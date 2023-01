Buenas noticias culturales

Con la llegada del año 2023, se reanudan las presentaciones en diferido de ballets y óperas de la Royal Opera House, de Londres, proyectadas en una pantalla instalada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, gracias a una alianza entre la Cámara Británica de Comercio, el Teatro Nacional Eduardo Brito, la Fundación Amigos del Teatro Nacional, la Fundación Sinfonía y la Embajada del Reino Unido.

De esta manera, la República Dominicana se une a los 53 países a nivel global que disfrutan, en pantalla grande, dichas presentaciones, cuya cartelera es la siguiente: el 15 de enero, la Celebración de Diamante del Royal Opera Ballet, marcando los 60 años de los Amigos de la Royal Opera House; el 5 de febrero, el ballet “Como agua para chocolate”, inspirado en la novela homónima de Laura Esquivel, cuya adaptación cinematográfica dirigió Alfonso Arau; el 19 de marzo, la ópera “El Barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini; el 21 de mayo, la ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini; y el 4 de junio, el ballet “Cenicienta”, de Serguéi Prokófiev, basado en el clásico cuento de hadas.

Todas las funciones serán domingos a las 5:30 de la tarde a los precios RD$950 público general, RD$650 mayores de 60 años y RD$250 estudiantes con carnet. Las entradas estarán a la venta en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito, UepaTickets y la Fundación Sinfonía, cuyo teléfono es 809-532-6600 y su correo electrónico: boleteria@sinfonia.org.do

Asimismo, retorna National Theatre Live, la serie de obras teatrales que son grabadas en Londres para ser proyectadas en cines, alrededor del mundo, serie en la cual participan más de mil cines de cuarenta países, incluyendo en el nuestro a Fine Arts Novo Centro. Las próximas serán anunciadas pronto. Por cierto, los protagonistas de las dos últimas presentadas en 2022 (James McAvoy en “Cyrano de Bergerac” y Jodie Comer en “Prima Facie”) ganaron los premios a mejor actor y actriz del año en los Evening Standard Theatre Awards, como se informa en los siguientes enlaces:

https://deadline.com/2022/12/killing-eve-jodie-comer-evening-standard-theater-awards-prima-facie-1235195970/

https://playbill.com/article/jodie-comer-wins-2022-evening-standard-best-actress-award-for-broadway-bound-prima-facie

De igual manera, en ese mismo cine vuelven las óperas de The Met: Live in HD, transmitidas en vivo y directo desde The Metropolitan Opera House de Nueva York. La próxima será “Fedora”, de Umberto Giordano, el sábado 14 de enero a las dos de la tarde. La cartelera completa y más información en este enlace:

https://www.metopera.org/season/in-cinemas/

Despido estas líneas con otras cinco buenas noticias culturales. La primera es que, durante toda esta semana, desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado 14 de enero, en el Conservatorio Nacional de Música, se está desarrollando el programa educativo intensivo Berklee en Santo Domingo, el cual abarca teoría, entrenamiento auditivo, improvisación, ejecución con ensambles y clases de armonía y escalas de acordes, composición, arreglos y ejecución de instrumentos, impartidas por profesores de Berklee College of Music, de Boston, culminando con un concierto de clausura el sábado 14, a las diez de la mañana, con los ensambles conformados por los estudiantes. Además, habrá un concierto de los profesores, el jueves 12 a las seis de la tarde. Ambos conciertos tendrán lugar en la Sala Manuel Rueda de la Plaza del Conservatorio y serán abiertos al público, con entrada libre.

La segunda es que, el domingo 15 de enero, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, en el Centro Cultural Banreservas, un grupo de gestores culturales desarrollará el evento PACA DE LIBROS: poetry slam, cuentacuentos, charlas, sesiones de vinilo y muchos libros.

La tercera es que, en celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el sábado 21 de enero, a las siete de la noche, en el Centro León, de Santiago, se presentará el concierto “Salvémonos”, con un repertorio de salves folclóricas recopiladas por el Maestro Jochy Sánchez en una investigación musical de más de una década. Participarán Maridalia Hernández, Pavel Núñez, Carolin Rodríguez y Rubén Mirabal. Más información en la página web del Centro León.

La cuarta es que, desde el domingo 22 y hasta el domingo 29 de enero, en el Palacio del Cine de Blue Mall, se presentará el Festival de Cine Global de Santo Domingo, en su XV edición. Para enterarse de la cartelera y otras informaciones, puede visitarse su página web:

www.tamoencine.org

Y la quinta es que, al cumplirse 50 años del fusilamiento del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, el 16 de febrero próximo, René Fortunato estrenará en salas de cine su nuevo documental, “Caamaño. Militar a Guerrillero”, acerca del cual hay información en estos enlaces:

https://www.youtube.com/@videocinepalauRENEFORTUNATO

https://elnuevodiario.com.do/caamano-militar-a-guerrillero-la-nueva-produccion-cinematografica-de-rene-fortunato/