Andrés Francisco Requena mártir literario en el olvido

Un español preocupado por Andrés Francisco Requena

Recibimos esta semana el siguiente mensaje por Internet:

Estimado investigador:

Soy español de 74 años y recurro a Vd. como una de las poquísimas personas que me podrían ayudar. Estoy tratando de localizar la partida de nacimiento del Sr. Requena y, hasta ahora me ha sido imposible, ya que en distintas informaciones, todo el mundo habla que nació en 1.908, pero nadie aporta el nombre de los padres ni sus orígenes primarios; teniendo en esas informaciones hasta 3 ciudades de origen 1-Santo Domingo, 2-La Vega y 3-San Pedro de Macorís. Creo que siendo un hombre tan importante en su momento, como embajador en Chile, etc., tendría que haber constancia de su filiación en el ministerio de Asuntos Exteriores. Por otro lado, aparece en esas informaciones, que la madre se llamaba Mercedes de Requena, cuando la dejaron ir a Nueva York, no apareciendo el apellido propio de ella ni el nombre y apellidos del padre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y larga trayectoria en todos los sentidos, afectuosamente:

Pablo Martínez López - C/. Los Garcías, 1-7º

30820 Alcantarilla (Murcia) ESPAÑA - Email; pablomartinezlpz@gmail.com»

Esta nota no tiene explicaciones de cómo encontró mi dirección de correos, ni por qué investiga a Requena. Sin embargo, da en el blanco al señalar que no aparecen o no ha encontrado esos datos en la Web. Requena no figura en Wikipedia. A pesar de ser un escritor importante, víctima de la tiranía trujillista. Por ese desconocimiento es preciso que todos los que trabajamos sobre nuestra historia literaria, tengamos que luchar por revivirlo.

Andrés Francisco Requena.

Requena en algunos textos de historia literaria nacional

El historiador que más abunda sobre datos familiares de los autores que estudia, en su “Historia de la literatura dominicana”, Tomo IV, UCE, 1986, páginas 138-139, sobre todo si hubieran nacido en la ciudad de Santo Domingo, es Néstor Contín Aybar (1919-2001), que dice que Requena nació en esta ciudad en 1908 y murió en New York en 1952. Informa de sus novelas “Los enemigos de la tierra”, 1936, “Camino de Fuego” Chile, 1941 y la que le costó la vida: “Cementerio sin cruces, 1949”. Pero ningún otro dato relevante.

Franklin Gutiérrez (1951) en su Diccionario de la literatura dominicana, bibliográfico y terminológico, edición del Ministerio de Cultura, 2010, señala su nacimiento en San Pedro de Macorís, y la fecha de su muerte, el 2 de octubre de 1952. Agrega dos títulos poéticos más: “El romancero heroico del Generalísimo”, 1937. y “Romance de Puerto Trujillo”, 1940.

En nuestra Historia de la literatura, o Español 6 de Disesa, señalamos que nació en La Vega.

Frente a estas confusiones, es hora de que sus familiares y amigos íntimos, ofrezcan datos reales de su vida y de su familia. Es una vergüenza que no le podamos responder al español de la misiva. Además, porque sería importante que se publicara su biografía, antes de que desaparezcan los que lo trataron o fueron sus amigos o familiares.

En un artículo nuestro en este diario, del 27 enero de 2018, encabezado por su nombre completo, dijimos que habíamos recibido el texto de una supuesta novela de la autoría de Requena titulada “Cibao”, escrita en Chile, que “unos familiares” habían remitido a la oficina de Marino Vinicio Castillo (1931). La misma nos pareció interesante y sorpresiva, porque se ubica supuestamente en Santiago, pero con personajes reales de Valverde, Mao. Una ciudad que no figura entre las que visitaba Requena. No pudimos saber si lo que relata le fue contado por algún otro diplomático, o si era de la autoría de un maeño que no quería problemas con la poderosa familia Peralta. Precisamente ahora que hablamos de familiares, los de Requena tienen una buena oportunidad para que digan presente y aclaren el lugar de nacimiento y los padres de Andrés Francisco y cualquiera otros datos interesantes para que lo sepamos todos y poder complacer al español, que lo ha resucitado, literariamente hablando.

Portada de la primera edición.

Requena es un cuentista desconocido

.Además de los romances y las novelas, como los otros novelistas dominicanos del momento: Juan Bosch (1909-2001) y Ramón Marrero Aristy (1913-1959), Requena, también fue cuentista.

Ningún historiador o crítico lo señala. En la revista Bahoruco se pueden encontrar algunos. Nosotros tenemos títulos de parte de los publicados en el suplemento literario del Listín Diario década de 1930.

Ocurre que siendo estudiante de Derecho, me iba al Archivo General de la Nación a realizar investigaciones literarias. Allá encontré un dossiermecanografiado, donde aparecían los títulos de los trabaos publicados en los suplementos dominicales del Listín Diario de 1930 a 1939, en una época (fue por los años 50, en el 1955 o 56), que no había computadores ni fotocopiadoras. Así que anotaba los nombres, las fechas y títulos de poemas y cuentos, artículos, etc., de los autores que me interesaban.

Años después. fui a ver si podía fotocopiar aquello y había desaparecido. Precisamente hoy encontré estas anotaciones.

He aquí la relación:

El 31 de enero: “Los que no saben amar”. 16 de abril: “De pecado en pecado”. 21 de mayo: “Una mujer sin corazón”.

Junio 21: “Yo vi un hombre construyendo su vida (o su duda)”. Noviembre 19: “Según Lola”. Diciembre 3: “El hijo de Dios”.

abril 7: “El príncipe Igor”. Julio 13: “Alma en pena”. Agosto 4: “Vera Zanín”. 9 de febrero: “El hombre sin rostro”. 12 de abril: “Una virgen en…”

Poemas: Julio 1ero. 1933: “Poemas absurdos”.

Noticia de 1937: 16 de abril: “Andrés Francisco Requena y Manuel del Cabral cancilleres en Italia y USA”.

Ojalá alguna institución pudiera recuperar todo ese material narrativo. Ya que es posible que haya más en otras publicaciones de esos años. Como los que están en Bahoruco.

El país tiene una deuda impagable con Andrés Francisco Requena ese mártir de las letras nacionales. Lo menos que pudiéramos hacer es traer sus restos. Lástima que no exista el panteón del Artista o del Escritor Dominicano. Otra deuda que no paga ningún gobierno. Ojalá no morirme sin ver esos rescates.

Finalmente al murciano, ciudad que visité en 2013 y me encantó, sobre todo sus campos fértiles y su comida