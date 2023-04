Armas, mi padre y la Revolución

“¡Armas para el pueblo!” fue una de las de las consignas que comenzaron a escucharse a partir de la tardecita del sábado 24 de abril, la cual completaba la trilogía de: “Constitución del 63” y “Retorno de Juan Bosch”. Algunos dicen que la autoría del “Armas para el pueblo” es responsabilidad de mi padre (Manolo González González, ª El Gallego)… solo Dios sabe quién fue el primero en decirla o sugerirla (1), lo cierto es que la consigna caló en la gente.

Previo al estallido de aquel sábado podemos afirmar que en nuestro hogar guardábamos 2 carabinas Cristóbal o San Cristóbal (las llevó Rafael Estrada Santamaría) y que antes de las 5 de la tarde papi salió a las calles con su cámara fotográfica y la Browmimg, que no era un postre, era un “hierro” que se llamaba “Natacha” (2).

Durante la GESTA PATRIÓTICA de 1965, el pueblo buscó y tomó las armas para defender sus legítimos derechos (ver página #1 del documento gráfico al final de este texto). A muchos niños de mi generación nos tocó ver las armas que usaron los mayores; dejamos de jugar con “soldaditos”, echamos a un lado “las escondidas”, “el trúcamelo” y “el topao” y aprendimos a jugar a la guerra (ver páginas #2 y 14) tal como la veíamos, y muchos niños la sintieron y la padecieron de verdad.

Tengo grabado en mi mente el momento en que nuestro padre llegó al barrio en su uniforme de camuflaje, terciado con una boina negra y su CRISTÓBAL en las manos (ver página #4). Era el mediodía del domingo 25 de abril. Antes de subir al apartamento papi caminó hacia 3 “gallolocos” sedientos de venganza que husmeaban por el barrio y les increpó con fuerza mostrándole sus “hierros”; volvió a la esquina y saludó a los vecinos y todo a la normalidad.

Papi se quitó el chamaco, quedó en camisilla, se sentó en la mesa y dijo “VER y NO TOCAR”… la orden estaba dada. Rodeamos a la CRISTÓBAL que no tenía nombre y vimos de cerquita los “peines” (cargadores/magazines). Carlos Eduardo, como hermano mayor, la pudo tocar. Nuestro padre comió rápido y no durmió su clásica “siestecita”. Arrancó de nuevo para la calle… ya todos sabíamos que había una REVOLUCIÓN.

Grande fue la sorpresa de mi madre (Clara Tejera Pol) al amanecer del lunes 26 de abril cuando escuchó a nuestra vecina Marianela Báez Benzo vocearle “¡¡¡Corre Clara, que Manolo está en la televisión!!!" Efectivamente, papi apareció en las pantallas junto a los comandos del cuerpo de “Hombres Ranas” de la Marina de Guerra. Ellos, uniformados de negro y papi de camuflaje (resaltaba), con un casco rarísimo y una nueva arma en sus manos, era una THOMPSON (ver página #6). En ese momento la tía Margarita (la que residía en España) se persignó y solamente llegó a decir “¡Otra guerra civil!"

“VER y NO TOCAR” era la orden general dada por nuestro padre en nuestro hogar con relación a las armas. Siempre la respetamos aunque se nos salía la “babita” cuando veíamos aquellos “hierros” y, a fin de no “descriarnos”, las veces que las pudimos agarrar con las manos era SIEMPRE sin cargadores o tiros en la recámara y con papi a nuestro lado. Las armas que pude tocar durante la GESTA PATRIÓTICA de 1965 las mostramos en la presentación anexa.

MAUSER, tremendo rifle que se cargaba de uno en uno halando el “cerrojo” (ver página #3). El primero en llevar uno a la casa fue mi padrino (Gustavo Ricart Ricart). El Chino Ferreras (4) muchas veces llegaba donde Lliya y hasta un día se puso a tirarle a un helicóptero. Había dos versiones, la cañón largo para el ejército y la de cañón corto para la marina. Durante la contienda, los combatientes internacionalistas haitianos le hicieron una mejora (Tecnología Apropiada), al convertirlo de 10 tiros en vez de los 5 normales que usaba.

CRISTÓBAL, una carabina que fabricaban en San Cristóbal, tenía dos gatillos y sus “peines” eran ñoños, ya que la podían encasquillar. La conocida por nosotros era la versión normal. Conocí la versión para tanquistas y paracaidistas el día que nos visitó Amadeo Conde Sturla, quien me la dejó cargar. En la foto de la página #4 pueden observar al legendario líder obrero Justino José Del Orbe desfilar con la misma CRISTÓBAL que era de Amadeo en su sepelio el 19 de julio de 1965.

FAL, fabricado por FN en Bélgica, era una de las armas emblemáticas durante la Revolución. Pude cargar el que usaba Antonio (Tony) Isa Conde (ver foto #5). ¡Tremendo hierro! (tuve uno durante un tiempo en Nicaragua No. FN14541). Casi todos los FAL fueron tomados en los combates del Puente Duarte.

THOMPSON, para su tamaño pesaba muchísimo (ver página #6), usaba los tiros de la “Colt 45”. Fue el arma predilecta de mi padre en aquellos primeros días de la Revolución. El la limpiaba todos los días y siempre la tenía impecable. Con ella sobrevivió en los combates del 15 y 16 de junio.

G3, tiene el nombre real de Heckler & Koch G3. La conocí a finales de abril, el día que don Jorge Marte (5) llegó con ella como un trofeo de guerra de la batalla del Puente Duarte. Ese G3 cuidaría a nuestro presidente constitucional Francisco Alberto Caamaño Deñó durante toda la contienda. Todos los días, cuando don Jorge aparecía por la Salomé Ureña, Jorgito y Cacho (sus hijos y mis amigos de infancia) corrían a acompañarle hasta la casa y poder cargar el G3 y la correa con los cargadores. En ocasiones me les unía para disfrutar ese momento (ver página #7).

CETME, fue la primera arma en que recibimos la lección de su manejo y uso junto a nuestro hermano y padre. Esa clase la impartió en nuestro hogar Valentín Giró Alcántara. Al parecer él había recibido entrenamiento militar y la conocía a la perfección. A papi se le ocurrió poseerla unos días, tenía un bípode (dos paticas), ya que era fabricada en España, sin embargo no era apta para él por lo pesada (papi era muy delgado). En la foto de la página #8 observamos a Roberto Cassá, actual director del Archivo General de la Nación, con el CETME mencionado.

M1 (carabina punto treinta), era el arma adecuada para mi padre por el peso de la misma. Usaba los mismos cartuchos de la CRISTÓBAL y tenía cargadores de 20 y 30 tiros. El presidente Caamaño la utilizó a inicios de la Revolución (ver fotos página #9). Esa carabina fue la que utilizó el Che Guevara en la guerrilla en Bolivia, previo a su paso a la eternidad.

AR-15, es el arma de reglamento que utilizaron las tropas de la 82 división aerotransportada durante la invasión a nuestro país en 1965. Ahora es conocido como “bushmaster” para uso civil en los Estados Unidos. Deseamos aclarar a nuestros lectores que AR-15 no es lo mismo que el M16A1 (y M16A2), este último en realidad es una adaptación y mejoramiento tecnológico del ArmaLite realizado por la Colt posteriormente a la Revolución de Abril. Todos los AR-15 fueron tomados en combate contra los invasores en 1965. ( ver página #10).

M14, rifle de uso reglamentario por la Infantería de Marina Norteamericana. En la foto de la página #11, observamos a Rafael (Fafa) Taveras Rosario durante un mitin en el Parque Independencia.

En la Gesta Patriótica de 1965 se utilizaron otras armas que nos llamaron la atención, las cuales solamente las vimos sin tocarlas, como la llamada “CUCARACHA” que usaban en el Comando Haitiano. Ellos tenían una “PDP/lmg DEGTYARYOVA” (ver página #12), una ametralladora rusa para uso de infantería, con la peculiar característica que el cargador era un carrusel montado en la parte superior. Además conocimos en las manos del ingeniero Alfredo Manzano (miembro del consejo de directores del periódico Patria) laMP34, que le decíamos erróneamente “Lancaster” (ver página #13). Creíamos que era británica, sin embargo era austríaca. Parece que era un problema…se le zafaban los tiros en ráfaga!

Esas fueron las armas ligeras que conocí y que formaron parte de nuestra niñez ayudándonos a conocer el sentido de la vida y el concepto de PATRIA.

Notas:

1) La firma responsable de la consigna “Armas para el Pueblo” del 24 de abril fue el PSP (Partido Socialista Popular), del cual mi padre era militante.

2) “Natacha” es el nombre de nuestra hermana Natalia Catalina de los Dolores González Tejera, nombre con el cual bautizó papi a su pistola.

3) Carlos Eduardo en ese momento tenía 14 años...yo solo once.

4) El Chino Ferreras es Ramón Alberto Ferreras Manuel, del consejo de dirección del periódico Patria.

5) Don Jorge es Jorge Gerardo Marte Hernández, jefe de escolta del presidente constitucional de la República Dominicana en ese entonces, coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, esposo de Marianela Báez Benzo y padre de los doctores Jorge y Héctor Marte Báez.