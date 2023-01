Algo extraño ocurrió durante el 2022

Durante el año 2022 se dieron a conocer una serie de extraños avistamientos de objetos no identificados que surcaron los cielos de varios países alrededor del mundo. Aquellas apariciones fueron recibidas como fenómenos inofensivos que, si bien resultaron enigmáticos para muchos, no pasaron de ser simples curiosidades para todos. A diferencia de lo improbable que resultaba el fenómeno hace varias décadas, hoy en día la presencia de elementos extraterrestres constituye una cuestión fidedigna, que si bien es cierto aun raya en lo especulativo, también es cierto que se han acreditado como reales algunos casos que están siendo estudiados y analizados por científicos y expertos en el ámbito ufológico.

Los debates oficiales respecto al tema comenzaron a suscitarse el pasado año 2022 cuando el Congreso de los EEUU celebró, por primera vez en más de 50 años, su primera audiencia sobre OVNIS como consecuencia de un informe del Gobierno que registró alrededor de 144 casos de fenómenos aéreos no identificados. Las audiencias se llevaron a cabo con la presencia de altos funcionarios del sistema de inteligencia de defensa de los EEUU, quienes testificaron todo lo que el gobierno estadounidense sabe respecto al tema, basado en los avistamientos que desde el 2004 se han reportado. Naturalmente, no se puede hablar en términos concluyentes sobre los extraños fenómenos ni tampoco ser tratado como una cuestión asentada en la realidad; incluso se considera que el tema se encuentra en una fase temprana de investigación que no permite afirmar, de forma inequívoca, la consistencia de aquellos acontecimientos, pero es ya un hecho que la cuestión ha cobrado importancia política por lo que amerita, al menos para los organismos de inteligencia de los EEUU, una investigación exhaustiva a fin de garantizar no solo la comprensión de los eventos, sino también la seguridad misma del espacio aéreo del gran país.

Todas las posibles variables son consideradas por los expertos a la hora de intentar de esclarecer el fenómeno; desde la posibilidad de que los objetos avistados podrían tratarse de drones o algún tipo de artefacto volador, hasta el hecho de que efectivamente los OVNIS se traten de naves espaciales tripuladas por seres extraterrestres. Sin embargo, para los analistas del informe presentado ante el Congreso estadounidense algunos objetos evidenciaron un comportamiento imposible para la tecnología aeronáutica conocida, ejecutando maniobras que en ocasiones quebrantaron las leyes de la física subrogando así la hipótesis de lo razonable por los planteamientos que gravitan principalmente en lo extraoficial.

No faltan aquellos que aseguran que las apariciones o vistas de objetos no identificados consiste en un fenómeno de origen espiritual. Los que así piensan forman parte de comunidades cristianas que aseguran que, como parte del conjunto de señales proféticas ocurridas sobre todo en los últimos años, el avistamiento de OVNIS constituye una evidencia más de la existencia de un mundo inmaterial que está influyendo cada vez más en nuestra realidad como signo de los ultimos tiempos. Ellos sustentan sus argumentos no solo en los versículos bíblicos que revelan acontecimientos parecidos a los vividos en las últimas décadas, sino también en un análisis objetivo de los avistamientos OVNIS.

Para los cristianos, los llamados extraterrestres no pueden ser otra cosa que una manifestación necesaria del mundo espiritual o simplemente un engaño para justificar la instauración del ultimo reino mundial. Con relación a la primera premisa, consideran que el comportamiento observado de los objetos avistados no se corresponde a las maniobras normales de cualquier objeto volador que se halle supeditado a las leyes de la naturaleza, sino que más bien responden a un muy complejo desplazamiento a través de lo que parece ser un espacio surreal, inmaterial y etéreo.

En algunos de los videos considerados como reales se puede apreciar a naves de diferentes formas que se desplazan a una velocidad indeterminada y que luego se dividen en partes para desaparecer sin dejar rastros. De igual manera, se han visualizado objetos uniformes que luego cambian de forma, posteriormente maniobran quebrantando los límites actuales de la aeronáutica sin un sistema de propulsión aérea visible, y luego desaparecen sin proyectar una trayectoria. Aquel comportamiento tampoco es comprensible a simple vista ya que los avistamientos no pasan de ser apariciones momentáneas sin ningún sentido u orientación. Por todo aquello las comunidades cristianas aseguran que el fenómeno OVNI es sin lugar a dudas una manifestación inequívoca de lo espiritual que se relaciona a los acontecimientos esencialmente escatológicos, los cuales durante el 2022 experimentaron un incremento considerable