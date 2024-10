Your browser doesn’t support HTML5 audio

03/10/2024 · 12:03 AM

El Dr. J.C. Cadet (con la placa), entre los doctores Abel (izquierda) y Brisma (derecha)

En el marco de las reuniones semanales, el «Rotary Club Port-au-Prince Champ de Mars» nos ofreció, el miércoles 25 de septiembre en el Marriott, la memorable charla del Dr. Jean-Claude Cadet «Reflexiones sobre la importancia de la formación universitaria».

Es importante destacar que por pura casualidad, esta reunión extraordinaria permitió a las asambleas (los rotarios en la plataforma Zoom y los que estaban en el Marriott) recuperar confianza. Todos estábamos al tanto de las bajas estadísticas de inscripción en las facultades estatales. La mirada brillante de estos jóvenes rotarios me recordó nuestra universidad de hace veinte o treinta años. Muy atentos estaban, alrededor del liderazgo del presidente del Club, el Dr. Jean-Pierre Brisma, para escuchar la experiencia de un luchador de primera clase, el Dr. Jean-Claude Cadet.

Me conmovió la presentación de las tres generaciones de oftalmólogos de la familia Cadet hecha por el Dr. Abel. Repentinamente me encontré en los años 70, cuando mi padre me explicaba las pinturas que adornaban el salón de la clínica del Dr. Jeannot Cadet (1920-2006): la oftalmología en Mesopotamia, en Grecia, en Roma; los cuidados oculares en el mundo de ayer. En el marco de una histórica iniciativa de colaboración médica intergubernamental entre Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos de América, el Dr. Jeannot Cadet (1945, Facultad Medicina, Haití ) y su esposa, Janine Wainwright Cadet (1943, Escuela Nacional de Enfermería, Haití ), viajaron al Estado de Miranda (Venezuela) en 1947 por invitación del gobierno venezolano. Trabajaron allí hasta 1950.

Tuve el privilegio de trabajar un domingo en el hospital Plurimedic, donde el Dr. Gérard Abel es el primer soldado. El 25 de septiembre descubrí al destacado jefe de protocolo. Con motivo del Día Mundial de la Visión 2023 (12 de octubre de 2023), Plurimedic organizó un domingo especial de consultas ojo-nariz-garganta-oídos. En la historia del barrio de Turgeau, fue la primera. Con la nueva configuración de nuestra capital Puerto Príncipe, sin olvidar los nuevos desafíos en emergencias médicas, todos los equipos de Plurimedic bajo el liderazgo del doctor Gérard Abel se reunieron para hacer de aquel día de consultas un domingo histórico.

Seguramente, unos estudiantes me preguntarán dónde se encuentra la universidad de los doctores Abel y Cadet. No dudaré en contestar: tenemos que aprovechar la experiencia única de estos profesores. Observaba la mirada del Dr. Abel escuchando la exposición del profesor Cadet. El esquema de aprendizaje y las responsabilidades que acompañan cada etapa de la formación pueden asustar al profano. El estudiante que ha pasado por el molde de la Facultad de Medicina y Farmacia (FMP, Universidad del Estado) constituye un verdadero ejemplo de civismo. Imagínense al profesor Cadet, arquitecto de este molde, contando su trayectoria desde 1978. Me gusta recordar que es el padre de las clínicas del domingo; de las reuniones internacionales por la equivalencia académica; arquitecto discreto de la edad de oro de la cooperación con facultades de medicina de Estados Unidos; Canadá; países africanos; América Latina y del Caribe. El Decano Cadet también inauguró en la FMP el archivo fotográfico. Terminó su inolvidable charla insistiendo «hay que seguir trabajando».