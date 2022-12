CONTRA EL OLVIDO: Valentina Peguero Reyes

En la entrada de la Patria, en Dajabón, contempló el sol por vez primera Valentina Peguero Reyes, un 16 de enero de 1944, en el cien aniversario de la proclamación de la República y setenta y nueve años de la Restauración Nacional. Era nieta de Pablo Reyes, héroe de esa gesta patriótica antimperialista de recuperación de la soberanía y dignidad nacional.

Se graduó de bachiller en Dajabón, pasando a ser docente en el Liceo Secundario Manuel Arturo Machado, pero el espacio era poco para ella y decidió emprender vuelo hacia la gloria y realizar sueños imposibles. Por limitaciones de recursos económicos entró como bibliotecaria a la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros (UCMM), donde adquirió la licenciatura en Educación.

Pero el calma histórico de su nacimiento y la personalidad de su abuelo eran demasiados profundos e impactantes, graduándose de licenciada sobresaliente en historia en la UCMM. Ingresó como docente en esta Universidad y a la parte administrativa, llegando a dirigir el Departamento de Historia y ocupar el cargo de Vicerrectora Académica Interina.

Pero la universidad y Santiago no le permitían volar acorde con la dimensión de sus sueños. Obtuvo una beca y se fue a Estados Unidos para llegar al mundo mágico de las galaxias, donde lo aparentemente imposible se hace después. En 1963, realizó un doctorado en Historia en la Universidad de Columbia en New York, consiguiendo un PhD con una tesis atrevida pero esclarecedora: “Trujillo And The Military Organizatión, modernizatión And Control Of The Dominian Armed Forces 1916-1961”.

Se especializó en historia moderna, cultura del Caribe, América Latina e Historia Dominicana, impartiendo docencia, además, sobre raza, etnia, inmigración, esclavitud e historia de la mujer caribeña. Fue una emérita y destacada profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Wisconsin, Stevens Point.

Dedican una calle de la Feria del Libro a Valentina

Investigadora exitosa, brillante escritora y laureada docente, escribió, además de su tesis de posgrado, números artículos especializados en prestigiosas revistas científica y diversos libros con significativos aportes como “Visión General de Historia Dominicana”, con Danilo de los Santos (1977), publicado por la PUCMM; “Peña y Reynoso y Amantes de la Luz” (1985), “La militarización de la Cultura Dominicana” (2004), “Colonización y Política: Los Japoneses y otros Inmigrantes en la República Dominicana” (2005) (con edición en inglés) y “Participación Dominicana en la Historia” (2002).

Además, ha publicado la “Participación de la Mujer en la Historia Dominicana” (1982), “Mujeres Dominicana en la Trinchera Política” (2002), “Pioneras Dominicanas: Datos Bibliográficos” (2015). Por esa enciclopédica y fructífera labor intelectual y sus aportes al conocimiento de la historia dominicana, la Feria Internación del Libro la reconoció con una calle como homenaje en la Plaza de la Cultura, de la ciudad de Santo Domingo.

Su presencia docente en cátedras especializadas, así como oradora de honor en graduaciones universitarias, han tenido como escenario, además de la PUCMM de Santiago de los Caballeros, a la Universidad de Muncil, Indiana, la sede de CUNY, el Lehman College y en Columbia University, entre otras instituciones educativas.

Además de ser miembra correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, ha recibido el Premio Académico Universitario de la Universidad de Wisconsin Stevens Paint, ha sido distinguida con el Scholar A Ward de la academia de Letras y Ciencias de esta Universidad. Además, el Premio Eugene Katz, uno de los más prestigiosos del área académica de las ciencias sociales.

A pesar de ser asesora de la biblioteca del congreso de Estados Unidos, privilegio de pocos, escogidos por sus profundos conocimientos y prestigio académico, fue invitada por el Gobierno de la República Popular China a ofrecer una conferencia en Chengdu, sobre la Revolución Cubana.

De igual manera, fue invitada a participar de las actividades en el 40 aniversario de la Revolución Cubana en la Habana, donde fue recibida por el legendario de Fidel Castro, el eterno Comandante en Jefe, el líder político más trascendente del Caribe y América Latina

Valentina, siempre estuvo ligada a su país, trascendió por su brillante talento, aportó al conocimiento de nuestra realidad y a la historia dominicana, nos dijo hasta luego el domingo 27 de noviembre del 2022. La Academia Dominicana de Historia, debe organizar un acto-recordatorio por sus aportes, la PUCMM, debe eternizarla con una catedra-magistral o un aula, y el Ayuntamiento de Dajabón debe de honrarla con una calle de la ciudad.

Valentina, salida de las entrañas del pueblo, símbolo de superación, referente de amor a su pueblo, de una devoción a su patria y de una pasión por la historia, debe de estar presente en la lucha contra el olvido, en un lugar muy especial del corazón del pueblo dominicano