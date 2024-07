Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/07/2024

Según lo expresado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, en un programa de televisión la semana pasada, “para proteger el medio ambiente en nuestro país, se requiere de un militar por cada uno de los 10, 800,000 dominicanos que residen en la RD”.

Desde mi punto de vista, el ministro Ceara Hatton debió decir que: (1) El Ministerio que él dirige no dispone de un Plan Estratégico para el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y proteger el medio ambiente; (2) que el Ministerio de Medio Ambiente no ha asumido el rol que le asigna la Ley No.64/00 para gestionar los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

Asimismo; (3) que el Ministerio de Medio Ambiente no ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación de la RD para que se imparta Educación Ambiental en todos los centros de educación públicos y privados a los estudiantes; (4) que el Ministerio que él dirige tampoco ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), para que sus miembros asuman el rol de gestores y promotores de la Educación Ambiental en las aulas.

Además, (5) que él como Ministro no ha sido capaz de formalizar los acuerdos de colaboración con los gremios de empresarios y comerciantes, para que sus miembros conozcan la Ley Ambiental No. 64/00; (6) que como Ministro, él no cuenta con el apoyo de las asociaciones de productores agrícolas y de ganaderos para capacitar a sus miembros sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

También, (7) que los programas para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente que existen en nuestro país están dispersos, y que el Ministerio que él dirige no ha sido capaz de coordinarlos entre sí; (8) que él no le ha dicho a los dominicanos que la educación ambiental debe iniciarse desde la cuna y concluir en la tumba; (9) que el Ministerio de Medio Ambiente no ha desarrollado el liderazgo para concebir, estructurar y proponer Políticas Ambientales creativas e innovadoras, así como un programa novedoso sobre Educación Ambiental.

Por lo que dijo Ceara Hatton en el programa de TV al que hicimos referencia el primer párrafo de este artículo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no está en capacidad de aplicar Régimen de Consecuencias a los violares de la Ley 64/00, sancionando los delitos ambientales que se han cometidos mientras él ha ocupado la función de Ministro de Medio Ambiente de la RD.

Por lo que hemos visto en los párrafos anteriores, Ceara Hatton debió renunciar como ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, desde que él reconoció que no disponía de las estrategias y la autoridad para enfrentar los delitos ambientales que se están cometiendo en todo el territorio nacional.

Desde nuestro punto de vista, las declaraciones del Ministro Ceara Hatton requiere que, el Presidente Luis Abinader, nombre como Ministro de Medio Ambiente a un hombre o a una mujer, con capacidad para concertar las alianzas y los acuerdos necesarios para elaborar, consensuar e implementar un Plan Estratégico para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, para los próximos 20 años.

En tal sentido, si el Ministerio de Medio Ambiente no estructura y pone en marcha un Plan Estratégico para aprovechar los recursos naturales y proteger el medio ambiente, están en peligro, entre otros: (a) la siembra y el suministro de agua para los hogares, la agricultura y las industrias; (b) el turismo; (c) los humedades; (d) las áreas frágiles y las especies de flora y fauna en peligro de extinción; (e) la imagen del país por el mal manejo de los desechos sólidos y las aguas servidas.

Como se conoce, la Ley No.64/00 refiere que es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país, proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y, proteger el medio ambiente, eliminando los patrones de producción y consumo que no son sostenibles.

Según se sabe, el manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, es transversal a la educación, a la salud, a la producción agroalimentaria, al turismo y al desarrollo sostenible de la economía, reconociendo que los recursos naturales y el medio ambiente, son patrimonio común de la Nación y un elemento esencial para su desarrollo.

Finalmente, yo considero que todos los dominicanos debemos exigirle al Presidente Luis Abinader que designe a un Ministro o una Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, esté dispuesto/a a trazar la Raya de Pizarro del antes y el después en materia de gestión ambiental en nuestro país.