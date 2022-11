Amado Reyes, un hombre de ciencias, un académico culto, un gran amigo

Mis condolencias a los familiares del doctor Amado Reyes, de los pocos doctores en matemáticas que tiene el país. Un hombre de ciencias, un académico culto, un gran amigo.

Me gocé de sus saberes matemáticos, que él decía se podía enseñar como se enseña el arte. Y me demostró que la matemática era abstracción pura, y que las dificultades de su aprendizaje en el país deben ser atribuidas a un sistema educativo que no enseña a pensar, y castra la abstracción como actividad creativa,

Es una pena que nuestro país no sepa aprovechar sus hombres y mujeres calificados. Amado Reyes fue uno de ellos. Extrañaré nuestras conversaciones en la librería “Cuesta centro del libro”, sus contundentes orientaciones a cada una de mis consultas, y nuestras conversaciones sobre la situación política del país y del mundo .

!Perra, la muerte!