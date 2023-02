Bibliotecas

Ayer, viendo nuestra biblioteca, de género muy variado, me pregunta Próspero algo muy interesante: ¿Cuál es el libro que más te gusta? Es muy difícil de contestar pues son muchos los que me gustan, y puedo contestar, no en sí, cuál libro pero porque me puede gustar un libro en particular. Me gusta leer los autores que tienen un vocabulario accesible, no los autores que para leerlos hay que tener un diccionario al lado. Por lo tanto, un lenguaje fluido, pues la lectura es una distracción, el libro es un compañero. Tiene que tener los caracteres bastante grandes ya que volveremos a leer los libros que nos gustaron, siendo ahora mayores. Pensé mucho en esta pregunta y voy a desarrollar lo que le contesté.

Me gustan sobre todo leer biografías, pues son personas célebres que transmiten sus conocimientos, su manera de ser, su cultura, pero añadí: Me repugnan las biografías escritas por hombres maquiavélicamente celebres, pues fueron nefastos para la humanidad. Personas que no deberían haber vivido y menos escribir. No puedo leer Hitler, ni Mussolini, ni Stalin… Cito estos porque son de una época más contemporánea a la mía.

Luego pensé en la literatura y es innegable que Victor Hugo fue el autor que más me ha gustado. “Los Miserables” nos remontan a una época muy dura en Francia y como su título lo indica, el grado de miseria que padecían los franceses y las clases sociales trabajadoras. Sus poesías son bellas, en ellas se puede apreciar el amor hacia su familia. Sus ideas políticas, sus luchas contra la desigualdad, su exilio y sus frustraciones. No obstante, después de haber sido exilado injustamente a una islita de Inglaterra, murió y le hicieron un entierro nacional, el más grande jamás visto en Paris. El humanista y filosofo Michel de Montaigne, con ideas muy modernas para la época del Renacimiento, nos ha dado grandes ensayos. No se puede dejar atrás Alexandre Dumas, autor de “El Conde de Montecristo”. Proust, que describía la vida del Paris de la bohemia, que iba a todos los salones nocturnos para poder describir los bajos fondos de Paris. Balzac que escribió tantos tomos, describiendo Francia. Gracias a todos ellos, a través de sus libros, nos imaginamos la vida de estos tiempos, donde no había ni siquiera electricidad. El arte de la literatura es hacernos ver e imaginar los lugares, las épocas, el mundo como si se proyectara en una buena película.

Pasando a otra época, la novela histórica tiene también un gran aporte en la literatura. Pues a través de la imaginación, ya que es una novela, también aprendemos historia. Vemos la vida de las mujeres en épocas muy remotas. Por ejemplo “Las Mujeres en el Tiempo de las Catedrales” la escritora Régine Pernoud, que describe la vida en Francia, de todos los pequeños trabajadores, artesanos, que iban donde se construían catedrales en Francia, para así poder tener un trabajito asegurado durante muchos años. Escribió también en el tiempo de las cruzadas.

Luego tenemos la época de los reyes de Francia y todas las frivolidades de esta época. La mayoría de las duquesas, marquesas, cortesanas escribían, entre ellas Madame de Sévigné, y si nos remontamos a la época, no había universidades, pero si tutores para la clase adinerada, y estos tutores eran grandes letrados. Muchos de estos escritores fueron autores de renombres han dado obras que se llevaron al cine en películas estelares: "Guerra y Paz", de León Tolstoi”; “Dr. Zhivago” de Boris Pasternak, “Lo que el viento se llevó” sobre a Guerra de Secesión, de Margaret Mitchell, “Germinal” de Emile Zola, y “El Padrino", una película muy importante que nos describe la inmigración hacia América, sobre las regiones del Sur de Napoli, muy pobres, y el inicio de la mafia, escrita por por Mario Puzo.

Los viajes, a través de los libros, las grandes expediciones, los exploradores, los científicos.. podríamos citar a Jules Verne, que escribió 65 novelas de aventura y ciencia ficción. Varias de ellas fueron llevadas a películas, como “La Vuelta al Mundo en 80 días”.

Hay otro género de libros que no me atrae, pero tienen muchos aficionados, son los libros policiacos, los libros con enigmas tal como la célebre escritora Agatha Christie. Sin embargo, hay algunos muy buenos, podemos citar de Dan Brown “El Código da Vinci”.

Aunque no me gusta leer obras de teatro en libros, hay que mencionar Shakespeare una de sus numerosas obras, entre otras “Hamlet”.

La época moderna nos permite leer de otra manera a través de los e.books o libros electrónicos. Bibliotecas de fácil transporte, discretas, no ocupan espacio y con las letras del tamaño que uno desea. Pero nada reemplaza la belleza de una biblioteca física, organizar sus libros, y admirarlos. Siempre se escribirá, se seguirá escribiendo, y se premiarán los autores, incentivándolos a escribir. “Premio Nobel", "Premio Princesa de Asturias de las letras", "Premio Goncourt", "Renaudaut", "Planeta”, para citar algunos. El libro siempre ocupará su espacio en una biblioteca y perdurará, porque la cultura es inagotable.