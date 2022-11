Accidentes de tránsitos en RD

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana ocupa el primer lugar en la lista de los países con mayor tasa de mortalidadocurrida por accidentes de tránsito anualmente (OMS-JULIO, 2022).

Como se conoce, alrededor de 3,500 personas mueren todos los días en las carreteras y autopistas a nivel mundial, lo que equivale a casi 1,3 millones de muertes evitables y alrededor de 50 millones de lesiones cada año, siendo esta la principal causa de muertes de niños y jóvenes en el Mundo (OMS y OPS, 2022).

En tal sentido, en el período 2007-2021 murieron 27,608 personas en accidentes de tránsitoen la República Dominicana, lo que resultó ser la principal causa de muerte en el año 2021, a pesar de la pandemia del covid-19 que nos afectó (ONE, 2022).

Las muertes anual por accidentes de tránsito en nuestro país es de 64.6 muertes por cada cien (100,000) mil habitantes. De la cifra anterior, el 87 % corresponde a personas del sexo masculino con edades oscilan entre 15 y 34 años; mientras que, el 13 % de dichas muertes corresponde al sexo femenino (OMS, Julio 2022).

Como se sabe, el exceso de velocidad, el consumo del alcohol y la inobservancia de las leyes de tránsito por parte de los conductores y los transeúntes, son las causas principales de muertes y lesiones por accidentes de tránsito en nuestro país (ONE, 1999-2021).

Conducir en las carreteras y autopistas de la República Dominicana, es un riesgo para los conductores y pasajeros, ya que la posibilidad de que éstos se vean involucrados en un accidente de tránsito es alto, según las estadísticas ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas y la Organización Panamericana de la Salud (INFORMES ONE, OPS y OMS, 2019-2021).

Según los datos disponibles, las secuelas de los accidentes de tránsitos son, entre otras: (1) Traumatismos craneoenfàlicos severos; (2) amputaciones; (3) ceguera o perdida de la visión; (4) lesiones neurológicas; (5) fracturas múltiples; (6) lesiones medulares que derivan discapacidad; y, (7) otras lesiones más que comprometen la cabeza, el cerebro, el cuello, la espalda, la pelvis, el abdomen y las costillas (OMS-2021).

No obstante y según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en los períodos de alta circulación vehicular en las carreteras y autopistas dominicanas, se incrementa la ocurrencia de los accidentes de tránsitos, dadas las condiciones precarias de los vehículos y las imprudencias de los conductores y transeúntes (OMS, OPS, 2001-2019).

Como se sabe, los accidentes de tránsitos no solo cobran vidas, sino que dejan daños materiales costosísimos a terceros y costos altos al Gobierno y al Estado Dominicano, según las estadísticas ofrecidas `por el Ministerio de Salud Pública, la Oficina Nacional de Estadísticas y la Dirección General de Impuestos Internos, período 2007-2021 (INFORMES MOPC, MSP, ONE y DGII, 2001-2019).

Según los datos del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana, el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito es del 2.21% del PIB anual, lo que le cuesta al Estado y al Gobierno Dominicano un monto aproximado de RD$60,000 millones de pesos al año, sin considerar el impacto económico de los accidentados que resultan con discapacidad total o parcial (PENSV-2017-2020 y MOPC, 2019).

No obstante, cuando se suman todas esas eventualidades y los costos a los que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, el monto que debe asumir el Estado Dominicano para atender los accidentes de tránsitos y sus secuelas, es insostenible en el tiempo según los datos ofrecidos por la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de nuestro país (ONE, MOPC, MSP, DGII, 2019).

Por lo antes expuesto, abogamos porque durante los períodos de Navidad y Año Nuevo las autoridades de tránsito de nuestro país diseñen y pongan en marcha un plan para supervisar las condiciones de los vehículosque circulen en todas las carreteras y autopistas de la RD.

En tal sentido, le corresponde al Estado y al Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), poner en marcha el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana.

No obstante lo anterior, consideramos que la vigilancia, viabilidad y seguridad del tránsito terrestre en nuestras carreteras y autopistas debe ser supervisado rigurosamente durante las 24 horas del día, muy especialmente, los sábados y domingo, entre las 6:00 pm y las 5:00 am, visto el número de accidentes de tránsitos en los que están involucrados jóvenes de todos los estratos sociales (ONE, BM, BID, 2011-2021).

“Las imprudencias al conducir en las carreteras y autopistas, dejan secuelas indescriptibles para las familias y la sociedad, cuyas mayorías son prevenibles (TGM).