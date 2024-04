Memes políticos

Abordar desde lo híbrido, el espacio y el ciberespacio, lo real y lo virtual, lo político y lo ciberpolítico es fundamental. En estos tiempos cibernéticos y transidos, para que nuestro accionar sea eficaz, debemos interactuar con ambos modos de vida, especialmente en la estrategia de los entramados de la ciberpolítica.

En este ámbito, los memes se han convertido en objetivos ideológicos con orientación bien definida sobre problemáticas políticas. Pueden cuestionar el sistema de partidos, a sus dirigentes y al propio poder político, estimulando la crítica sobre la corrupción, la crisis social y económica, y activando conversaciones sobre temas políticos.

El meme en el cibermundo es una unidad de información virtual que se manifiesta en el ciberespacio y hace referencia a concepto, pensamiento o a la descripción de imágenes, audios, textos o videos. Es elaborado por un sujeto cibernético, ya sea con intenciones política, cultural, económica, educativa o de otras índoles.

En una sociedad que se aproxima al 90% de conectividad al ciberespacio, y de este porcentaje, cerca del 70% son dominicanos que navegan entre redes sociales y sus aplicaciones (como X, Facebook, Instagram, TikTok, etc.), es crucial construir memes sociales y políticos para llegar a la población, especialmente en un país con más de 11 millones de habitantes.

Uno de los memes políticos más divertidos o graciosos en este proceso electoral es aquel que presenta la imagen del presidente Luis Abinader conduciendo una motocicleta 70. En la escena, lleva como pasajeros al candidato por el PLD, Abel Martínez, y a Miguel Vargas por el PRD. Además, en la parte trasera de la motocicleta se encuentra el expresidente Leonel Fernández del FP, ya que ronda en un 19%. Este tipo de contenido humorístico puede tener un impacto significativo en la percepción de los candidatos y en la opinión pública durante la campaña electoral

Partiendo de este enfoque de pensamiento complejo, se puede analizar el meme político en el que aparecen las imágenes del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina y Margarita Cedeño, entre recuerdos de una unión que terminó en ruptura. Antes de la pandemia, en el video sobresalían estas imágenes al ritmo de la canción del artista Sergio Vargas, “Separados”.

La difusión de esta canción se hizo viral, gracias a que algunos de sus fragmentos se usaron para hacer un meme, en el que se destacan las imágenes de estos dirigentes en reuniones del comité político del PLD y en la que sobresale la propia exvicepresidenta Margarita Cedeño. La divulgación y el compartir por las redes sociales de este meme político, que tiene de fondo la canción “Separados”, llegó a la población dominicana en cuestión de segundos.

El meme, en el que se presentan las imágenes de Danilo, Leonel y Margarita, es estrictamente político, se va describiendo cuando militaban y trazaban estrategias políticas juntos, pero también cómo ellos se fueron distanciando hasta llegar a la ruptura definitiva en el 2019, cuando el expresidente Fernández, decidió fundar la Fuerza del Pueblo. Su separación fue parte de promesa incumplida, de acuerdo con las letras del ritmo musical de “Separado”:

“Recuerdo los momentos que pasamos

Recuerdo todo el tiempo que nos dimos

Y ahora este amor ya lo perdimos

No queda nada, no queda nadaaaaa

Conserva aquel recuerdo de mi vida

Cuando tú me decías que me amabas

Y ahora todo todo queda en nada

Quedo vacío, papel firmado”

Separados

La fragmentación no solo es política en la vida del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina; tiene otra ruptura devastadora, ya que involucra complejas redes familiares (esposa, hijos, entre otras familias y amigos), aunque intenten políticamente decir que no hay nada personal.

Esta división del PLD, que se manifestó antes de la separación definitiva en 2019, en los rostros ensombrecidos que se captaron en las fotografías o en los videos en el que aparecieron ambos dirigentes políticos y que se convirtieron en memes; dejando promesas, palabras empeñadas, todas se esfumaron con el tiempo y las miradas se les perdieron:

Ahora solo estamos separados

No hay nada que nos una (…)

Tan solo quedan ya recuerdos de un pasado.

(Sergio Vargas, canción, Separados).

Ese merengue melancólico, de nostalgia y convertido en meme político, deja entrever varios momentos de los enredos entre Danilo, Leonel y Margarita; además de formar parte de la vivencia dominicana porque se escuchaba en ese entonces en diversos lugares como plazas, autobuses, terrazas bar, colmadones, en centros de bailes y en otros espacios cotidianos.

Estos dos dirigentes y la misma Margarita, exesposa de Leonel, se dieron cuenta que su proyecto político lo mató el tiempo, ahora no queda nada, porque no solo quedaron separados, sino desgarrados, pero no de forma brusca, sino lenta y sin sanar la herida. Esto es así, porque lo sucedido no solo es un problema político de corrupción sino de destrucción, que se van manifestando en la decadencia y el agotamiento.

De ese proyecto político no queda nada, excepto las costumbres de hacer política a lo tradicional, pero no con ese amor- emoción- pasión tan intensa en que vivieron mientras disfrutaron del reinado del poder, a pesar de las diferencias y conflictos.

Por eso, se ha de inventar un meme político que tenga como fondo musical “Costumbres” (Basilio), por el encuentro que sostuvieron estos dirigentes el 25 marzo de 2024, en relación a la alianza “Rescate RD”, que celebró una rueda de prensa, en donde el expresidentes Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y expresidente Danilo Medina del PLD, aparecieron juntos, con abrazos de lo que son las costumbres políticas y clientelar en RD, porque se entrevé que los desamores hace tiempo que dieron paso a los rencores. Este encuentro de abrazos entre Danilo – Leonel- Margarita tan solo forma parte de la costumbre, de sentirse cómodo, no es que ellos los desean, más bien lo hacen por conveniencia, atendiendo a los grupos de intereses que cada uno de ellos representan por separado.

He aquí el fondo musical de ese meme que se ha de inventar:

Háblame de ti, cuéntame de tu vida

Sabes tú, muy bien, que yo estoy convencido

De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme

Siempre volverás

Una y otra vez (…)

Esta canción deja bien precisado, que las costumbres son más fuertes que el amor, de ahí que las imágenes de ese encuentro de abrazos no es fraternidad y dulzura entre Margarita y Leonel o la de este con Danilo; las reiteraciones de esas imágenes por las redes del ciberespacio no llevaron el mensaje que se quería enviar a la población dominicana, como la de una supuesta unidad para enfrentar al PRM. Se evidencio, lo cual fue captado de inmediato, que la costumbre es más fuerte que el amor que hace tiempo se esfumó; tal como lo dijo el expresidente Fernández, el 9 de abril, que ese abrazo entre Danilo y él, no fue un acto de reconciliación, a lo que agrego solo costumbres:

Aunque ya no sientas más amor por mí

Solo rencor

Yo tampoco tengo nada qué sentir

Y eso es peor

Pero te extraño

te extraño

No cabe duda de que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor (Basilio).

El amor por el poder que llegaron vivir junto y que marcó la vida de ellos y de la nación dominicana quedó atrás y como parte de la historia de “La dominicanidad transida entre lo real y lo virtual” (Merejo, 2017).