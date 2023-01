Conversaciones con Cándido Bidó, pintor

Cándido Bidó y José Gómez Cerda

Cándido Bidó, pintor dominicano, nació en Bonao, República Dominicana, en el año 1936. Falleció en Santo Domingo, el lunes 7 de marzo del año 2020, a la edad de 74 años.

En mayo de 1967 conocí a Cándido Bidó, cuando él era miembro del Sindicato de Empleados Cinematográficos, afiliado a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), en una reunión ordinaria. Él me dijo que quería conversar personalmente conmigo. ¡Y me invitó a su casa!

Bidó pertenecía al sindicato, pues era un pintor, hacía letreros que los cines presentaban en diferentes esquinas presentando sus películas:

“Esta noche, a las 7.30, el cine… presenta la película…acción, aventuras, precios…”etc.

Pensé que él quería conversar conmigo sobre actividades sindicales, sin embargo, era para presentarme algunas pinturas de él, diferentes a la labor que hacía en el sindicato cinematográfico.

Conversamos, en su residencia, en Santo Domingo, cerca de calle Pimentel, me dijo que era de Bonao, estudiaba pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y también era profesor de pintura.

Conversando con Cándido Bidó, me dijo que había ganado el primer lugar en un concurso que hizo la empresa Esso, de artistas jóvenes en la ciudad de Santo Domingo, en 1965.

Cuando vi su pintura, que pocos conocían, eran maravillosas, con colores muy diferentes a lo tradicional, inmediatamente le propuse que hiciera una exposición con su pintura, lo cual el aceptó. Hablé con Henry Molina, que era el secretario general de la CASC para organizar una exposición, como actividad cultural, con Cándido Bido, en el local sindical de la CASC.

El 29 de septiembre de 1967, en el local de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), situado en la Calle Juan Pablo Pina No. 27, altos, se realizó la primera exposición de pinturas, con obras de Cándido Bidó.

¡Para mí, Cándido Bidó, de sindicalista, pasó a ser artista de la pintura!

Conversé con Cándido Bidó en diversas ocasiones: Con regularidad nos encontrábamos en el Teatro Nacional, en la Plaza de la Cultura, en Santo Domingo, donde éramos participantes de actos culturales: siempre nos sentamos juntos para conversar, sobre diversos temas.

Como pintor tuvo la habilidad manual y la ciencia técnica del oficio, con visión sensible y aguda observación, que da el espíritu de la pintura; con la pureza que brinda la libertad y la fuerza, una sensibilidad humana. Sus obras explican las ideas de este arte, ¡El arte es una profesión cultural!

Si un pintor pertenece, como el que se trata aquí; Cándido Bidó, uno de los grandes dominicanos, es arte todo en la sazón de su pintura.

Este gran maestro de la Plástica Dominicana participó en un sinnúmero de concursos, siendo en la XII Bienal de Bellas Artes, donde con su obra “Los Amantes de la Aldea”, ganó el Primer Premio.

Cándido Bidó, es uno de los pintores dominicanos de más fama internacional. tanto en Europa, Estados Unidos y en Oriente Medio. Tiene un gran número de exposiciones alrededor del mundo, cosa que lo hacen uno de los pintores dominicanos más cotizados en el extranjero. Sus obras se encuentran en manos de coleccionistas diseminados en los diversos continentes.

Entre las exposiciones internacionales de Cándido Bidó, las más importantes fueron en el Museo de Arte Contemporáneo, de la ciudad de Panamá; en la Universidad Autónoma de México; en Londres, Inglaterra, en 1983; en, Caracas, Venezuela; en París; El Gaucho, en Venecia, Italia, en 1984.

El museo Cándido Bidó, situado en Bonao, República Dominicana, es un templo de las artes plásticas creado por el mismo Cándido Bidó, que además de albergar en sus salas obras de renombrados artistas nacionales e internacionales, mantiene vivo el legado y mística de trabajo de su fundador, comenzó su construcción en 1995 y concluyó en el 2004.

En el año 2005, Cándido me invitó, a conocer ese museo, y me dio, detalles, de cómo la entidad tiene tres niveles. En el primer nivel, acoge sus exposiciones, tanto permanentes como temporales, así como una bóveda subterránea donde se guardan las obras que no están en exhibición, y un área para el proceso de restauración y conservación de las obras de arte,

En el segundo nivel, tienen las obras de la colección permanente de maestros de la plástica dominicana, obras que han adquirido, otras que llegan por donación, así como las que pertenecían a la colección de Cándido Bidó, y que él donó en vida al museo. En ese mismo piso tienen una sala dedicada a las obras de los maestros latinoamericanos. El tercer nivel está reservado para la colección permanente y retrospectiva del maestro Cándido Bidó, con obras de los años 50, al 80, hasta obras de las últimas que el maestro produjo.

Como buen pintor, Cándido Bidó, estuvo siempre abierto a las sugerencias de su público, ofreció siempre un servicio que podía satisfacer los gustos de sus seguidores, siempre tuvo un buen equipo de herramientas para desempeñar bien su labor, era un gran trabajador de la pintura, disciplinado. Estudioso de la pintura del pasado, de los grandes maestros de todas las épocas; serio y honrado, además, siempre se presentó en forma humilde…

Aunque para pintar es necesario un lienzo, pintura y unas manos, no todos tenemos el talento de saber pintar. Hay pintores, como lo fue Cándido Bidó, que dedicó su vida a la pintura ¡POR AMOR AL ARTE DE PINTAR!