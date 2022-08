Clasificación académica de las universidades del mundo

Recientemente se ha publicado el ranking de Shanghái que mide el estándar de las mejores universidades a nivel mundial. Entre las primeras veinte (20) mejores posicionadas dieciséis (16) son de Estados Unidos, tres (3) de Gran Bretaña una (1) de Francia, para dominar la prestigiosa lista de las primeras veinte.

El ranking revela el auge de las universidades China, además expresa el descenso de las universidades europeas. Debo destacar la permanencia de Harvard University con una evaluación del 100% en el ranking Shanghái, Stanford University, University Of Cambridge, el Massachusetts Institute Of Technology, Berkeley University, así como la Princeton University.

¿Qué se toma en cuenta para elaborar este ranking? Lo Primero que se valora es principalmente la capacidad de investigación, la cantidad de profesores investigadores, la publicación indexadas, por ejemplo la Universidad Autónoma de México, tiene más de 5,000 mil profesores investigadores.

Están también los méritos de los profesores y los antiguos alumnos de estas universidades que han sido galardonado con el premio Nobel, investigadores altamente citados en publicaciones científicas que correspondan a algunas de las universidades; además de la calidad y cantidad de los artículos científicos publicados por su personal.

Por ejemplo en el 2010, según el ranking, la República de China no tenía ninguna universidad a nivel del ranking internacional, pero en los últimos años tiene ocho (8) universidades; también aparecen aquí la Universidad Nacional del Seúl, que ha avanzado significativamente junto a la Universidad de Singapur y Japón se mantiene también en un rango privilegiado.

Volviendo a los Estados Unidos ocho de cada 10 de las mejores universidades del mundo son estadounidenses, y tienen las 28 primeras universidades en el rango de la 50 que mide el ranking.

Hay que desplazarse al ranking prácticamente de los 300 - 400 para encontrar la primeras universidades latinoamericanas encabezadas por Brasil, con la Federal University Of Río Grande do Sul, la UNESP y la Universidad of Campinas.

La inversión en educción es amplia por ejemplo conversando con profesor Daniel Sotelsek Salem de la Universidad de Alcalá de Henares, ranking entre las primeras 500, plantean en mi tesis sobre el Metaverso y la construcción de la Metaaula, me decía que la Universidad de Chigo que está dentro de las primeras ranqueadas, acaba de invertir 2.6 millones de dolores un espacio limitado en el Metaverso. Este es el tránsito de los últimos 20 años en materia tecnológica, también la educación se ha montado sobre rieles que perciben constantes alimentación desde las TIC, enfocados en un conjuntos teorías que se debaten el campo de la educación, pero hay también que establecer que la movilidades de la redes, su potencialización hasta grado máximos de las 5-G, colocan la velocidad del mismo en los que ha definido el internet de las cosas, que es un mundo más aplicadas de la movilidad que opera el mundo, con la inteligencia artificial, La Minería De Datos, Big Data, el almacenamiento de las informaciones codificadas algorítmicas de los humanos, la vigilancia digital y la inteligencia competitiva.

La inversión de la Universidad de Chicago lo que nos dice es que estamos en la Web Semántica, solo a un paso de la racionalidad de los ordenadores, cuando vinculen los datos con la aplicaciones generan la posibilidad de una racionalidad de las máquinas acercándose a la inteligencia humana. Aquí vale la pena copiar algo de todo lo bueno