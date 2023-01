Conversaciones con Guido D’Alessandro (Yuyo); político

Guido (Yuyo) D’Alessandro pasará a la historia política nacional como un hombre que, teniendo todas las posibilidades de ser un colaborador de la dictadura de Trujillo, prefirió asociarse en la clandestinidad con su tío Manolo Tavares, ser parte fundadora del Movimiento 14 de Junio, para conspirar contra la dictadura de Trujillo; pero además Yuyo fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), un político humanista y cristiano.

Nadie podrá regatear los aportes de estos dos movimientos, donde Guido D’Alessandro fue cofundador, como forjadores de hombres y mujeres con ideales humanistas, de una generación nueva y distinta en la vida nacional.

Yuyo murió el 18 de abril 2011, a los 79 años de edad.

Conocí a Yuyo casi a su llegada a Nueva York, donde yo residía como exiliado, y tuve mi primer contacto con él para hacerle una entrevista que me pidió que se la hiciera Bienvenido Hazim Hegel, dominicano, exiliado anti-trujillista, que era el representante del Movimiento Pro Liberación Dominicana, en Estados Unidos, del cual era yo el Secretario Juvenil.

Cuando conversé en Nueva York, por primera vez con Guido D’Alessandro me dijo que era hijo de un ingeniero italiano que construyó el Palacio Nacional, sede del gobierno, nieto de Isabel Mayer, la mujer más influente durante la dictadura de Trujillo, y concuñado de Ramfis Trujillo, pues estaba casado con la hermana de la esposa del hijo del dictador.

Lo que él me contó no me convenció y redacté un informe político indicando que era una persona sospechosa, pues no tenía motivos para abandonar la dictadura de Trujillo, por sus lazos de amistad con la familia del Dictador.

Varios meses después fui convocado, en Nueva York, a una reunión para tratar sobre la creación de un partido social cristiano. Estaban presentes varios jóvenes que acababan de llegar de Santo Domingo, y esa reunión era presidida por Alfonso Moreno Martínez, Mario Read Vittini y Guido D’Alessandro. ¡Ahí me hice amigo de Yuyo!

Henry Molina, que se encontraban también residiendo en Nueva York y yo, estábamos militando en la Juventud Obrera Cristiana (JOC), hispana, en Nueva York, y nos integramos a ese grupo, que en esos momentos actuaba como “DELEGACION DE AYUDA AL FRENTE INTERNO DOMINICANOS (DAFID)”.

Durante varias semanas trabajamos en diversos equipos para la constitución de un partido social cristiano. Me integraron en el grupo de elaboración de los estatutos y el plan de acción, que estaba dirigido por Mario Read Vittini.

En todos momentos Yuyo fue, un compañero y amigo, que me confiaba asuntos internos, familiares y políticos.

En la etapa inicial del movimiento social cristiano dominicano, la residencia de Yuyo D’Alessandro, en la Calle Galván, en Santo Domingo, era el centro de encuentro de todos los sectores, una habitación de reuniones, con aire acondicionado llamado “El Cuarto Frio” era un sitio de tertulia permanente, donde compartían los miembros del partido, los sindicalistas, los estudiantes y los campesinos, todos siempre tratados con la misma amabilidad y cortesía, tanto por Yuyo, como su madre Doña María, su esposa Josefina, y de su hermano mayor Armando, que aunque era un próspero empresario, siempre compartió los ideales del cristianismo social. La casa de Yuyo era un sitio de encuentro social y político. Ahí conversábamos casi todos los días,

Conversé varias veces con Yuyo en las tareas de organizar el Comité provincial del PRSC en Santiago, donde participaron Flavio Darío Espinal y su esposa Nurys Jacobo, Jorge Lama, Francisco José Bidó, Mary Jerez, Elsa Brito, Juanita y Liliana Pichardo, José Bisonó, Luís Jacobo, Donald Gómez Cerda, Yolanda Gamborena, y otras personas más.

También acompañé a Yuyo, en Moca, en una reunión con el grupo de mayor formación ideológica del socialcristianismo dominicano, entre los que se encontraban Artagnán Pérez, Abigail Cruz Infante, Dorito Acosta, Darío Bencosme, Nino Compres, el Padre Cruz Méndez, Alberto Peña Lebrón, Alberto Guzmán, y otros. Ahí conversamos en diferentes ocasiones.

En las actividades del inicio del socialcristianismo en la República Dominicana, de la cual Guido D’Alessandro fue uno de los grandes promotores, tuve la ocasión de conversar con otros jóvenes en esa época, entre ellos; Ignacio Miranda, Guiseppe Rimoli y sus hermanos, Jhonny Martínez, Abrahán Medina, José Joaquín Puello, Fernando A. Battle Pérez, Bernardo Defilló, Tom Lluveres, Enrique de León, Leonel Rodriguez Rib, Freddy Madera, Guillermo Caram, Romeo Yiná.

También estaban; Pablo Nadal, Víctor Hidalgo Justo, Humberto (Titico) Ruíz, Agustín Heredia, Pedro Gil Iturbides, Miguel Cocco, Andrés Lockward, Lucas Rojas, Rafael Francisco Bonnelly, Yía Valverde, Chico Córdova, Novel Alfonso, Carlos Pimentel, Yaqui Núñez del Risco, “MONCHU” Pons, Guarionex de la Rosa, Adriano de la Cruz, Antonio Rosario, César Estrella Sadhalá, y mujeres excepcionales como Josefina Padilla, Eulalia Flores, Nidia Puente Milagros Prat, Vicenta Lamort, y otras.

Tuve también el privilegio de conversar, especialmente en el mundo de las ideas del socialcristianismo con jóvenes, en esa época, que teníamos interés en la doctrina social cristiana, como eran; Juan Bolívar Díaz, Antinoe Fiallo, Dagoberto Tejada, Quico Tabar, Quique Acevedo, cholo Brenes, Josefina Rijo, Bienvenido Brito, Julio Cross Beras, Marco Aurelio Juliao, y su madre, Lorenzo Cueto, José González Cano, Eduardo Álvarez, Caonabo Javier Castillo; y otros más adultos como eran Carlino González, Mejía Feliu, Luis Martínez Pina, Pilía Moreno Martínez, Héctor Livio Peña , Francisco Cruz Maquin, y otros.

Yuyo siempre fue un católico militante, fiel participante de la Parroquia San Juan Bosco, que era su barrio, situación que siempre defendió pública y privadamente.

Las relaciones de Yuyo con Alfonso Moreno Martínez fueron de mucho respeto. Fue Yuyo quien propuso que el candidato presidencial del PRSC fuera Alfonso Moreno Martínez, acompañado con Josefina Padilla como candidata a vicepresidenta, en momentos en que las mujeres tenían poca incidencia en la política nacional.

Los dos primeros años de la creación del Partido Revolucionario Social Cristianos (PRSC), Guido D¡Alessandro era el Secretario General.

Todos, agradecemos a Guido D’Alessandro, Alfonso Moreno Martínez y Mario Read Vittini, que aportaran un partido político en un momento histórico del país, para crear y formar nuevos hombres y mujeres que con ejemplos poder decir orgullosos que somos socialcristianos.

La trayectoria política de Guido D’Alessandro lo llevó a ser Embajador en Venezuela, Secretario de Estado de Industria y Comercio, presidente del IDECOOP, administrador general de Seguros San Rafael, Diputado, Embajador en Italia y Holanda, Vicesecretario de Estado de Relaciones Exteriores, etc.

Sus hijos: Guido (Guiducho), Gina, Giovanni, Giancarlos y Giuseppe D´Alessandro, deben sentirse orgullosos de su padre, como lo estamos quienes conversamos y compartimos parte de nuestras vidas con Guido (Yuyo) D’Alessandro.