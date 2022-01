Acerca de la historia de la Internet en República Dominicana

El 24 de mayo 2020, el capítulo dominicano de la Internet Society (https://isoc.do) hizo público en https://www.youtube.com/watch?v=GiC70yHRGL8 los debates de un “Café webinar con los pioneros del Internet de la Republica Dominicana”, organizado en Zoom, unos días antes, para celebrar los 25 años de la Internet en el país, en oportunidad del día internacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Quiero compartir un correo a buenos colegas que fueron parte de los ponentes con el objetivo de aportar precisiones y complementos a los interesantes debates de ese importante evento.

Subject: 25 años de la Internet en RD Date: Mon, 18 Oct 2021 12:07:20 -0400 From: Daniel Pimienta <pimienta@funredes.org> To: Yacine Khelladi, Wanda Perez, Mite Nishio, Pavel Isa Contreras CC: Senaïda Jansen

Saludos cordiales colegas,

Me encontré, por pura coincidencia, con el enlace https://www.youtube.com/watch?v=GiC70yHRGL8 , grabación del interesante « Café virtual con los pioneros del Internet de la República Dominicana », organizado por ISOC-DO, para los 25 años de la Internet en el país, evento del cual no tenía conocimiento previo y del cual ustedes fueron ponentes.

Varios ponentes coincidieron, cada quien a su manera, sobre el hecho que para construir el futuro se requiere bien conocer su historia pasada, visión que comparto plenamente. Por esa razón, me permito aportar algunas precisiones y complementos a lo que pude escuchar.

Las discusiones dan la imagen que REDID nació en el 1995. En realidad, REDID nació en 1992 en la forma de una red UUCP, como bien lo preciso Wanda; no se puede decir entonces que “REDID usaba Codemail” (ver https://funredes.org/gopher/a/5/5.4/5.4.2/m342.html para detalles). En realidad, Codetel, dentro de un convenio (https://funredes.org/gopher/a/5/5.4/5.4.2/m342.html), aseguraba la conexión de REDID con el resto de las redes partes de la red de redes (que no había aun convergida a esa época hacia el protocolo IP). La única diferencia funcional entre UUCP y una red IP es el acceso a la Web, por lo demás eran las mismas funciones básicas (correo, transferencia de archivos y conexión remota).

Si uno quiere buscar el momento cuando REDID fue concebida fue en julio 1991, durante el Taller REDALC (https://funredes.org/gopher/a/5/5.1/5.1.6/m324.html) que organizo la Oficina REDALC de la Unión Latina (que se transformara en ONG FUNREDES luego en 1993) y donde participaron varios actores de las redes de la región y fueron invitados muchos de los que serán los primeros usuarios de REDID.

Sobre el tanto, sería justo recordar que la primera presidencia de REDID fue de INTEC (Lucero Arboleda, la directora de la biblioteca), el hecho que sea una persona de perfil documentalista siendo coherente con la metodología REDALC que fue el marco conceptual de ese proyecto, y recordar el papel clave de Senaïda Jansen, directora adjunta de FUNREDES, en el proceso de creación y luego de operación.

PASCI no fue un “proyecto de AACR”: fue un proyecto de FUNREDES, estructurando un convenio con AACR, para capacitar un grupo amplio de jóvenes que serán luego empleados por AACR, REDID y FUNREDES (los dos venezolanos que impartieron los cursos fueron seleccionados y coordinados por FUNREDES dentro del marco de ese proyecto y de la visión de Funredes sobre formación integral en TIC, aunque sus honorarios fueron cubiertos por AACR como parte de ese convenio).

FUNREDES se desligo totalmente de la gestión de REDID a finales del 1995 dejándole los elementos para conducir de manera autónoma su migración de red UUCP a nodo Internet (servidor Sun, personal formado, convenio potencial con AACR) y no voy a referirme a ese nuevo periodo.

Mite pregunta de porque las universidades no aceptaron el apoyo ofrecido por parte de Codetel. Le comparto algunos elementos de respuesta y el punto clave es de saber a qué fecha él se refiere.

Cuando se negoció con Codetel, desde el 1991, para el apoyo a las universidades y ONGs, concretizado por REDID, era probablemente la única empresa de telecom en el país (o en todo caso la que cubría cerca del 100%) y tenía dificultad a crear su mercado de datos. La base de la negociación fue el argumento que ofreciendo un acceso a los investigadores de universidades y ONGs (indirecto a través de la red UUCP REDID) iba a crear ese mercado. La inquietud de Codetel que el regalo no tenga límites claros y desbordara a otros sectores tuvo su respuesta en la fuerte institucionalidad de REDID y criterios éticos sólidos. Los interlocutores de esa negociación fueron varios, incluyendo Alvaro Nadal quien era un cuadro de Codetel en ese momento (y el mismo Ernesto Burri quien estaba a la cabeza).

Hasta la salida de FUNREDES a finales del 1995, ese convenio funciono perfectamente y entonces, para responder a Mite, las universidades sí aceptaron el apoyo de Codetel, hasta 1995 por lo menos y a través de REDID. En el transcurso, el mercado de telecom se abrió y se puso tenso con la entrada de Tricom y AACR. Nadal tomo la responsabilidad de AACR y ofreció el apoyo de su empresa a REDID a través de FUNREDES. Por criterios éticos, FUNREDES decidió mantener la relación con Codetel sin por lo tanto considerarla exclusiva; así que de manera trasparente negocio en paralelo con AACR y TRICOM, aproximación que no le encantaba a ninguna de las 3 partes pero que respetaron. La estrategia de FUNREDES en 1995, antes de su salida, era de desarrollar el programa PASCI con AACR para la migración a Internet de REDID y de lograr un nuevo apoyo de Codetel para tratar de crear una red interuniversitaria que podría conectarse a lo que será la red Clara latinoamericana. Con Tricom negociamos el alojamiento del servidor de FUNREDES y teníamos en mente hacerla contribuir también a REDID.

Es importante entender que el proyecto de integración de Dominicana a RedClara (https://www.redclara.net) con su propia red interuniversitaria quedo sin realizarse a pesar de varios intentos, por lo menos, en mi conocimiento, hasta el 2015, cuando participe parcialmente en reuniones de un grupo de trabajo para RADEI. Luego de esa fecha no estoy al tanto de posibles progresos de lo que podría quedar una meta importante a cumplir para el país.

A quienes le interesan la arqueología digital, el gopher de FUNREDES (http://funredes.org/gopher) sigue en vida con mucha información sobre ese pasado y si quieren entender el marco regional en el cual se inscribió la historia inicial de REDID pueden consultar : Parte de la prehistoria de la Internet en el Caribe: la experiencia de FUNREDES en su periodo inicial 1988-1995(http://funredes.org/presentation/HICAL.pdf)artículo que ha sido presentado en Informatica2016, La Habana, y en el Cuatro Simposio de Historia de la Informática en América Latina y el Caribe (https://www.dcc.uchile.cl/iv-simposio-de-historia-de-la-informatica-en-america-latina-y-el-caribe) en el 2016, Valparaíso.

Cordialmente,

Daniel

PD: En cuanto al debate que iniciaron Yacine y Mite quiero aportar datos que pueden encontrar interesante. En el 2017, contribuí a una consultoría para la MESCyT para medir el nivel de competencia en TIC de los profesores y estudiantes de educación del país (en el marco del programa de dotación de computadoras). Diseñamos una encuesta compleja que llego a mas de 2000 estudiantes y mas de 200 profesores de todas las universidades. Algunos de los resultados:

- los profesores no estaban tan mal dotados en PC, los estudiantes sí lo eran.

- No se noto brecha de genero (resultados similares para hombres y mujeres)

- El nivel promedio era abajo del umbral mínimo esperado y la diferencia entre profesores y estudiantes era bien clara aunque no tan grande.

- Las notas las mas bajas (y la distancia la mas alta entre autoevaluación y control) fueron para manejo de información y uso de aplicaciones, la distancia entre profesores y estudiantes siendo la mas reducidas en esos dos rumbos.

- No se notó correlación entre poseer una PC y buenas notas (pero sí entre uso y mejor nota).

Conclusión: hay una fuerte necesidad de alfabetización informacional en el país (a distinguir claramente de cursos de Ofimática)

Recomendación: No regalar PC sin antes ofrecer formación y mantener dispositivos para seguir la formación y motivar el uso después de la entrega