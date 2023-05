ANJE y la esclerosis de los partidos

Al pais no le conviene que esto vuelva a pasar en el 2024. Hay que confiar que los tres partidos mayoritarios sabrán escoger sus más calificados candidatos.

La nación debe comenzar a identificar y ponderar sus grandes desafios de desarrollo con miras a las elecciones del 2024. Como los partidos no presentan propuestas ideológicas definidas y su discurso se centra en peroratas narcisistas, ANJE, habiendo anunciado su disposicion de patrocinar los debates de los candidatos presidenciales, podría jugar un papel crucial para enriquecer esos debates. Bastaría con que exija que se centren en una docena de grandes desafios de gobernanza que están pendientes y urgidos de atención.

-- Guerra contra la Pobreza . Los candidatos deberán abordar el desafío de la erradicación de la pobreza extrema como su más prioritaria tarea de gobierno. Para ello los partidos deberán diseñar un plan a ser financiado por el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, tomando como referencia los programas implementados por el primer gobierno de Lula en Brasil.

-- Ministerio Publico Independiente . Si bien su Ley Orgánica No. 133-11 consagra la autonomía operacional de la PGR, esta no exige que la entidad sea encabezada por un abogado calificado no partidario. La encuesta Gallup demostró que la ciudadanía está justipreciando el desempeño de los actuales incumbentes, pero la modificación constitucional para enraizar el cambio está pendiente.

--Pacto Fiscal . Es preciso que los tres principales partidos revelen las pinceladas maestras de lo que pretenden para la elevación de la calidad del gasto público y la reforma del sistema impositivo. Lo ideal seria que esos partidos acuerden un esquema consensuado para evitar las rispidas consecuencias de esta tarea. Pero si no es posible entonces deben revelar sus propuestas.

--Seguridad Social . En los 22 años de la promulgación de la Ley No.87-01 se han revelado diferentes falencias de esa legislación. La tarea de mayor relevancia y urgencia es el rediseño del sistema de pensiones, para evitar que los fondos sean canibalizados por el gobierno y las AFP. Es preciso contrastar los pro y contras del sistema de capitalización individual versus el de reparto y diseñar uno nuevo que impida que los trabajdores cotizantes sean esquilmados con pírricas pensiones.

--Código Laboral . La necesidad de reformarlo se viene señalando desde hace décadas. Temas tales como el seguro de desempleo, la cesantía y la extensión de la edad de jubilación son muy controversiales. Las centrales sindicales se oponen tajantemente a la eliminación de la cesantía, pero habría que evaluar hasta qué punto se puede reemplazar con el seguro de desempleo.

--Educación . Es harto conocido que los pobrísimos resultados académicos de los estudiantes en las escuelas públicas están ligados a la pobre preparación y desempeño de los docentes. ¿Cómo conectar el desempeño estudiantil, tanto en las Pruebas Nacionales como en las Pruebas PISA, con los aumentos salariales de los docentes? ¿Cómo despolitizar los nombramientos de los directores distritales y regionales?

--Salud Publica . El gasto en salud es solo un 1.9% del PIB mientras el promedio en America Latina es de 6%. El incremento del gasto es una condición sine qua non para mejorar y ampliar los servicios del Sistema Nacional de Salud, pero el pais no puede darse el lujo de despilfarrar los fondos asignados (como sucedió en el área de la Educación). Se requiere un plan que incremente el gasto publico gradualmente y con resultados positivos. En la primera etapa, la prioridad máxima debe ser la operación plena de la red de Centros de Atención Primaria.

--Privatizacion de Activos Estatales . Urge privatizar los activos eléctricos del Estado, en especial vender todas las Edes y el 49% de las acciones de Punta Catalina. Asimismo, debe acometerse la tarea de privatizar al Banreservas y a Corphotels. Estas dos últimas entidades son anacronismos del pasado que constituyen una competencia desleal en su sector. Los partidos deben renunciar a un estatismo trasnochado y aceptar el reordenamiento de la economía de libre mercado.

-- Fuerzas Armadas . Se requiere debatir la necesidad de abolirlas en función de su total ineficacia para controlar la frontera. (En lo que va de año se ha deportado a 60,000 haitianos.) La reforma policial permite sustituir su presencia por una fuerza policial. Si no se eliminan se debera someter los casos delictuales a los tribunales civiles, someter a la Ley de Compras y Contrataciones sus compras (y no aceptar el argumento de la Seguridad Nacional para escapar su normativa) y eliminar el cuerpo de soldados peluches.

-- Plan Integral de Desarrollo Turistico . Este crucial sector no puede seguirse manejando con las agendas populistas de los advenedizos. El plan obligaría a que la gestión pública se ciña a las prioridades sectoriales. Estas incluyen, entre otras: 1) ampliación de los eslabonamientos, 2) la realización de obras tales como el túnel del Metro que enlace la estación del Teatro Nacional con una salida en el Parque Independencia, 3) la normativa que permita el desarrollo de infraestructura turística en las islas Catalina y Saona y en el Pico Duarte, 4) continuado apoyo gubernamental a los proyectos de Cabo Rojo y Punta Bergantín, y 5) la adecuación de la Ley de Áreas Protegidas.

--Centro Gubernamental Santo Domingo . Un efectivo paliativo para disminuir sensiblemente la congestión del tránsito en Santo Domingo seria el desarrollo de un gigantesco proyecto de oficinas gubernamentales en el actual Centro Olímpico dada su conexión con las líneas del Metro. Las instalaciones deportivas pueden ser reubicadas en otras partes de la ciudad con acceso al Metro.

--Reconfiguración Congresual . Se requiere discutir formalmente la propuesta de un Congreso unicameral, con la eliminación de la Cámara de Diputados. Aunque se podría permitir un Senado con tres miembros por provincia, elegidos sin que sus campañas electorales cuesten tanto que tengan que valerse de banqueros de apuestas y narcotraficantes para conseguir la curul.

--Protección Social . Además de reforzar la protección social aumentando el monto de los subsidios (Supérate, bono gas, bono luz, etc.), se precisa que los 90,000 colmados existentes vendan 16 productos alimenticios a más bajo precio. Para eso se requiere que se rediseñe el INESPRE para que actúe de intermediario entre productores y colmaderos. Que los ricos compren esos productos más baratos en los supermercados que los pobres es un escándalo social.

ANJE deberá exigir que los planteamientos de los candidatos reflejen los requisitos del desarrollo productivo sostenible. Deberán no solo enmarcar su discurso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas sino tambien en las recomendaciones de política pública de la CEPAL para America Latina y el Caribe. Debemos evitar la tradicional bazofia en esos debates logrando que los partidos se sacudan su esclerosis. El recetario mas arriba indicado seria un adecuado sustituto de los desacreditados programas de gobierno y acabarían con el vacío existencial que provoca la esclerosis.

Para reforzar el propuesto marco de los debates convendría que los mismos sean copatrocinados por la FINJUS y Participacion Ciudadana. Como seria indeseable que todos estos temas neurálgicos sean abordados en un solo debate, deberá orquestarse una serie de por lo menos cuatro para que en cada uno de ellos se aborden tres temas. El abordaje de temas tan controversiales y complejos podría no atraer mucha atención de los grupos populares, pero hay una franja de la poblacion que los asimilaría. Las huecas pamplinas narcisistas se dejarían para las caravanas y los mítines