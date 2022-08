Buzones para depósito de bebés: ¿alternativa al aborto en EEUU?

El pasado viernes 25 de junio de 2022 la Suprema Corte de los Estados Unidos publicó la sentencia Dobbs v. Jackson Women's Health Organization,mediante la cual revocó una sentencia anterior que otorgaba rango constitucional al derecho al aborto. Por ende, con Dobbs la Suprema Corte de EE.UU. eliminó el rango constitucional del derecho al aborto y difirió en los estados la potestad de permitir, regular o prohibir el aborto.

A raíz de Dobbs se reabrió, desde una perspectiva mucho más feroz, el debate del aborto en Estados Unidos. No es que el debate dejara de existir en algún momento, pero habiendo estado vigente por casi 50 años un precedente judicial que constitucionalizaba el derecho al aborto, el mismo tomó un nuevo giro -vigoroso, por demás- a partir de la variación del precedente hasta entonces aplicable.

Entre las alternativas a las que pueden recurrir las mujeres residentes en estados en los que está prohibido el aborto se cuentan (i) las píldoras abortivas y (ii) viajar a estados en los que se permite el aborto. A las anteriores se suman las ‘baby boxes’, unos cajones que parecen buzones de correo y que tienen por objetivo permitir a las madres entregar a sus bebés con la mínima interacción humana posible. La madre deposita la criatura en un buzón (en lugar de hacerlo en un basurero) y a partir de ahí la criatura puede ser adoptada. Los buzones generalmente se encuentran en hospitales y cuarteles de bomberos. El sistema de baby boxes no deja de ser un mecanismo invasivo: una vez depositada la criatura y cerrado el buzón, este no puede ser reabierto y probablemente la madre no pueda retrotraer sus derechos de tutela y maternidad o, para hacerlo, tenga que emplearse a fondo, incluso durante años.

Entre los aspectos legales importantes identifico el automatismo con que se pierden los derechos sobre la criatura. ¿Qué pasaría si alguien entrega un bebé y dicha entrega no fue consentida por la madre? ¿O por el padre? ¿Pierde los derechos de paternidad el padre que no consiente la entrega del bebé por parte de la madre?

Desde 2017 más de 12 estados de los Estados Unidos han aprobado leyes que permiten los buzones para bebés y protegen a las madres que los utilizan. Especialistas han afirmado que probablemente, tras Dobbs, la entrega de bebés en refugios seguros se convierta en una alternativa más recurrente