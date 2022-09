Conversaciones con don Pepín Corripio

José Luis ‘Pepín' Corripio Estrada es un empresario dominicano de origen español. Nació el 12 de marzo de 1934, en Villaviciosa, Asturias, España. La familia Corripio Estrada emigró a la República Dominicana, huyendo de la Guerra Civil española.

Emigró a la Republica Dominicana en el 1938 a la edad de cuatro años, Estudió en el Colegio De la Salle, en Santo Domingo, graduándose en el año 1951.

Pepín Corripio, es un personaje importante en el mundo de los negocios en nuestro país, en especial las comunicaciones. Hijo de Don Manuel Corripio, español, quien creó una fortuna en los negocios. De él heredó el amor al trabajo y la disciplina.

En tiempos de la revolución de abril de 1965 Pepín Corripio ya era propietario de varias empresas comerciales en Santo Domingo, Un grupo de dirigentes comunistas le dijeron, que si ellos triunfaban les iban a nacionalizar sus empresas. El respondió que no era problema, pero les pedía que lo dejaran como administrador…

Conocí personalmente a Don Pepín Corripio, a la entrada de su residencia en la calle 27 de febrero, en 1980. Una noche que acompañé a mi esposa Christine Piens, para ella darle clases de francés, a una de sus hijas. Ella era profesora del Colegio Carol Morgan. Nos encontramos en un pasillo, y tuvimos nuestra primera conversación; me preguntó mi nombre, le dije, me llamo José Gómez Cerda, y el respondió, tú eres sindicalista. Le dije que sí. Él me dijo que tenia referencias mías, pero que no nos habíamos encontrado antes.

El grupo “Los porlanchines”, del cual soy miembro fundador, una peña de discusiones personales, que nos reunimos mensualmente, invitó a Don Pepín en dos ocasiones, para que explicara los secretos de su triunfo como empresario progresista. En una conversación con él, uno de los miembros le pregunto a Don Pepín, si en las campañas electorales, los medios de comunicaciones ganaban mucho dinero. Su respuesta fue; Las campañas electorales, para los medios de comunicaciones, son como el mes de diciembre, que se vende casi el doble de los otros meses.

En las campañas electorales, los medios de comunicaciones no ganan tanto dinero como aparenta, por dos cosas fundamentales; primero, muchos partidos políticos que pierden las elecciones, a veces no pagan sus deudas con los medios de comunicaciones. Segundo, (eso lo dijo bajando la voz), a veces a los que ganan, no es bueno cobrarles todo…

En el año 2015, Don Pepín Corripio me llamó personalmente por teléfono, y me pidió que le llevara unos documentos visuales que yo estaba elaborando. Y me los compró. Cuando llegue a su oficina pensaba encontrarme con un lujoso lugar, con todos los medios tecnológicos modernos, y él utilizándolos. Sin embargo, me encontré una oficina, que parecía anticuada, con una mesa grande llena de papeles, ordenadamente. Él tenía tiempo disponible, y conversamos mucho, de diversos temas, ¡Esa conversación fue muy amena!

En el 2017 don Pepín Corripio me llamó nuevamente por teléfono, y me pidió que le llevara algunos libros digitales, que él sabía que yo estaba publicando. Me compró cinco libros. Al otro día volvió a llamarme y me dijo que le llevara los mimos libros, pero estos serían para sus hijos, que él quería que ellos conocieran.

Nuevamente conversamos en su oficina. Él me dijo que le gusta lo que yo escribo, pero que trato con mucha frecuencia el tema sindical…

Le dije a Don Pepín, que creía que él no tenía tiempo para leer esos libros digitales, pero me dijo; “Cuando ando en mi vehículo voy trabajando, tengo todos los dispositivos que necesito; radio, televisión, lector de cd, etc.”

Una vez Luis Henry Molina Peña me presentó a los hijos de Don Pepín Corripio; Manuel y José Alfredo, fue algo solamente protocolar.

Don Pepín Corripio, dirige la “Fundación Corripio”, entidad sin fines de lucro dedicada a promocionar la cultura dominicana y a reconocer a sus más destacados exponentes, auspiciando, entre otras actividades, el Premio Nacional de Literatura y los Premios Fundación Corripio, que se entregan cada año a personalidades dominicanas por sus aportes literarios a nuestra sociedad.

Don Pepín Corripio es un modelo de hombre de trabajo, ordenado, disciplinado, que tiene múltiples iniciativas en el mundo de los negocios. Es un hombre rico económicamente, sin embargo, se relaciona con todas las clases sociales, siempre respetuoso con los demás.

Él ha dicho en diversas ocasiones, que Dios se presenta a cada uno de nosotros, pero a las 5 de la mañana, cuando ya estemos trabajando. Es un madrugador.

He conversado brevemente varias veces con Don Pepín Corripio, especialmente en el Teatro Nacional, donde acostumbra a participar en diversas actividades culturales y educativas, donde me ha presentado a su esposa Doña Ana María Alonso de Corripio. ¡Siempre cordiales con todos!

En el año 2017 puse en circulación mi libro “El Arte de Escribir”, en el local de la Fundación Corripio. El no pudo asistir, pero me llamó, por teléfono, para excusarse, y me informó, que su hija Ana participaría en ese acto.

La hija de don Pepín, Ana Corripio de Barceló, me ha dicho que le sorprende, que, con mi edad, pueda manejar cosas de tecnología digital, como hacer cursos online, libros digitales, youtuber, páginas web, revistas digitales, y otras actividades.

Unos días antes de iniciarse la pandemia tuve dos reuniones con la hija de Don Pepín Corripio; Ana. Conversamos de varios temas para trabajar en conjunto en el futuro, sin embargo, después yo me trasladé a vivir en Santiago, y no hemos concluidos esas conversaciones.

Por mi condición de sindicalista, de lo cual me siento muy orgulloso de representar, casi nunca escribo sobre los personajes del mundo empresarial, pero el caso de Don Pepín, empleador, es un caso excepcional, merecido y reconocido, también soy periodista y escritor.

Los éxitos de Don Pepín Corripio los ha hecho ganador de diversos premios, y reconocimientos, a nivel nacional e internacional, todos bien merecidos. Fue declarado hijo predilecto de la ciudad de Villaviciosa, en Asturias, España, El Congreso Hispanoamericano de Prensa de Estados Unidos declaró a empresario dominicano José Luis (Pepín) Corripio Estrada como “Padre de la Comunicación Empresarial del en la República Dominicana

Don Pepín Corripio ha sido un mecenas, ha protegido y ayudado diversas actividades culturales, artísticas o científicas, como colaboración desinteresada de su parte, actuando movido por el altruismo y el fruto de su compromiso social.

Don Pepín Corripio es el empresario que mayor influencia tiene en los medios de comunicaciones de nuestro país, al dirigir el Grupo de Comunicaciones Corripio, propietario de los periódicos Hoy, El Día, El Nacional y Listín Diario, los canales de televisión Teleantillas, Telesistema y Coral 39, además las emisoras radiales, La Nota, Radio Listín, HIJB, y otros medios de comunicaciones.

El grupo Corripio ha tenido personajes importantes en las direcciones de los medios de comunicaciones, como han sido Cuchito Álvarez, Rafael Molina Morillo, Radhames Gómez Pepín, Bienvenido Álvarez, Huchi Lora, Juan Bolívar Diaz, y otros grandes periodistas y escritores.

El Grupo Corripio es una de las empresas más grandes de la Republica Dominicana, y el Caribe. Entre ellas están; Tiendas Corripio, Distribuidora Corripio, El Mundo del Juguete, productos Victorina, Envases Tropicales, Pinturas Tropical y Popular, leche Dos Pinos, Palacio del Cine, Editora Corripio.

Empresas multinacionales como; Gatorade, Burger King, Krispy Kreme, Papa Johns, Pinkberry, Campbells, Keebler, Lipton, Pampers, Duracell, Ariel, Cereales en General, Quaker Oats, Jugos Petit, y otras empresas comerciales.

El Grupo Corripio cuenta con más de 30 empresas y 14,000 empleados, se supone que todos están en el régimen contributivo del sistema de seguridad social.

Creo que actualmente don Pepín está en descanso, no tiene la presencia pública que le ha caracterizado, pero es una etapa merecida, por todo el tiempo que ha laborado, siguiendo el ejemplo de su padre, y que les ha inculcado a sus hijos.

Las diversas conversaciones que he tenido con don Pepín Corripio me han ayudado a conocer un hombre modelo en disciplina del trabajo, que me sirven en mis labores y trabajo social.