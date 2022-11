Conversaciones con Fernando Álvarez Bogaert. Político y economista

Fernando Álvarez Bogaert, nació en la provincia de Valverde, Mao, el 11 de enero de 1941: es un economista y político dominicano. Ha desempeñado varias funciones públicas en el país; Precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Reformista, y candidato a la Vicepresidencia, bajo la boleta del Acuerdo de Santo Domingo, junto a José Francisco Peña Gómez, a quien le unía lazos familiares.

Obtuvo una licenciatura en economía agrícola en la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, en donde se graduó con altos honores, que le posibilitaron la obtención de una beca para realizar estudios de Posgrado en la Universidad de Columbia. A los 23 años fue designado secretario de Estado de Agricultura, del 1966 a 1970.

Mis primeras conversaciones con Fernando Álvarez Bogaert fueron, en 1968, cuando él se desempeñó como secretario de Estado de Agricultura; yo era asesor de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC), y secretario General Adjunto a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), tratamos sobre problemas de desalojos de campesinos y de ocupaciones de tierras.

En marzo de 1972, por primera vez en el sector de la Industria Azucarera se firmó un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Ese primer contrato se hizo entre el Sindicato de Trabajadores del Central Boca Chica, el cual represente en calidad de secretario general de la CASC, y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con una serie de ventajas para los trabajadores, como inamovilidad sindical, los trabajadores conservan sus derechos al terminar la zafra, un prestamos de 10 mil pesos para formar una Cooperativa, un local sindical y otras conquistas.

El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), era el Lic. Fernando Álvarez Bogaert, quien respetó los derechos de los trabajadores, y permitió y participó en estas negociaciones, y firmó ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, el primero y mejor en los doce ingenios que existían en el país.

En el proceso de presentación, discusión y aprobación de ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, conversamos en muchas ocasiones, y tuvimos buenas relaciones obrero-patronales.

Ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, entre el sindicato del ingenio Boca Chica, y el CEA, abrió las puertas para que diversos sindicatos del sector de la industria azucarera se afiliaron a la CASC y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña (FENTRACA).

En 1978, el Licenciado Fernando Álvarez Bogaert, me ofreció el cargo de primer candidato a diputado por la provincia de Santiago, por el Partido Reformista, que ganaba seguro, sin necesidad de hacer promociones. En ese entonces él tenía todo el apoyo del Dr. Balaguer. Yo era el secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC).

Conversamos dos veces, sobre esa candidatura, inclusive él estuvo en mi boda con Christine Piens, el primero de abril de 1978, reiterándome la proposición, que rechacé, porque no he tenido vocación de político partidista, y menos depender del Dr. Joaquín Balaguer. Durante los 12 años de Balaguer (1966-1978), estuve 11 veces preso por la policía nacional, por mis actividades sindicales.

Semanas después Fernando Álvarez Bogaert fue destituido como candidato vicepresidencial para acompañar al Dr. Joaquín Balaguer, quien era el candidato presidencial del Partido Reformista. Un sector militar estaba contrario a Álvarez Bogart.

Fernando Álvarez Bogaert, siendo candidato a la vicepresidencia de la República, acompañando al Dr. Joaquín Balaguer, por el Partido Reformista, fue secuestrado en Santiago, por un grupo militar, en el poder, lo llevaron a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en Santo Domingo, los presentaron ante el jefe de esa institución, el general Rene Beauchamp Javier, y al jefe de la policía nacional. ¡Ellos le pidieron que renunciara a la candidatura de vicepresidente!

Un tiempo después, por intermedio del Lic. Polibio Diaz, alto funcionario del gobierno de Balaguer, Fernando Álvarez Bogaert renunció a ser candidato a la vicepresidencia.

Después de su renuncia obligada a la candidatura a vicepresidente, visité a Fernando Álvarez Bogaert, en su residencia de la calle Boy Scouts, en Santo Domingo, donde acostumbraba a reunirme con él, le agradecí su proposición de proponerme la candidatura a diputado en la provincia de Santiago, pero también le pedí que me explicara su situación cuando fue secuestrado por militares. El me respondió que no quería hablar con nadie sobre esa situación… ¡razón que comprendí!

Durante el período electoral, para el año 1994, Fernando Álvarez Bogaert encontró mucha resistencia en el partido de Balaguer…tuvo que salir. El Dr. José Francisco Peña Gómez, le ofreció la candidatura de vicepresidente, cuando fue proclamado candidato a la presidencia.

Cuando el Dr. Peña Gómez recibió la proposición de Balaguer de dividir los 4 años de su último mandato presidencial, en dos años para cada uno, el llevó esa proposición a un organismo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Ese organismo se negó a pactar con Balaguer. La proposición de Balaguer incluía que el PRD debía sustituir a Fernando Álvarez Bogaert como candidato a la vicepresidencia, los cual fue rechazado por Peña Gómez, alegando lazos de familiaridad con Álvarez Bogaert,

José Francisco Peña Gómez había dicho: ”Balaguer sabe que tengo un cáncer terminal y si yo gano las elecciones, Fernando Álvarez Bogaert, dirigirá el país” Peña Gómez perdió ante Balaguer en unas elecciones muy cerradas, marcadas por fuertes irregularidades y fraudes.

Fernando Alvarez Bogaert, fue electo senador, en el año 1998 por su provincia natal, Valverde, Mao; ministro de Finanzas del 2000 al 2002; Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Autónoma de Santo Domingo; y Profesor Honoris Causa de la Universidad Tecnológica de Santiago.

En el año de 1998 es electo senador por la provincia de, Valverde, Mao, representando el Acuerdo de Santo Domingo (ASD) y al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presidiendo la Comisión Presupuestaria y la Comisión Económica.

Fernando Álvarez Bogaert, fue seleccionado, en el año 2000 por el presidente Hipólito Mejía, para asumir el cargo de secretario de Estado de Finanzas, renunciado a la misma en marzo del año 2002,

Desde 1965 está casado con la señora Hortensia Méndez, con quien ha procreado cuatro hijas: Hortensia, María Eugenia, Patricia y Alexandra.

Actualmente el Lic. Fernando Álvarez Bogaert se dedica a escribir, especialmente sobre macroeconómica dominicana, de la cual es un experto. Está alejado de la política partidista.

Fernando Álvarez Bogaert es un destacado escritor de política y economía, entre sus principales libros se encuentran; “El abrupto deterioro de la economía internacional: un reto histórico para cada dominicano”. “Una mirada al tiempo”, “Una década de pensar”, “Anatomía de la República Dominicana 2008”,“El Desafío Social Y Económico de La República Dominicana”, y “La cambiante economía mundial y su impacto”.

Indudablemente, que las dos veces que Fernando Álvarez Bogaert fue candidato a la vicepresidencia de la república fueron traumáticas, frustradas por diversos motivos diferentes.

Las conversaciones que tuve con el Lic. Fernando Álvarez Bogaert las aprecio, por el respeto que siempre ha tenido conmigo, a pesar de las diferencias sociales que tenemos.