Al hablar de cultura de paz en la frontera RD/RH nos suena como algo que debe ser traído de fuera. Y…, no es así; para entender que cultura de paz es algo íntimo, propio de cada uno y nuestro, tenemos que hacer consciente que la cultura de paz depende de que cada persona ponga de su parte para que se vea la paz en la frontera y en el país…, la cultura de paz no tiene un cuerpo independiente, sino que se ve porque se hace presente en mí actuar; para que se vea la cultura de paz en la frontera y en cada país, tenemos que entender cada uno de los términos que usamos:

CULTURA : ¿qué cultura? es la forma de yo comportarme, que puede ser de muchas maneras, con mí comportamiento me doy a conocer a los demás y conozco al otro por su comportamiento. Nuestra auténtica identidad, personal y comunitaria, se fundamenta en nuestras relaciones y decisiones en lo que hacemos libremente. En ese sentido, la cultura tiene componentes: 1. Internos; 2. Externos; 3. Relaciones. LA ETNIA = se le llama a los componentes internos. Es el Origen genético (genos que significa raza, nacimiento u origen y el sufijo ikos que expresa “relativo a”): que puede ser pura o mezclada; mulato: hijo de negro y blanco; + mestizo: varios componentes humanos mezclados. + Mi lenguaje (idioma), también es un componente interno de la cultura. MI FIGURA: es componente externo porque los demás pueden conocer, ver de mí. Además, tengo padres, tengo vida, fecha de nacimiento, lugar de vida, sexo, color, tamaño, rasgos heredados, todo eso es donación. + Mi forma de vestir + de comer + de relacionarme con el ser humano, con el Otro y con el Nosotros, con la naturaleza, esa relación genera amistad, indiferencia o enemistad; y de mi relación con el ser Trascendente que genera espiritualidad, (amical, indiferente o enemistad) + también, otros componentes de mi cultura: cómo trabajo + cómo me alimento + cómo me divierto + cómo son las construcciones + cómo me transporto + cómo me educo (¿en mi casa, la escuela, la universidad?) + ubicado en un lugar de vida específico, como vemos son componentes externos de la cultura y nos trascienden. Es decir, que no son componentes exclusivamente míos, sino de toda persona donde se encuentre. RELACIONES PERSONALES: tienen componentes internos y externos. Me voy haciendo con lo que sale de mi mente y de mi corazón, componentes internos; y con lo que viene de fuera de mí, que acepto o rechazo, componentes externos. Debemos tener en cuenta que mi reacción se apoye en los valores de mi interior, no en lo que me hace reaccionar que viene desde fuera…



Las relaciones nos trascienden y nos hacen mutuamente, dejándonos iguales y diferentes, racionales y libres, afectivos, únicos e irrepetibles. La persona es relación. Las relaciones nos dan un estilo de vida, que define mi personalidad y define la cultura a que pertenecemos.

Como vemos, la cultura es tan mía como tuya, nos hermana y nos trasciende porque hacemos y fortalecemos nuestra personalidad mutuamente. El yo sin el Otro no existe. Nos necesitamos mutuamente. Yo sin Ti y Tú sin Mí: ¿Qué?, no somos nada ni nadie. La cultura surge de nuestras relaciones y nos posee. Nos identifica. Pero somos de distintas sub-culturas: de la sub-cultura campesina, de la sub-cultura urbana, barrial, de la sub-cultura académica, de la pobreza. Hay sub-culturas regionales…; pero el dominicano, puertorriqueño, cubano o chino y europeo se conocen a una legua…

Denigrar al Otro, prescindir del Otro, despreciar al Otro…, es la muerte del Yo porque desgarra, deshace el Nosotros. No hemos nacido para darnos muerte, sino que hemos “nacido para tener vida y vida en abundancia”, (Jn.10,10). Aquí está la raíz…”del Otro como a Mí”. La única ley del código del Reino de Dios y la base, el sostén de la Cultura de Paz.

PAZ: Es vivir en las mejores relaciones humanas: respeto mutuo, equitativo, transparente, compartir, debilidad solidaria, dialogante: querer “al otro como a mí…”. Tener relaciones de tú a tú… “somos personas”. Es decir, que la Cultura de Paz no es algo que viene de fuera, sino que es algo hecho por mí, lograda por decisión libre de cada persona, y así, vivir en paz. Disfrutar lo bonito de la vida depende de Mí y de Tí, de Nosotros. La Paz se convierte en una forma de vivir, en un estilo de vida, que da como resultado EL BUEN VIVIR. Es posible vivir una cultura de paz porque tiene el mismo alimento: las relaciones de Personas que viven en paz… FRONTERA RD/RH: Cada nación tiene un territorio determinado y limitado por los cuatro puntos cardinales: Este/Oeste, Norte/Sur, aquí, está la raíz de las fronteras, unas son habitadas, que incluye las dos poblaciones donde estamos viviendo nosotros y donde viven ellos…, hemos dicho que con el hacer cotidiano de cada persona nos damos a conocer como sujetos y también conocemos al Otro.

Nosotros los dominicanos y Ellos los haitianos tenemos una especialidad: vivimos en una isla Kiskeya para los nativos, Hispaniola para los advenedizos: expresiones idiomáticas que identifican dos culturas diferentes. Aquí identificamos, que unas relaciones sin respeto, sin equidad, sin diálogo, basadas en la fuerza del que más puede, tenemos una cultura del poder armado…, y se generan relaciones avasallantes, violentas, destructivas, deshumanizantes, que desembocan en la esclavitud de las personas y el exterminio por el mal trato, malas relaciones: los trabajos forzados, las enfermedades y suicidios…; los advenedizos recurren al tráfico y trata de humanos africanos negros para sustituir la mano de obra en las mismas condiciones, que extinguieron a los nativos de nuestra isla , es una cultura de muerte es la vivida por los nativos y africanos en el Caribe colonizado por los imperios de La “Europa Civilizada”…

En el extremo Noroeste de Kiskeya existe la islita La Tortuga, que le servía de refugio a los piratas franceses, que al realizarse en 1606 el traslado forzado de toda la población humana y agropecuaria al Nordeste de la Isla, queda deshabitada toda la parte Oeste…, es la oportunidad para los franceses de La Tortuga ocupar la parte Oeste de la isla Kiskeya.

Por razones particulares España cede a Francia un tercio de la isla Hispaniola, Tratado de Aranjuez 1777. La parte Este de la isla permanece ocupada por los españoles desde 1492…, y la parte Oeste ocupada por los franceses desde 1606. Los advenedizos se hacen dueño y se reparten el botín… Ya están dadas las condiciones de nuestras dos repúblicas al constituirse dos grupos humanos con idioma, religión, diferentes y terreno propio. Cada grupo humano hace sus leyes y nombra sus autoridades. Nacen dos naciones en una isla.

Ningunos de los actuales pobladores de República Dominicana y de la República de Haití ha elegido nacer aquí o allá. La vida es una donación; porque Yo no he elegido nacer; Yo no te he dado existencia, ni Tú a mí; Alguien diferente a nosotros que es VIDA y nos trasciende, nos hace partícipe de ese gran regalo: la Vida. El Lugar de Vida también ha sido un regalo para que sostengamos la vida propia y si vivimos teniéndonos en cuenta podemos vivir en una Cultura de Paz: Cada grupo humano respetando la forma específica de actuar del Otro y de relacionarse entre sí con reglas de mutuo acuerdo. Sólo así podemos vivir en una cultura de paz en nuestra isla: dialogando y con reglas concretas y de mutuo acuerdo para mantener la convivencia respetuosa, digna, civilizada, solidaria sin violar los derechos humanos. Pero las élites gobernantes de RD y RH le dan más importancia al control armado y corrupto que al control legal y justo. Las leyes son para todos los ciudadanos: ricos y pobres, académicos e iletrados, nativos y extranjeros.

Como vemos, los mismos componentes humanos: Cultura, Etnia, Figura, Relaciones, Paz, Nación…, forman grupos humanos diferentes: dominicanos, haitianos, americanos, europeos, africanos, chinos…

Fijémonos en los componentes universales de las culturas:

COMO DOMINICANO. // COMO HAITIANO.

FIGURA (Cuerpo) FIGURA (Cuerpo)

LENGUAJE LENGUAJE

FORMA DE VESTIR FORMA DE VESTIR

COMERCIO COMERCIO

TRABAJO TRABAJO

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

TRANSPORTE TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN (Zazones) ALIMENTACIÓN (Zazones)

ESCOLARIZACIÓN ESCOLARIZACIÓN

LUGAR DE VIDA (Ecología) LUGAR DE VIDA (Ecología)

RELIGIÓN RELIGIÓN

CREENCIAS CREENCIAS

MÚSICA MÚSICA

ARTE ARTE

CONCLUSIONES: ¿Tiene sentido la lucha permanente que mantienen los grupos dominicanistas en contra de los haitianos? ¿Tiene sentido la implementación de las expulsiones masivas, indiscriminadas y violadoras de los derechos humanos que desde hace 90 años vienen haciendo las autoridades dominicanas en contra de los nacionales haitianos irregulares en RD? Y no se ha resuelto el problema de la regularización de los haitianos… ¿Existen medidas jurídicas de control, para nosotros y los nacionales de otros países, en nuestro territorio? La Cultura de Paz nos dignifica y fortalece nuestras vidas… Mantiene vivo el sentido de humanidad. Nos hace conscientes de que la verdad y la justicia no es del que más fuerzas tenga, sino de quienes asumen la debilidad solidaria, al estilo de Jesús de Nazareth, para lograr el Buen Vivir.