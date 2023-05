En lo geológico y lo geográfico Afroeuroasia es un continente; pero por razones esencialmente históricas signadas por un muy prolongado proceso socio-evolutivo, en el presente se consideran tres continentes y a Afroeuroasia se le denomina supercontinente.

Desde África, Europa y Asia podría entenderse la esencia de la historia humana. África “donde todo comenzó” en cuanto al origen de la humanidad; el asiento de humanos en Europa y Asia que en no menos complejos y traumáticos procesos, se crearon las condiciones de los avances de la actualidad; lo que no significa que aún el camino por recorrer del Desarrollo Humano como hoy se entiende, no sea tan difícil como desafiante.

¿Cómo operan los Estados en las naciones de Asia, Europa y África? ¿De qué manera se expresan los ya universalmente aceptados tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, o procurando una conceptualización más precisa-seis poderes- agregando Poder Electoral, Poder Municipal y Poder de Control Estatal?

Reduciendo el alcance de la Gerencia del Estado a partir de lo dicho y focalizándolo por lo que hoy son valores universales ¿Qué decir de la democracia, la transparencia en la gestión de las bienes públicos y las finanzas, y de cómo se expresa la efectiva solución a esenciales problemas humanos tales como apropiados niveles de ingresos para una vida digna, la educación, la salud y la seguridad personal, protegiendo el ambiente?

Lo dicho tiene su razón de ser ante el hecho de que todos los gobiernos dicen “representar” el bien común o interés público; afirman además que dirigen a nombre de la sociedad; y hasta cuando infringen derechos humanos, alegan que lo hacen a nombre del interés general, protegiendo a las mayorías nacionales.

Sucede que en la actualidad es posible disponer de indicadores, estudios no sesgados y por lo tanto muy objetivos, de forma tal que se pueda lograr una interpretación real de las condiciones y perspectivas de avance de la humanidad en cada uno de las naciones del mundo. Y así comparar y auscultar partiendo de la historia, al margen de la cual no se podría comprender plenamente el presente.

Importante es advertir que la democracia, la transparencia y la eficiencia pueden tener connotaciones u enfoques muy debatibles que se podrían equiparar o interpretarse como rutas diferentes, pendientes de potenciales futuras transformaciones.

Afroeuroasia. Más de 6 mil millones de habitantes, es decir más del 75% de toda la población humana y 85 millones 293 mil 424 kilómetros cuadrados de superficie.

Una invitación para que de lecturas detenidas y entretenidas miremos hacia allá, y que a partir de una muestra de países ponderemos la situación actual y perspectivas