Conversaciones con el Dr. César Estrella Sadhalá. ¡Político Honesto!

El Dr. César Estrella Sadhalá nació en Santiago el 27 de abril de 1934, estaba casado con Ivelisse Saldaña Rodríguez, con quien procreó a Carmen Virginia, Sandra Ivelisse, César Augusto y Sara Inés. Murió el 5 DE FEBRERO 2006, en Santo Domingo, República Dominicana.

Conocí al Dr. César Estrella Sadhalá, en abril de 1962, en la secretaría de Estado de Trabajo, después de yo haber regresado del exilio, siendo dirigente sindical, de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), y él vicesecretario de Estado de Trabajo. Su hermano, Salvador Estrella Sadhalá, había sido uno del grupo que asesinó al dictador Rafael Leónidas Trujillo, ¡Un mártir contra la dictadura!.

En esa época muchas familias tenían en sus casas una institutriz, para la educación de las niñas, y un profesor para los varones. ¡Tu tío, Oscar Cerda, nos educó, en nuestra casa, antes de irse a vivir a Santo Domingo para estudiar derecho en la Universidad!

De ahí en adelante mantuvimos una amistad, durante toda la vida.

Desde la fundación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) el Dr. César Estrella Sadhalá, fue asesor legal. Nunca cobro ni un centavo, siempre sus actuaciones fueron honorarias.

En nuestra primera conversación me preguntó por el parentesco con Oscar Cerda, le dije que era mi tío, hermano de mi madre Graciela Cerda. El me respondió; “Oscar Cerda, fue quien nos educó, el profesor mío y de mis hermanos, que éramos hijos de Piro Estrella, en Santiago.

Fue abogado laboralista, jurista, desempeñó diversas actividades como funcionario público, entre ellas; secretario de Estado de Trabajo, presidente de la Junta Central Electoral, primer presidente del Comité Nacional de Salarios, presidente y cofundador del Instituto Nacional de Formación Técnica y Profesional (INFOTEP), presidente del consejo directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Durante su presidencia del Consejo Directivo del IDSS conversábamos casi todos las semanas, pues yo era miembro de este Consejo, en representación laboral de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), y coordinamos muy buenas acciones en beneficios de los trabajadores afiliados a ese sistema de seguros sociales.

En todas ellas se distinguió por su capacidad, honestidad y autenticidad, haciendo lo que predicaba, sin demagogia.

Con más de 40 años de ejercicio profesional con especialidad en Derecho Laboral, seguridad social, legislación de tierras, Derecho bancario y penal, César Estrella Sadhalá dedicó también gran parte de su vida al servicio en la administración pública.

Cuando una delegación de la CASC conversó con el presidente Joaquín Balaguer, acompañado por el Lic. Polibio Diaz, pará tatar sobre el terreno que ocupa el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), el Dr. César Estrella Sadhalá formó parte de la delegación de la CASC, que estuvo integrada por Henry Molina, Gabriel del Río y José Gómez Cerda.

En 1965, durante la invasión de los norteamericanos a la Republica Dominicana, conversé mucho con el Dr. César Estrella Sadhalá. El hacia ejercicios físicos militares en la calle Palo Hincado, y éramos miembros del Comando Armado Sindical Cristiano (CASC).

El presidente Francisco Caamaño nombró como secretario de Estado de Trabajo a Virgilio Mainardi Reyna, y a Cesar Estrella Sadhalá, como subsecretario; a mi me designó como representante del gobierno constitucional ante los gobiernos y pueblos de Venezuela, Chile y México. ¡Ambos desempeñamos buenas labores!

Conversé con el Dr. Estrella Sadhalá, mientras éramos miembros del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), el del machete verde, donde el desempeñó diversos cargos en la dirección política. Nuestra amistad estuvo basada en la aplicación de la filosofía cristiana. Principios, valores y ética de la doctrina social cristiana, el humanismo integral, actuamos siempre como laicos católicos.

Desde 1978 al 1982 el Dr. César Estrella Shadalá fue secretario de Estado de Trabajo, cargo que desempeñó con mucha eficacia.

Con él viaje dos veces a Ginebra Suiza, para participar en las Conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene su sede en esta ciudad. Durante los años de la presidencia del Dr. Balaguer nunca nombro a un sindicalista de la Confederación Autonomía de Sindicatos Cristianos (CASC) para representar a los trabajadores en esas reuniones tripartitas de la OIT, siendo la CASC la organización mayoritaria. Yo era representante titular del sector laboral. ¡Conversamos mucho durante los viajes y en las mismas reuniones mundiales!

En conversación que tuve con Hipólito Mejía, cuando era secretario de Estado de Agricultura, me dijo; “Para ser buen funcionario en este gobierno del presidente Antonio Guzmán, hay que ser; calvo. Gordito y social cristiano, como César Estrella Shadalá, y yo.”

PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL LIBRO “EL CAPITALISMO FRENTE A LOS TRABAJADORES”, Aparecen Osvaldo Díaz, Director del INFOTEP, Dr. César Estrella Sadhalá, Secretario de Estado de Trabajo, José Gómez Cerda, Secretario General de la CASC, Ing. José Turul (oculto) representante de los hombres de empresas, Eliseo Candelario, Secretario General de FEDELAC, Padre Fernando Arango y Herminio Almonte, de la Federación de Sindicatos Cristianos de Santiago.

Cuando publiqué mi libro; El Capitalismo Frente a los Trabajadores” el Dr. César Estrella Sadhalá hizo el prólogo, que se inicia así;

“José Gómez Cerda me pidió que prologara o presentara su trabajo; como negarme hacerlo cuando siempre he tratado de estimular al trabajador a superarse, a capacitarse, a estudiar. Creí que era un deber hacerlo y lo hice, como lo hubiese hecho con cualquier otro, no importa su ideología, porque en el fondo lo valioso es su esfuerzo, su deseo de guiar, de alentar, de poner a su compañero trabajador en capacidad de comprender por qué lucha, que no se deja llevar, por el contrario que crea libremente en lo que quiera, pero con conocimiento de causa y no por sumisión o incapacidad,”

El doctor César Estrella Sadhalá jugó un rol importante en 1994, cuando fue seleccionado como presidente de la Junta Centra Electoral (JCE), que presidió hasta 1997.

Los candidatos presidenciales fueron el entonces presidente Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La crisis llego al extremo de modificar la Constitución donde se recordó a dos años el periodo presidencial del Dr. Balaguer, y se pautaron las elecciones para el año 1996, donde resultó electo como presidente el doctor Leonel Fernández.

El doctor César Estrella Sadhalá, dijo; Nadie podrá jamás levantar un dedo para acusarme de corrupción, y ningún político será capaz, ni ahora ni mañana, enrostrarme algún hecho que pudiera avergonzarme.”

Me siento muy orgulloso de haber sido amigo personal del Dr. César Estrella Sadhala. Un político honesto, serio y responsable. Sus conversaciones siendo fueron agradables. Es un modelo político a ser imitado por la juventud dominicana.