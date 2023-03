¿Cómo puede María Teresa romper la polarización en el sistema político dominicano?

El 95 por ciento de todo el romo que se consumía en el país en los años 1970 y siguiente era Brugal y Bermúdez. Entre ambas polarizaban las preferencias del público y, por ende, también polarizaban las ventas. Brugal era sinónimo de hombre fuerte y varonil, mientras que Bermúdez era hombre suave e inteligente.

¿A que podían aspirar las otras marcas de bebidas alcohólicas existente en el país? Parecería que a poco, realmente. Parecía poco probable romper esa dicotomía, esa polarización, esa necesidad de elegir solo entre dos opciones. Porque, aunque en la realidad había muchas opciones, en la mente de los consumidores todo se resumía a aquellas dos, donde hay un hombre hay Brugal, así decía una de la propaganda de Brugal.

¿Como Barceló se abrió campo en el mercado de consumo de bebidas? La repuesta todos las sabemos, hizo un estudio de mercadeo y produjo unos anuncios que utilizaba las principales figuras emblemáticas de los pueblos dominicanos y se fue introduciendo sin ni siquiera mencionar los contrarios.

Lo mismo ocurre con frecuencia en el ámbito político.

En nuestro país la polarización se ha presentado de diferentes matices, a veces como resultado a las alianzas y otras como resultado a la presencia de dos fuerzas políticas que compiten por la opinión y el voto de los dominicanos. Pero los votantes parece que prefieren visualizar solo dos opciones. Y de esa manera se van tejiendo escenario de polarización política.

¿Qué significa la polarización política?

La polarización política es definida por los estudiosos de campañas electorales como la alta concentración del voto (y/o de las preferencias ciudadanas) en torno a dos partidos principales que son visualizados como los únicos en condiciones reales de ganar la siguiente elección.

Esto ocurre debido a un entramado de causas tanto coyunturales como históricas, y tanto políticas como económicas y culturales. El gran aliado y soporte de la polarización es el propio cerebro humano, el cual en aras de simplificar los procesos tiende con mucha facilidad hacia lo binomio; ellos y nosotros, blanco y negro, cerca y lejos, amigo y enemigo, cero y unos.

Cuando se produce este escenario político empiezan a ocurrir unas series de fenómenos que incluyen:

1.-Ambos polos políticos dominan la conversación social en todos los ámbitos.

2.-Tambien son los protagonistas casi absolutos de las noticias.

3.-Sus acciones y opiniones adquieren mayor peso en los medios de comunicación y circulan con mayor velocidad en la sociedad.

4.- Los recursos humanos y materiales tienden a una mayor concentración cada vez más en torno hacia esos dos polos.

5.-El voto útil o estratégico disponible en esa sociedad tiende a moverse también hacia ellos.

6.- La construcción de una tercera fuerza alternativa se vuelve progresivamente mas intensa. En este caso, con la división del PLD y el advenimiento de la fuerza del pueblo, ¿cómo se exhibirá la polarización en el nuevo escenario político que se presentará en el 2024?

Instalados en tales escenarios, ¿cómo los alternativos, popular y de izquierda pueden romper la polarización entre las fuerzas de derechas y conservadoras que han dominado los escenarios políticos en los últimos años?

En principio puse como ejemplo lo que ocurrió en el mercado de la bebida alcohólica con los anuncios de Barceló, pero veamos el fenómeno más reciente en los teléfonos móviles en el sector tecnológico, como otro ejemplo a usar para romper la polarización.

En enero de 2007 Apple presentó un nuevo producto al que llamó IPhone. Nokia y BlackBerry no lo vieron como una amenaza a su posición dominante. Jim Balsillie, fundador de la canadiense BlackBerry y uno de sus principales ejecutivos, señaló, para entonces, que sería muy exagerado creer que el IPhone supondría algún tipo de cambio para su empresa. Por su parte Olli-Pekka Kallasvuo, principal ejecutivo de Nokia explicó, en ese tiempo, que la presentación del IPhone no cambiaria en nada la forma de pensar de su empresa.

Ambos confiaban en la polarización del mercado en los teléfonos móviles, y tenían razones para hacerlo, claro está, ambas empresas ocupaban los dos sitiales de privilegio en la mente de los consumidores, y contaban con enormes recursos materiales y humanos, además de experimentados equipos de marketing.

Nokia y BlackBerry tenían solidas y bien defendidas sus fortalezas; pero no esperaban que aquel nuevo smartphone desembarcara en un flanco descuidado. Y eso exactamente fue lo que hizo Apple.

El IPhone no atacó frontalmente la fortaleza enemiga. No intentó posicionarse como más robusto que Nokia ni como mejor integrado al email corporativo que BlackBerry, por el contrario, desembarcó en el flanco de la pantalla, muy descuidada y poco defendida por las empresas rivales.

A partir de la novedad de centrarse en la pantalla táctil el IPhone creo una nueva categoría de smartphones. Una categoría de la que era líder y único miembro. Con lo cual reposicionó a los dos lideres del mercado a quienes desplazó sutilmente hacia el liderazgo del mercado de teléfonos inteligentes con teclado físico. El IPhone entonces quedaba como líder del mercado de teléfonos inteligentes con teclado táctil.

El resto es historia,17 años después sabemos que BlackBerry y Nokia se derrumbaron, quebraron o se fueron a piques, mientras que el IPhone vende billones de unidades.

La polarización política y la llegada de María Teresa Cabrera.

Aunque no esta claro cuales son los dos partidos políticos que polarizaran en el mercado de los votantes electorales en el proceso dominicano; pero si fuera a partir del resultado pasado, tendríamos que decir que seria entre el PRM y el PLD; pero tengo mis dudas de que así sea.

María Teresa Cabrera no puede repetir tres errores que siempre incurren quienes intentan erigirse en quienes van a romper la polarización que se presenta en el proceso político dominicano, cuáles son:

1.-Ataque frontal contra ambos lideres del mercado electoral

2.- Ataque frontal contra uno de los lideres. (presidente).

3.-Busqueda de un punto medio entre las posiciones de ambos lideres.

¿Porque estas 3 estrategias son erróneas?

Porque se centran en los partidos mayoritarios, en los que controlan las preferencias. Al hacerlo su propaganda termina siendo favorables a ellos, los ayudas a mantenerse primeros en la conversación social. Y le impide a ese tercero implantar una identidad fuerte en la mente de los votantes. Porque es allí, en la mente de los votantes, donde anida la polarización, y es allí donde puede destruirse, solo allí.

Las tres estrategias fracasan porque utilizan el mismo marco mental que produce la polarización. Como dice mi amigo Héctor Peña, porque en el fondo juegan el mismo juego, lo cual lleva siempre al mismo resultado. Para romper con la polarización política hay que romper con ese juego, con ese marco mental.

María Teresa Cabrera puede romper la polarización con una estrategia de flanqueo.

El flanqueo es una maniobra militar conocida que implica no atacar el frente mismo del enemigo sino un costado descuidado. Y concentrar allí todas sus fuerzas. Siempre dicen los expertos estratégicos que es una maniobra arriesgada y de alto costo, pero si se hace bien sus resultados son espectaculares.

María Teresa debe recordar que no tienes un solo adversario sino dos. Y debes derrotarlos a los dos.

Entonces el primer paso es estudiarlos en profundidad a ambos. Analizar sus fortalezas. Comprender en que segmentos del electorado se apoyan. Descubrir hacia que problemas de los eventuales votantes trabajan. Subrayar cuales son sus atributos positivos más importantes y luego buscar el hueco, el espacio vacío, la ausencia, el flanco.

Tienes que encontrar un problema de los votantes que ninguno de tus dos polarizados adversarios considere seriamente. Que además sea un problema importante para una gran parte de los votantes. Un problema real, sentido por la población, como las tres causales, por ejemplo. No puede caer en una propuesta vacía, fuera de contexto, como aquella que un grupo de izquierda hizo en un proceso electoral: “eso viene, avancemos ahora”. Identificar ese flanco descuidado, es fundamental para romper la polarización.

A partir de ahí prepara el desembarco en el tema como si fuera a ocupar una ciudad, un estrecho territorio o un cuarto de la isla. No avises, no des indicios, no ensayes. La sorpresa táctica es esencial. Te da la vida política en que realmente sorprende