y el virus del Nilo son también coronavirus, y esos los hemos tenido por aquí hace varios años ya.

Mantengo en conversaciones con amigos que al virus Sars-cov-2, que produce el Covid -19, ya lo conocemos bien, que lo que no conocemos bien aún, es cómo somos y cómo funcionamos nosotros los humanos.

Ahora bien, sabemos que en el Covid-19 hay un 70% de las personas que presentan este virus que son asintomáticas, quizás con un par de estornudos un día o un dolor de cabeza una noche, y me parece que esos son los que más contribuyen a su rápida y explosiva circulación. Al no saber que lo tienen ni sentirse mal, no pueden pensar que están infectando a nadie.