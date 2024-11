Como un ejercicio de verificación de la actualidad, le pedí al chatGPT su opinión sobre la medicina dominicana en el siglo XIX. Veamos lo que dijo:

La medicina en la República Dominicana durante el siglo XIX estuvo influenciada por varios factores, incluyendo la inestabilidad política, las limitadas instituciones de salud y el acceso restringido a avances científicos globales. Durante gran parte del siglo, el país sufrió guerras, revoluciones y ocupaciones extranjeras (como la ocupación haitiana de 1822 a 1844 y la anexión a España en 1861-1865), lo que impactó gravemente el desarrollo de la medicina y la atención sanitaria. Aquí vemos algunos errores, ya que no tuvimos revoluciones, una ocupación extranjera y la anexión a España, que no fue una ocupación per se.

Práctica Médica Tradicional y Empírica: En zonas rurales, la medicina estaba dominada por curanderos y prácticas populares, con uso de hierbas medicinales y remedios caseros. La medicina moderna estaba reservada principalmente para las élites urbanas. Falta de Instituciones de Salud: Durante buena parte del siglo XIX, no existían hospitales organizados como hoy en día. Las instituciones de salud eran escasas y a menudo no estaban bien equipadas. El Hospital San Andrés en Santo Domingo fue uno de los pocos que existían, pero con recursos limitados. Otro error, ya que el Hospital de San Andrés había colapsado y el único que daba servicios con limitaciones era el Hospital de Bari, el hospital militar.

Educación Médica: La formación de médicos era precaria. Hasta finales del siglo XIX no había una escuela formal de medicina en el país. Los médicos locales solían estudiar en el extranjero, principalmente en Europa (Francia o España), o adquirían conocimientos de manera empírica. Tampoco menciona al Instituto Profesional o al Juro Médico, y no detalla que los médicos dominicanos iban al extranjero básicamente a doctorarse.

Enfermedades Epidémicas: Durante este período, el país sufrió múltiples epidemias como el cólera, la viruela y la malaria. Estas enfermedades causaron grandes estragos debido a la falta de conocimientos sobre higiene y prevención.

Influencia de la Medicina Francesa y Española: A lo largo del siglo XIX, los avances médicos en Europa, especialmente en Francia y España, empezaron a llegar a la República Dominicana, influyendo en algunos médicos locales. Sin embargo, el acceso a estos conocimientos estaba limitado a unos pocos que tenían la oportunidad de formarse en el extranjero. No se detalla la importancia de la fiebre amarilla en el siglo XIX. Es bastante vago el detalle de las enfermedades epidérmicas que tuvieron gran importancia en el país.

Anexión a España y Sanidad: Durante la anexión a España (1861-1865), se intentó implementar ciertos modelos de sanidad pública inspirados en el sistema español, aunque estos esfuerzos no tuvieron un impacto duradero debido a la inestabilidad posterior. Hacia finales del siglo XIX, con la relativa pacificación y estabilidad, la medicina empezó a avanzar lentamente. La creación de una infraestructura de salud más formal y el establecimiento de la primera escuela de medicina en el país (la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo en 1891) marcaron el inicio de una nueva era para la medicina dominicana. En este último párrafo presenta grandes errores ya que la universidad de Santo domingo fue reabierta en 1914 y en el siglo XIX desde 1882 era el Instituto Profesional quien daba los títulos de Licenciado en Medicina y Cirugía.