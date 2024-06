Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/06/2024 · 12:04 AM

La evolución del software está llevando a un cambio de Software como Servicio (SaaS) a Resultados como Servicio (RaaS). Esto se debe a que las personas no quieren software, quieren resultados. Los agentes de IA pueden ayudar a lograr esto al completar objetivos que requieren múltiples pasos.

Como emprendedor con más de 20 años de experiencia en la creación de productos innovadores, he sido testigo de la evolución del software, desde las aplicaciones tradicionales hasta el surgimiento del modelo SaaS (Software como Servicio). Ahora, estamos en el umbral de una nueva era: la revolución RaaS (Resultados como Servicio), impulsada por agentes de Inteligencia Artificial.

El modelo tradicional de CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes) se centra en la recopilación de datos de los clientes y el seguimiento de sus interacciones con la empresa. El modelo Inbound , por otro lado, se centra en atraer y convertir a los clientes a través del marketing de contenidos y la creación de relaciones.

El asistente conectado es la próxima generación de software de CRM. Es un agente de Inteligencia Artificial que puede interactuar con los clientes de forma natural y proporcionarles ayuda personalizada. El asistente conectado puede automatizar tareas como la programación de citas, la respuesta a preguntas y la resolución de problemas.

La revolución RaaS está cambiando la forma en que pensamos sobre el software. Ya no se trata sólo de proporcionar a los clientes herramientas para hacer su trabajo. Se trata de proporcionar a los clientes resultados reales y medibles. El asistente conectado es una herramienta poderosa que puede ayudar a las empresas a lograr este objetivo.

RaaS es un modelo de negocio en el que las empresas pagan por los resultados que obtienen de un software, en lugar de por el propio software. Esto puede ser una mejor opción para las empresas que no quieren la molestia de gestionar y mantener el software, o que no quieren pagar por adelantado por un software que puede no utilizar.

Los agentes de IA pueden utilizarse para automatizar tareas que normalmente realizarían los humanos. Esto puede liberar a los humanos para centrarse en tareas más estratégicas y creativas. Los agentes de IA también pueden utilizarse para proporcionar a los humanos información y recomendaciones personalizadas.

Beneficios de utilizar agentes de IA en RaaS

Hay muchos beneficios de utilizar agentes de IA en RaaS, que incluyen:

Reducción de costos: Los agentes de IA pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero al automatizar tareas que normalmente realizarían los humanos.

Mejora de la eficiencia: Los agentes de IA pueden ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia al automatizar tareas y proporcionar información y recomendaciones personalizadas.

Mejora de la experiencia del cliente: Los agentes de IA pueden ayudar a las empresas a mejorar la experiencia del cliente al proporcionar un servicio rápido y personalizado.

Hay muchos ejemplos de agentes de IA que se utilizan en RaaS. Algunos de estos ejemplos incluyen:

Asistentes virtuales: Los asistentes virtuales pueden ayudar a los usuarios con una variedad de tareas, como programar citas, encontrar información y responder preguntas.

Motores de recomendación: Los motores de recomendación pueden ayudar a los usuarios a encontrar productos y servicios que les gusten.

Chatbots: Los chatbots pueden ayudar a las empresas a proporcionar servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El concepto de RaaS ejemplificado con ResearchGPT

ResearchGPT es un agente de inteligencia artificial (IA) diseñado para generar informes detallados sobre empresas. Utilizando algoritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural (PNL), ResearchGPT recopila y analiza datos de múltiples fuentes para crear informes completos en cuestión de minutos. Estos informes incluyen información clave como la descripción de la empresa, su modelo de negocio, análisis FODA, estadísticas financieras y más.

El usuario simplemente proporciona el nombre de una empresa a ResearchGPT, y el agente de IA se encarga del resto. El usuario no tiene que preocuparse por los complejos procesos internos del software, como la recopilación y análisis de datos. Esto es lo que se conoce como RaaS (Robotic-as-a-Service), un modelo de entrega de software en el que el proveedor se encarga de la infraestructura, el software y el mantenimiento, y el usuario simplemente paga por el servicio.

El poder de RaaS en acción se puede ver en la facilidad de uso de ResearchGPT. El usuario simplemente proporciona el nombre de una empresa y, en cuestión de minutos, recibe un informe completo y detallado. Esto puede ahorrar al usuario mucho tiempo y esfuerzo, y puede ayudarle a tomar mejores decisiones empresariales.

Perspectiva a futuro

La revolución del software como servicio (RaaS), impulsada por agentes de inteligencia artificial (IA), está redefiniendo la forma en que las empresas consumen y entregan software. RaaS permite a las empresas centrarse en los resultados que necesitan sin tener que preocuparse por la gestión y el mantenimiento del software. Esto libera tiempo y recursos que las empresas pueden utilizar para otras prioridades.

Al mismo tiempo, RaaS permite a los proveedores de software diferenciarse ofreciendo resultados tangibles y personalizados, en lugar de simplemente vender características y funcionalidades. Los agentes de IA desempeñan un papel fundamental en esta revolución, ya que son capaces de automatizar tareas complejas y proporcionar análisis en tiempo real.

Como resultado, RaaS se está convirtiendo rápidamente en la nueva norma en la industria del software, aquellos que la adopten y aprovechen los agentes de IA estarán mejor posicionados para el éxito en el futuro del software.