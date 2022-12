¿Asperger es lo mismo que autismo?

Muchas veces he escuchado como personas dicen ¨no tiene autismo, es Asperger¨. Es decir, lo ven como un trastorno aparte, distinto al TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). Para aclarar esta duda y esta falsa creencia tengo que empezar hablando sobre el DSM-5. El DSM es el Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), publicado por la American Psychiatric Association. El DSM es una clasificación de trastornos mentales que sirve de referencia a profesionales de la salud para el establecimiento de un diagnóstico. Además, el DSM se utiliza para la investigación y para establecer estadísticas de salud pública. El ultimo que ha salido es el DSM-5 y es la quinta edición.

El antiguo DSM-IV (la edición 4) engloba al Trastorno autista, síndrome de asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Rett dentro de la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo. Mientras que ahora, el DSM-5 ha sustituido cuatro de estos subtipos (trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y TGD no especificado) por la categoría general “trastorno del espectro del autismo” (TEA). El síndrome de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación. En lugar de hacer distinción entre estos subtipos, la definición diagnóstica del DSM-5 especifica tres niveles de gravedad en los síntomas (grado 1, grado 2 y grado 3), así como el nivel de apoyo necesario. El cambio de nombre trata de enfatizar la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas que se ven afectadas y la dificultad para establecer límites precisos entre los subgrupos.

Aquí un gráfico para que puedan entender mejor lo que sucede entre el DSM IV y el DSM V:

Lo que quiere decir que ya el síndrome del Asperger desaparece y entra en trastorno del espectro del autismo. Lo que si podemos es clasificar dentro de los grados 1, 2 y 3:

Los del grado 1 serán personas que por ejemplo son capaces de hablar con frases completas y que establece comunicación pero cuando la conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son ¨raros¨(diferentes). Suelen tener dificultades de organización y de planificación lo que hace que disminuya la autonomía. Por lo tanto, una persona antiguamente diagnosticada con Asperger, podría tener un TEA nivel 1.

Los del grado 2 en cambio suelen ser personas que emiten frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal ¨rara¨, fuera de lo común. Pudieran tener ansiedad y dificultad para cambiar el foco de atención.

Por otro lado, los del grado 3 son personas con pocas palabras inteligibles que raramente inicia interacción y que, cuando lo hace, realiza estrategias poco usuales solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas.

¨Si las demás personas pudieran experimentar durante tan solo unos minutos lo que es el Autismo, podrían saber cómo ayudar¨ -Persona con autismo.

