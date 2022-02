Alianzas políticas-electorales: Declive ideológico

Este enfoque asume como espacio de análisis la histórica de la práctica de las alianzas políticas-electorales comprendido en el trayecto electoral 1966-2020. Y se discrimina así porque es la mejor manera de ver en qué espacio de tiempo, con mayor precisión, se acusa un posible rompimiento con las ideologías y otros aspectos sobre puntos coincidentes entre los partidos aliados. Este trayecto abarca 54 años de la práctica de pactos políticos-electorales en nuestro país, lo que nos resulta ideal para mostrar las posibles mutaciones ideológicas que se han dado en este trayecto, lo que consideramos natural ya que, sin lugar a dudas, la revolución de abril del 1965 estableció una definición de niveles de identidades ideológicas y de clases, manifestándose en las alianzas políticas.

1er. tramo: 1966-2000

Empezando por las primeras elecciones de este tramo, que es un trayecto de estructuración de ideologías políticas, ya que, al antecederle el estallido del 1965, el país quedó fragmentado en dos bloques políticos, y por efecto, en las elecciones del 1966, cada corriente ideológica se alió a sus correligionarios. Simplemente, la oligarquía y los remanentes del trujillato, cerraron filas en el Baleguerismo, como es natural., por lo que se nuclearon, como fuerza conservadora, en el bloque formado por; Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Liberal Evolucionista, (PLE), lo cual evidenció la identidad de la clase oligárquica y remanente de la dictadura de Trujillo que andaba dispersa en torno y no le quedaba otra alternativa que adherirse al heredero-Balaguer- del régimen dictatorial que recientemente había sido decapitado

Lo propio pasó -en el mismo proceso-, en torno al PRD, en cuya orbita se alinearon la gente del PRSC- El llamado Machete Verde, que anteriormente había adversado a la llamada Unión Cívica (UC)-. En esta alianza, se agruparon los que se identificaban con las ideologías ¨liberales o antagónicos¨. Y poco le importaba el triunfo en las urnas, sino juntar voluntades ideológicas. Ya en las elecciones del año 1970, las alianzas no tuvieron grande presencia. Al nivel presidencial el cual analizamos como punto focal. se inscribieron en la JCE, las siguientes propuestas: Partido Reformista (PR) aliado a Movimiento Nacional de la Juventud (liderado por un furibundo Reformista como Víctor Gómez Bergés, incluso, como carta debajo de la manga para sí Francisco Augusto Lora tomaba el PR, quien era su verdadero dueño, el cual formó el MIDA, el PRSC- (Con Alfonso Moreno Martínez), el PQD, con Elías Wessin y Wessin (El antítesis de la Revolución de Abril del 1965, pero, mantuvo su ideología de corte fascista. El Dr. Balaguer salió presidente y creó y contó con una estructura de neotrujllista. Lo demás es historia.

En las elecciones del 1974, celebradas luego de la profunda demostración de la fragmentación de la llamada fuerza de izquierda, tras el desembarco del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, donde cada quien cogió sus patines, el Dr. Balaguer se cuela de nuevo, pero, con su bando homogéneo y consciente de su papel de clase política oligárquica. Pero, ese escenario, generó una desorientación ideológica abismal de la clase ¨liberal¨(entre comilla), formándose, entonces, el 11 de abril de 1974, el llamado ¨Acuerdo de Santiago¨, (Sandino Grullón, Historia de la Elecciones en la Republica Dominicana: 1913-1998, pag. 114), y oigan esto, qué maco con cacata; PRD, PRSC-machete verde en el momento-, el MIDA, PQD y el MPD-Marxista-Leninista- Incluso, llegando crear la formula; Don Antonio Guzmán Fernández, presidente y nada más y nada menos, que Elías Wessin y Wessin como vicepresidente, aún en el exilio. (Ibídem, p.114). y entonces,-sin olvidar las banderas coloradas en las puntas de las Bayonetas y el retiro de dicho frente-, que el furibundo trujillista, Homero Lajara Burgos, con su partido Demócrata Popular, legitimó la falsa electoral del 1974. Hecho que aún no se puede calificar de mercenarismo político o cosa por el estilo, porque Homero era eso, un títere del sistema balaguerista-trujillista.

En las elecciones del 1978, periodo en el cual se completó el ciclo de los doce (12) años de Balaguer, incluso bajo las condiciones objetivas y subjetivas de que cualquier fosforo detonaba una explosión socio-política,- tiempo más férreo de Balaguer- la historia está ahí-, Pero bien, y es lo que nos interesa desarrollar, el PRD concurre aliado con; Alianza Social Democrática –ASD, la misma que es el cuerpo jurídico atrapado en el hoy PRM-. Como se aprecia, no había las catervas de partidos satélites. Muchos, concurrían a pecho pelado a las elecciones y solos en su mayoría. Y pasó el PRD con Antonio Guzmán a la cabeza. En las elecciones del 1982, ganada por el Salvador Jorge Blanco, bajo la más aguda confrontación de las luchas intrapartidarias del PRD,- -suicidio de don Antonio, etc-, las alianzas políticas-electorales,-cualquiera que fueran-, tomaron un giro hacia la mayor práctica de arrastre, ya que en las boletas solo aparecía la fotografía del candidato presidencial. Y ahí digo, aflora el fantasma del mercenarismo político en las alianzas y, por efecto, el declive de las ideologías o de intereses comunes. Basta ver los brincos que dieron los aliancistas. Por ejemplo, con el PRD, concurrieron, La Estructura (LE),-reducto de dicho partido-, la AC, PPC, MCN, y UD. El PRSC, concurrió aliado de PQD, PNVC-vean que zigzagueo el PQD-viniendo del acuerdo de Santiago, incluso reburujado con el MPD- y señores, con el PLD, en ese proceso, nadie fue aliado a él (Ya ustedes van a ver la dosis de transfuguismo que se desató en torno a la miel del poder del PLD luego de las elecciones del 1996-¡Cosas veredes-.

En lo adelante, en las elecciones del 1990, sucintamente cabe decir que las alianzas tuvieron un componente de ajuste de cuenta. Vino el cruce que no amerita muchos comentarios. (Salvador prefería a Balaguer y no a Jacobo, etc, etc) o sea, cero ideologías, y si, todo lucha grupales. Y nada más y nada menos, al PLD, solo se le alió, el Partido de la Unidad Democrática, UD-aborto de su propia división, o sea, Peledeista en otro nido, y quien más luego fuera recompensado (Existen nombres sonoros en eso). En torno al PRD, se aliaron; Bloque Socialista Dominicano, un parto de Peña Gómez, Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD. Pero con el PRSC, concurrieron; (PLE), Partido Liberal La Estructura, un parto de Jacobo, Partido Quisqueyano Demócrata, PQD, Partido de Veteranos y Civiles, PNVC.

(Acechen los zigzags que vienen dando el derrumbe de las ideologías- casi mercenarita-, o sea, aquel que pesca por la paga. Sin nada de ideología). Otros, por lo menos se fueron solos. Las elecciones de 1996-adelantadas por las luchas intestinas que desató Peña Gómez-Eso es historia de nuevo-, acortaron el periodo al Dr. Balaguer. (1994-1998).- se le llama las elecciones anti Peña Gómez- ¡Nada ideológico! Y e PLD de un tercer lugar, tras una alianza llamada, Frente Patriótico, el más aberrante desde la óptica ¨ideológica¨ pasa con Leonel como presidente. Y lo hecho, hecho está. Dando paso al sepulcro de las ideologías y al nacimiento del mercado de las alianzas. Y observemos bien., al PLD, con todo y todo ganar, se le aliaron 2 partidos, al PRD, 5, PRSC, 8. En las elecciones del 2000, que ganó Hipólito, y perdió Danilo Medina, las alianzas se dieron bajo un esquema de transmutación, mudanza o transfuguismo electoral partidario- Acotamos nosotros-

2do. Tramo: Ciclo del PLD.

En las elecciones del 2004, ya con el retorno del Dr. Leonel Fernández, se formó el llamado Bloque Progresista, -llevando de aliado a; BIS, APD, PTD, UDC, PLRD y FNP, y con el PRD, se fueron; PQDC; PRN, PUN, UD, PHD y con el PRSC, solo se fue el PNVC. Aquí hacemos un llamado de atención, veamos como los partidos minoritarios, se fueron alejando del PRSC y el PRD. Para muestra basta un botón. Las elecciones del 2008, cuando Leonel estaba en su buena, fue una extensión renovada con mayores ¨amigos y patriotas¨, es decir, once minoritarios optaron por sacrificarse y se bebieron la cicuta política y se fueron con el León, el dueño de todas las encuestas e instalado en el poder, ellos fueron; BIS, APD, PTD, UDC, PLRD, FNP, PUN, PQDC, PRN, PDP Y PPC y con el PRD-, ya en decadencia, concurrieron; PNUD, ASD y MODA y con el otrora PRSC, no se alió nadie. (Ana Belén Benito Sánchez (Santiago) v.30 n.3 Santiago 2010). Y un secreto, como compensación a la transmutación hacia el PLD, el presidente Leonel Fernández, como recompensa política, el BIS, creado en 1986, (Los dos PRD), llegó a contar hasta con 23 posiciones en el gobierno del PLD. Y en premio a esas lealtades, se nombraron 56 funcionarios con rango de Secretario de Estado, y unas 320 Subsecretarios (le ley contempla solo 21 Secretarios de Estado), y como si fuera poco, el gasto de personal se incrementó en un 40%. Y para poner la tapa sobre la tesis del declive de las ideologías en las alianzas, a modo de ejemplo, es menester la resaltar que todos los favorecidos, como permuta electoral, el PUN, PQDC, o el PNP que fueron aliados del PRD en el 2004 y aliados del PLD en el 2008, o el PPC, aliado del PRSC, en el 2002, mutó a la alianza de referencia. Y ni hablar de una corriente del PRSC, quien llegó a ser el Canciller en dicho gobierno. (Ob. citada)

El 2012 rompió el récord de una conducta mercenarita. Los dos partidos que quedaban con cierto respiro de vida, el PRD y el PLD, prácticamente crearon una constelación de alianzas sobre sus órbitas. Y no lo vamos a nombrar, en el primero se aliaron 6 minoritarios -como le llaman- y en torno al segundo -el rey del poder, el que tenía la miel-, se nuclearon 14, concurriendo solos; Alianza Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio y Al País. Y embargo, una mayoría en las próximas elecciones, se metieron al globo de las danzas de las alianzas con los grandes partidos. Pero en las elecciones del 2016, se acabó de coronar la desaparición total de las ideologías y la dignidad política del sistema de partidos. ¨unos que pescan por la paga, y otros pagan por la pesca¨ En estas elecciones se movieron algunas fichas. El PRSC –en su condición de bartender electoral-, luego de la partida de su líder, Dr. Joaquín Balaguer, se pasó al PRM, y el PRD, otro bartender del momento, se pasó al PLD. Pero los demás se quedaron pin pun disfrutando de la miel palaciega. O sea, 15 aliados a Danilo y 5 para el PRM.

3er. tramo: Nuevo inquilinato político.

Los pactos a nivel presidencial fueron:) Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con los partidos políticos: Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Revolucionario independiente (PRl) y el Partido Liberal Reformista (PLR).

Partido Revolucionario Moderno (PRM) con los partidos políticos: Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido Frente Amplio (F.AMPLIO), Partido Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido País Posible. Y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con los partidos políticos: Bloque institucional Social Demócrata (BIS), Partido Quisqueyano Cristiano (PQDC), Partido Fuerza del Pueblo (FP), Fuerza Nacional Progresista, (FNP) y Partido de Unidad Nacional (PUN).

A partir de las elecciones del 2020 pasó lo mismo que lo sucedido en la fiesta de los caninos que aún nadie sabe dónde quedó su rabo. -Alegóricamente, pero sí electoralmente hablando, todo parece indicar que merodea el Palacio Nacional. Incluso, muchos de los ¨lideres clientelares¨ de las otrora alianzas de algunos tres o cuatro periodos con el PLD, que ya hasta vestían de color morado, están lanzando movimientos pro reeleccionista a favor del presidente Luis Abinader. Parece que el salto de la purga se manifestará en las elecciones del 2024 ya que las alianzas solo las mueven los intereses palaciegos. Nada de Ideología