14/09/2024 · 12:04 AM

Querida Paula:

Disculpa que te diga querida a pesar de que no te conocí. Me enteré de tu existencia justo cuando te violaron y asesinaron.

Por las noticias supe que estabas fraguando tu sueño de ser azafata, que ya casi lo lograbas, y que por eso aguantabas en ese trabajo en que te acosaban; porque no tenías otra forma para conseguir el dinero de pagar tus estudios y vivir.

También nos dijeron que, a pesar de que denunciaste al “compañero” que te perseguía, no conseguiste que la empresa te protegiera. El poder de tu voz no funcionó para salvarte. Los reportes noticiosos nos informaron que Integer Holdings Corp no hizo lo pertinente ante tu denuncia. Que terrible. Que fracaso de la humanidad. Que crueldad contigo.

El 22 de febrero de este 2024, supimos que apareció tu cadáver en una alcantarilla de la empresa en la que laborabas con evidentes signos de haber sido estrangulada y violada sexualmente. Lloramos tu muerte y exigimos justicia.

Paula, sinceramente, yo me inscribo en la corriente que afirma que no es con penas de prisión que vamos a lograr resolver la situación social degradante que propicia que se produzcan actos como los que te arrebataron la vida. Ahora bien, entiendo el síndrome de desesperanza que nos produce un sistema de justicia tan deficiente, no hay forma de justificar que sucedan situaciones como la que nos enteramos este jueves 12 de septiembre: archivaron de forma ¨provisional¨ tu caso.

El Ministerio Público el 29 de febrero de los corrientes nos enteró a través de su web[1] que enviaron a prisión preventiva a dos imputados, presuntos perpetradores de los hechos que terminaron con tu vida. Y con mucho “bombo” afirmó que esa institución estableció la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores, actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidios y robo, hechos tipificados y sancionados por los por los artículos 265, 266, 303, 331, 379, 381, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, cometidos en perjuicio tuyo querida Paula y del Estado dominicano.

Ese Ministerio Público es el que ahora, tantos meses después, presenta una solicitud de archivo provisional del caso, al Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo. Es un absurdo. ¿Cómo es posible que no tengan elementos de prueba suficientes para presentar acusación? ¿No investigaron? ¿A quien no le conviene que dos compañeros laborales tuyos u otra persona todavía no señalada, en definitiva, quien haya cometido los hechos sea descubierto?

Querida Paula, tu cuerpo semidesnudo, encontrado en una alcantarilla del drenaje pluvial de la empresa donde laborabas no se nos olvida. El sistema de justicia te está fallando a ti y todas las jóvenes que, como tú, pueden en este momento estar siendo acosadas en sus centros laborales y no se atreven a denunciar porque sienten que no vale la pena, que no obtendrán una respuesta que las proteja y viven aterrorizadas de que puedan hacerles lo que te hicieron a ti.

Querida Paula, no dejo de preguntarme ¿Cuál es el sistema de seguridad que ofrece una empresa cuyo personal trabaja en la madrugada, para que puedan pasar aberraciones como las que te pasaron a ti y que se borren todas las pruebas posibles para demostrar quienes cometieron los hechos?

Chiyo-Ni, escribió poco antes de su muerte, “El agua se cristaliza, las luciérnagas se apagan. Nada existe” ese fue el sentimiento que me atravesó los huesos, el alma y el corazón cuando me entere el archivo provisional de tu caso. Querida Paula, a pesar de esta situación yo tengo la certeza del eterno Mir, y sé que “Vendrá un día envuelto en la esperanza.

Y haréis justicia.

