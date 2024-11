Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/11/2024

El hecho de que alguien nos brinde su apoyo, y que ese alguien, directamente, no ha nacido en la Provincia Bahoruco, ni en la denominada "Región Enriquillo", eso es una acción patriótica y de alto sentido de aportes al desarrollo de nuestra región y al país.

Eso es lo que ha ocurrido con las acciones del académico, investigador y economista, el colega Embajador, su excelencia, Dr. José Serrulle Ramia y su distinguida esposa, la también académica, investigadora y reconocida economista, la Dra. Jacqueline Boin y la Fundación Ciencia y Arte, Inc., del 20/11/24, al 1/12/2024, con el auspicio del Ayuntamiento de Sabana de la Mar, teniendo como país invitado a Jamaica.

Este escrito de bienvenida y reconocimiento a ese magno aporte de la Fundación Ciencia y Arte, Inc., al desarrollo de la Provincia Bahoruco y a la Región Enriquillo, es mi expresión de agradecimiento, a nombre de los miles de neiberos y neiberas que no pueden expresar esa abierta manifestación de bondad, a gente que no anda en politiquería, ni venta de almas, sino de gente que actúa frente al sol, con entera transparencia y que rinde informes de las entradas y saludas de los aportes financieros que recibe y que distribuye, durante la ejecución de su trabajo.

Leyendo la versión final del programa a desarrollar vemos de qué manera, estos dos intelextuales se expresan al volver a nuestra región. Veamos:

"Volver a la Región Enriquillo tiene un fuerte significado para la Fundación Ciencia y Arte, Inc. En efecto, Pedernales (2010) y el municipio de Barahona (…), han sido el teatro de dos ediciones de la Feria Ecoturística y de Producción. Por razones ajenas a la Fundación Ciencia y Arte, después de más de dos años de organización y haberse producido su montaje, no pudo realizarse la versión binacional que estaba prevista para ANSE-A-PITRES-PEDERNALES (2021)".

"Se trata de una actividad que está relacionada con las Sierras de Neiba y de Bahoruco, y todo el Suroeste de la República Dominicana, con el objeto de proseguir con los esfuerzos necesarios, junto a sus autoridades y comunidades organizadas, en la dirección de constituir a sus municipios en reales bastiones del ecoturismo y producción sostenible. Con su programa general, se busca contribuir al logro de los objetivos perseguidos y a hacer que tomen cuerpo los lemas que la actividad enarbola".

Los organizadores, saben con precisión por qué realizan ese 29va. Feria Ecoturística y Agropecuaria en la Provincia Bahoruco y la Región Enriquillo, y saben lo que esperan como resultados finales. Es por eso que se han trazado metas u objetivos bien claros y precisos. Veamos:

Los "objetivos o meLos objetivos generales de la XXIX edición de la Feria Ecoturística y de Producción, organizada y auspiciada por la Fundación Ciencia y Arte, Inc., son, por un lado, contribuir al desarrollo de la Región Enriquillo, República Dominicana, mediante la promoción del ecoturismo, la producción sostenible y la inversión productiva, así como de su patrimonio natural y cultural.

Así, la XXIX versión de la Feria Ecoturística y de Producción persigue coadyuvar, a mediano y largo plazo, con acciones y proyectos encaminados al desarrollo integral de la Hoya de Enriquillo:

1) Delinear un plan de desarrollo de producción y comercialización de bienes agropecuarios.

2) Trabajar en el diseño y materialización de proyectos y rutas ecoturísticas, que involucren y articulen a los municipios de la Región de Enriquillo, así como a las provincias San Juan, Azua y Elías Piña.

3) Mejorar el manejo de las fuentes de agua, cuidar y restaurar los suelos agrícolas y preservar la biodiversidad.

4) Pasar balance a la forma en que se han gobernado las localidades de la Provincia de Bahoruco con el fin de hacer ejercicios de evaluación y debate de la gestión de las autoridades locales, debatiendo las ideas y haciendo propuestas acerca de como fortalecerla, partiendo de las funciones que deben asumir Estado y gobierno, así como las alcaldías y los representantes locales al Congreso.

5) Empoderar la población de la región. Esto quiere decir suscitar su interés por el desarrollo de sus comunidades, estimular su organización, motivar su participación en la vida social y política de la región.

6) Diseñar un proyecto educativo-cultural que contribuya a integrar la concepción y los componentes del desarrollo integral en todos los niveles de la educación y a todos los actores del desarrollo.

Definir una estrategia para hacer asequible a todos los actores del desarrollo las enseñanzas que necesitan respectivamente y debatir las carreras, disciplinas y temas que deben incluir los centros educativos, comunitarios, empresariales y políticos para la formación de sus miembros.

7) Al ser Neiba y las provincias de Bahoruco e Independencia, consideradas como parte de los territorios fronterizos, el caso de las relaciones entre los Estados y pueblos dominicano y haitiano es un tema estratégico. Es importante debatir sobre como fortalecer las relaciones de todo orden entre esos dos pueblos.

Es igualmente objetivo relevante del evento favorecer el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados caribeños, en este caso de pueblos de Jamaica, Haití y República Dominicana.

En correspondencia con esos objetivos, el programa científico comprende los temas que enumeramos a continuación. En las mañanas, se tratará:

POLITICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LOCAL.

En el marco de estas conferencias, se examinarán la política económica y social, la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la política de reducción del riesgo de desastres, el manejo racional de las fuentes de energía y de los recursos hídricos, y como desarrollar el ecoturismo y el sector agropecuario. Asimismo, se abordarán los mecanismos idóneos para el mantenimiento de un buen nivel de gobernabilidad y de progreso cultural necesarios para el desarrollo local y los buenos vínculos con las comunidades fronterizas haitianas".

A nivel de la cooperación internacional, invitar a Jamaica a este evento, ha sido una atinada decisión, porque, como bien han dicho los organizadores:

"Es relevante el hecho de que JAMAICA sea el PAÍS INVITADO DE HONOR de este “canto a la naturaleza por el desarrollo humano y la solidaridad de los pueblos”.

Los lazos de fraternidad del pueblo jamaiquino con el pueblo dominicano se han tejido a lo largo de la historia.

Jamaica ha logrado acumular una vasta experiencia turística y, desde hace años, ha estado dando pasos para crear las condiciones que permitan al ecoturismo constituirse en una fuente creativa de nuevos ingresos y formas de vida para sus comunidades, a la vez que coadyuva a poner mejor en valor sus ricos patrimonios naturales y culturales.

La Feria Ecoturística y de Producción es un esfuerzo ininterrumpido realizado desde el 1997 por la Fundación Ciencia y Arte, Inc. Se han realizado ocho ediciones binacionales con Haití (desde el 2004, junto a FONDTAH y Centro Puente Haití, y el Comité de Apoyo Institucional encabezado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo de Haití), dos versiones mundiales (Santiago 2014 y Jarabacoa 2017).

En la actualidad, se organizan, de manera concomitante, la versión 30, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, del 20 al 30 de noviembre de 2025, y el 5to. Encuentro Poblaciones de Montaña en Los Cacaos, provincia San Cristóbal, cuando se festejará el primer centenario del nacimiento de esa maravillosa comunidad".

En las tardes, se abordará:

DIAGNOSTICO DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BAHORUCO, y de otros municipios de la HOYA DE ENRIQUILLO y ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO.

El MIÉRCOLES 27 de noviembre, se desarrollará una MESA DE

NEGOCIOS, con el objetivo de acercar a compradores y vendedores de bienes y servicios de toda la región con Jamaica y Haití, y también contemplar proyectos que vayan en la dirección del desarrollo integral y de unas relaciones de cooperación entre países vecinos.

El programa artístico-cultural mostrará la riqueza creativa de toda la provincia de Bahoruco y de las otras comunidades que componen la Hoya de Enriquillo (batón ballets, bandas de música, conjuntos típicos, corales, atabales, grupos de danza, artistas plásticos, artesanía, teatro, literatura, poesía, gagá, etc.).

Desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., el escenario de la actividad se volverá todo un festival de la música de ambos países. Durante todo el día, los asistentes podrán degustar la gastronomía de una zona con virtudes culinarias muy particulares y el sábado 30 de noviembre se realizará un concurso gastronómico, con premios, bajo los auspicios y dirección del Fondo Especial para la Agropecuaria (FEDA).

Las excursiones programadas serán una ocasión para que el visitante entre en contacto con paisajes y patrimonios naturales, culturales e históricos de mucho valor.

Asimismo, junto al Ministerio de Deportes y las entidades deportivas de la zona, se producirán intercambios deportivos, integrando el mayor número posible de jóvenes deportistas.

Los juegos infantiles constituirán una oportunidad para integrar a la infancia y padres a una recreación sana.

Se impone, pues, seguir unificando esfuerzos, capacidades, voluntades y recursos, con entidades y comunidades, para que juntos forjemos un camino que favorezca colocar a toda la Región Enriquillo en el mapa del ecoturismo nacional y mundial, y favorezca el desarrollo integral de sus productivas y creativas poblaciones, garantizando el rescate y preservación de su diversidad natural y cultural, y la salud de sus suelos agrícolas".

Por razones de salud, no me he trasladado a brindar mi apoyo personal y directo, pero sus organizadores, han de saber que cuentan con mi humilde aporte y el agradecimiento público, por esa imborrable huella que están dejando en el corazón de mi pueblo.

Les deseo éxitos, y, a nombre de mi pueblo, les extiendo un ferviente y calurosos abrazo de sureñidad y cimarronía, mientras les extiendo mi agradecimiento por su entrega fraterna. Adelante!!!

Gracias, por sus necesarios aportes. Ustedes han llegado en el mejor momento, a despertar el corazón y los ojos de una juventud que todavía no ha podido verificar el fiasco y el engaño de los politiqueros de nuestra provincia. Gracias, por hacernos entender los valores culturales, espirituales, ecoturísticos y agropecuarios que tenemos en la Provincia Bahoruco. espirituales. Bienvenidos sean ustedes por siempre, a nuestra región. Felicidades!!!