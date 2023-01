Cáncer y cine

Cáncer (palabrita bastante complicada) es objeto temático en el cine que, como instrumento proyectivo, proporciona significativo potencial en la concienciación de asuntos que es casi imposible expresarlos en palabras.

El cine facilita la expresión de sentimientos en conflictos. Existe una realidad de quién padece cáncer, pero casi nunca se vincula esa realidad a la que viven sus familiares o allegados quienes también pueden caer enfermos por estrés, y es en ese punto donde el arte cinematográfico ha estado evolucionando en el tratamiento del tema.

El punto más importante es cómo afloran esas señales en las personas relacionadas con quien padece una enfermedad terminal o catastrófica.

A mis queridas lectoras y lectores quiero que también se hagan eco para que ayuden a entender a quien padece de cáncer y cómo atender y entender a los familiares.

Muchas películas a nuestro alcance indican elementos faltantes para la ampliación de la conciencia en búsqueda del proceso de enfrentamiento de esta enfermedad y solución del problema. Ofrecen datos importantes sobre el momento psicológico del individuo, sus características de desarrollo emocional y aspectos de la relación cuidado-cuidador, facilitando el equilibrio emocional y el bienestar psíquico.

Aquí va una pequeña lista, todas en Netflix:

Quédate a mi lado (Stepmom), dirigido por Chris Columbus con guión de Gigi Levangie e interpretado por Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone Isabel es una joven fotógrafa que vive con su novio y los dos hijos pequeños de este, fruto de su primer matrimonio con Jackie. Las dos mujeres se odian, pero pronto sus vidas darán un giro total al descubrir que el futuro de los niños está en sus manos. El filme presenta tanto situaciones de formación de vínculos, como de rompimiento: nuevo matrimonio del padre de unos niños que se relacionan con la madrastra, la enfermedad de la madre por cáncer, luto anticipado, relación de la madre con la segunda mujer del padre de los niños, la madre muere. Preguntas incómodas de los niños.

The girls at the back. 6 episodios. Las de la última fila son cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. Este año, las circunstancias de este viaje son especiales y distintas porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Hay vidas que te cambian los viajes para siempre.

End Game. Documental que se centra en un grupo de médicos que se dedica a trabajar con pacientes que están en el abismo que se encuentra entre la vida y la muerte. A través de sus acciones y de sus propios testimonios, tratarán de cambiar la percepción del espectador acerca de su noción con respecto a ellos y al mundo en el que se desenvuelven.

El cuaderno de Tomy. Al enfrentarse a una enfermedad terminal, María Vázquez decide enfocarse en que su hijo de 2 años la recuerde. Está inspirada en la historia real plasmada en el libro "El Cuaderno de Nippur", escrito por María Vázquez.

Extremis. Un documental sobre los enfermos terminales y los pacientes de la UCI de un hospital, dónde médicos, pacientes y familiares se enfrentan a decisiones desgarradoras sobre la vida y la muerte. 2016: Premios Oscar: Nominado a Mejor cortometraje documental

Diagnosis. La doctora Lisa Sanders hace diagnósticos de enfermedades raras y misteriosas en una serie documental basada en su columna del dominical del New York Times.

Recomendamos estos filmes como un valioso recurso para intervenir en estados emocionales, ya que pueden constituirse en un elemento que puede ser adicionado al tratamiento de pacientes con cáncer y de sus familias, amistades y allegados