1965. No es lo mismo intervención que INVASIÓN norteamericana

Siempre decimos que lo ocurrido la tarde del miércoles 28 de abril de 1965 fue una grosera INVASIÓN (por más que se quiera maquillar con terminología diplomática). No es lo mismo decir intervención norteamericana que INVASIÓN norteamericana. Ese 28 de abril la nación más poderosa del mundo violó y mancilló la soberanía del territorio de la República Dominicana.

Si revisamos el Diccionario de la Real Academia Española vemos que:

A) Invasión es "la acción y efecto de invadir" que a su vez significa: Irrumpir o entrar por la fuerza; ocupar anormal o irregularmente un lugar; entrar injustificadamente en funciones ajenas, entre otras.

B) Intervención es "la acción y efecto de intervenir"que a la vez significa entre otras acepciones: Cuando una nación dirige temporalmente algunos asuntos interiores de otra; tomar parte en un asunto; interponer su autoridad; interceder o mediar por alguien; interponerse entre dos o más que riñen.

Lamentablemente, a 58 años de aquella afrenta todavía se persiste en utilizar ambas palabras como sinónimas y no fue así. Entregar vituallas, equipos de comunicaciones, pertrechos, medios de transporte, participación de consejeros y utilizar armas exclusivas de uso de sus tropas en combate a favor de un bando no es intervenir sino participar de manera activa, por ende lo que ocurrió el 28 de abril fue una INVASIÓN...

Considero que la obra titulada "POWER PACK: U.S. Intervention in the Dominican Republic, 1965-1966" escrita por Lawrence A. Yates del Combat Studies Institute del US Army Command and General Staff College, publicada en los "Leavenworth Papers", número 15 en 1988 (el libro lo puedes encontrar en el ANEXO), es el trabajo más completo desde el punto de vista militar norteamericano...

En las páginas de Power Pack puedes observar cómo se transforma el TG (Task Group 44.9/Grupo de Tarea a TF-124 (Task Force/FUERZA de TAREA 124), o sea, cambio del tipo de misión de TG (Evacuación) a TF ("Intervención" y participación), bien detallada a partir de la página 55 (en el pdf #68).

Como hoy estamos a 28 de abril te sugiero ver las páginas 68 y 69 del libro (en el PDF está en la páginas 81 y 82) cómo se preparó la entrada o desembarco de las TROPAS AEROTRANSPORTADAS de la 82 División y quién fue la persona que facilitó la información para el desembarco de las tropas invasoras.

En la página 80 (en el PDF la #93) puedes observar el mapa del despliegue de las tropas de la 82 División aerotransportada hacia el puente Duarte, El Timbeque, Villa Duarte y San Souci el 30 de abril...

El máximo de tropas invasoras norteamericanas en conjunto se encuentra en la página 98 (en el PDF #111).

En la página 114-115 (en el PDF # 127 y 128) se comenta acerca del inicio de la OPERACIÓN LIMPIEZA que realmente comenzó el 13 de mayo (tal como salió publicado en PATRIA en su primer número al dia siguiente), aunque algunos autores nacionales dicen que fue el día 15 de mayo (???) y opinión en la página 116 ( en la PDF # 129).

Aprovecho la ocasión para anexarte también una foto que demuestra que en dicha operación además de ser asesores, participaron en combate fuerzas norteamericanas junto a tropas de los rebeldes uniformados pertenecientes al Ejército Nacional. Observa en el extremo derecho de la foto un M50 ONTOS, cañón múltiple de USO exclusivo de la Infantería de marina de los Estados Unidos (USMC), puedes ver una unidad similar en la página 38 (PDF #51).

Operación Limpieza. Foto de Diedrich.

Más adelante puedes leer desde la página 136 (PDF #151) acerca de los diversos aspectos de GUERRA PSICOLÓGICA desplegado por los norteamericanos en nuestro país

Sobre los acciones de combate de los días 15 y 16 de junio la vas a encontrar a partir de la página 158 (en PDF #171).

En la página 169 (en PDF #182) se encuentra el número de muertos total norteamericanos con 47 (27 en combate regular + en 20 acción irregular), los 172 heridos de consideración (requerían internamiento) más 111 leves (atendidos y dados de alta antes de las 72 horas)....

Por cierto, en la literatura sobre la GESTA PATRIÓTICA de 1965 que hemos leído de algunos autores nacionales a partir de 1990 han utilizado el libro de Yates, sin embargo NO LO CITAN, por igual ha ocurrido con el libro de BRUCE PALMER (Intervention in the Caribbean, The Dominican Crisis of 1965)...

El género humano solo tiene un auténtico enemigo: la ignorancia. Es tiempo ya de distinguir una cosa de la otra.