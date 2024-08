Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/08/2024 · 12:03 AM

Para iniciar este recorrido, en primer lugar nos permitimos ambientar el término Ciencia Política, el cual, sencillamente, trata de la ciencia que estudia sobre las diferentes manifestaciones del poder. Según León Duguit: Refiere ciencia de los gobernantes, de los jefes. Estudia su origen, su estructura, sus prerrogativas, la extensión y los fundamentos de la obediencia. Pero como el tema será tratado sinópticamente, entramos en materia. Y a modo de ambientación debemos comprender la realidad de las primeras manifestaciones políticas de la sociedad de 1844-1930-aquí lo llevamos hasta 1960-que aunque ahora están más modernas, dichas manifestaciones yacen presentes de otras formas, a diferencia que el periodo abordado no existieron formalmente los partidos políticos. Por lo tanto, enmarcamos nuestro esbozo sustentado en los hechos siguientes: (Síntesis)

Colores en la simbología de Partidos Políticos:

Por efecto del caudillismo en América, por el hecho de la carencia de valor en la organización política, los nombres de los grupos políticos eran tomados de los colores o de adjetivos: Por ejemplo, blanco y colorados en Uruguay, en Chile, Pelucones y Pipiolos, en República Dominicana, Rojos y Azules, Bolos y Coludos. En este particular, los gobiernos de este país en los años, 1789 y 1844, no estuvieron sustentados por una organización política estructurada. Todo se hacía en base a la figura de Luperón enmarcado el llamado grupo azul el cual surgió del grupo literario Amante de la Luz¨ de Santiago. Y por igual, se contaba con la existencia del llamado movimiento ¨Unión Nacionalista¨, en cual a pesar de su adhesión no llegó a convertirse en grupo político.

El Caudillismo como norma política:

Esta relación hasta cierto punto patriarcal que se fundamentó en el personalismo, expresado en el periodo de la independencia hasta la caída de Ulises Hereaux estuvo marcadamente impregnada en este modelo de organización. Es la Trinitaria que rompe con este modelo, la cual se registra como el primer grupo político que se sustentó en una plataforma inspirada en el juramento que fijó por primera vez objetivos políticos, se organizaban en células y concitaron adeptos en ¨todo¨ el territorio. Sin embargo, al ser eliminado, de nuevo se enseñorea el Caudillismo-Luperón, Cabral, González y otros-

Experiencia sociedad en procesos electorales:

Desde antes de la ocupación norteamericana había experiencia en celebración de procesos. Se usaba para designar los representantes en la Asamblea de Puerto Príncipe. Sin embargo, los colegios electorales no cuajaron en la isla. Es a partir de este estadio de tiempo que se empieza a contar con leyes electorales. Cabe referir:

El 11 de julio de 1888, estos últimos se reúnen para votar por individualidades. Es en 1914, en el gobierno de Ramón Báez, se votó una ley que permitió la presentación de candidaturas de partidos políticos.

En 1923 en el gobierno provisional de Vicini Burgos, se aprobó una ley electoral-se dice que era copia Cubana-, y se crea la Junta Central Electoral, lo cual apertura el papel de organizaciones políticas. Sin embargo se estancaron los partidos políticos. En consecuencia, ya no era por la inexistencia de leyes, la sociedad quedó absorbida por las relaciones precapitalistas, había una gran dispersión regional y ausencia de mercado nacional y se desarrolló unas formas súper estructurales colocando a los caudillos como los elementos políticos predominantes.

Voluntad del liderazgo en partidos políticos:

A pesar de la influencia política de Buenaventura Báez, quien era el representante de Azua en el congreso Haitiano, y que nunca, pero nunca, creyó en la independencia y por siempre aupó el protectorado, pero además se le endilga la redacción de la 1ra. Constitución Dominicana, primer presidente del Consejo Conservador del Senado. 1849 presidente de la Republica Dominicana, quien en primera instancia auspicia a Santana. Nunca estructuró un partido político, sin embargo, en 1857 el pueblo se levantó en arma para defenderlo en la guerra civil.

Historiadores y Partidos Políticos:

Juan I. Jiménez Gruñón (Sociología Política Dominicana, pag. 360, Grupo de Santana delataba la organización de una organización política, que sustentada en el caudillismo, respondía a la voluntad del presidente y acusaba una ideología reaccionaria, cuya voluntad perseguía la anexión.

Julio César Campillo Pérez, (Elecciones Dominicana), se fundó el Partido Santanita, cuyas filas fueron integradas por afrancesados, desertores del Partido Duartista, hombre de negocios, etc, quienes temerosos de la invasión haitiana, se sentían protegido por la ¨Espada del General¨, organización que no disponía de ningún elemento constitutivo del partido. Y terminó diciendo: ¨Simplemente ¨Amigos del Caudillo del jefe¨(Pag. 47)

Periodo 1900-1930

Este fue un periodo grandes aspectos influyentes en las ideas políticas de la época. Principalmente la transformación económicas, más la desaparición del caudillismo en el cual se desarrolló las relaciones capitalistas de producción a través del cultivo de caña, producto del establecimiento de industrias de consumo, penetración de los medios de comunicación, propagación de las ideas modernas sobre los partidos políticos, en cuyo tiempo se establece el auge de la escuela laicas Hostosianas. En este mismo interregno de tiempo, se estableció la Fundación Liga de Ciudadanos y el Partido Republicano, aunque no cuajaron por las guerras civiles, propiciaron la llegada al poder de Ramón Cáceres, etc.

En 1912 surgen los partidos Liberal Reformista, Partido Progresista, Partido Legalista, y se afianza el caudillismo de Horacio Vásquez, con sus coludos y Juan Isidro Jiménez, con sus bolos. Pero en 1913 se dan cambios de nombres, (Jimenista toman el nombre de Unión Civilista y Horacista, Partidos Nacional Democrático. Y en 1914, al crearse la ley electoral, ya las candidaturas eran de los partidos políticos. A partir de ahí resurgen los partidos, por ejemplo, el Republicano, con Rafael Estrella Ureña como ¨jefe político¨, quien más luego representó la plataforma para la llegada al poder de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y finalmente, ya en el 1914, surge la primera alianza electoral de la república, llamada la Conjunción, compuesta de Jimenistas-Horacistas, llegando incluso, este último a renunciar a su puesto de presidente, generándose en consecuencia, disgregación y dispersión arrastrando como secuela, la dictadura de 30 años de Trujillo, en la cual fueron totalmente inexistentes los partidos políticos propiamente dichos.