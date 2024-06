Mi vida es un ejemplo para todos los que todavia tienen sueños no realizados en plenitud y creen que es tarde en la vida para concluir ideales.

Pienso que mi ejemplo puede servir de algo a esas personas. A veces me admira encontrar jóvenes recién graduados de bachiller y con deseos de estudiar medicina, por ejemplo, pero abandonan la idea porque dicen "que es una carrera muy larga" y cogen algo corto aunque no les inspire tanto ni les guste.

En mi caso personal les resumo mi historia: Me gradué de bachiller en 1961 en el 4to de matemáticas con honores en el Colegio De La Salle de Santo Domingo. De ahí partí para El Salvador al Noviciado Jesuita, pues no había en RD casas de formación de la Compañía de Jesus. Entre los años de estudios en ese país, luego en Venezuela en la Universidad Andres Bello y Universidad de Fordham en New York me gradué con honores de B.A. de áreas complejas en Clásicos, Humanidades, Filosofía y Psicología en 1967. Regresé a mi país como profesor del Colegio Loyola y del Seminario Santo Tomas de Aquino, durante 2 años, siendo al mismo tiempo estudiante en la UASD completando materias en Psicología. En 1969 decidí cambiar de vida y salí de Jesuita en cuyo momento debí tomar una decisión académica y existencial. En 1970 gane una beca de la OEA para el Doctorado (PhD) en la Universidad de Loyola de Chicago para Psicología Clínica, donde los aspirantes para ese programa eran alrededor de 800 y los que logramos admisión al programa fuimos 10. Allí cursé exitosamente hasta completar la Maestría en Counseling y Psicología Clinica habiendo cursado por el periodo de 3 años de materias y de entrenamientos en hospitales y en el programa de Illinois Drug Abuse Program.

Al llegar el momento de la tesis doctoral consulté con amigos que estaban finalizando esta tarea, los cuales me hicieron saber que nadie terminaba una tesis en menos de 4 o 5 años. Yo llegue a una conclusión práctica para las metas que tenía: calculé que en ese mismo tiempo yo me graduaba de médico en una Universidad decente en mi país y así lo hice en INTEC luego de pasar 4 o 5 años trabajando como Psicólogo.

Finalmente terminé la medicina en 1983 con 40 años de edad. Dos años después conseguí una beca en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, culminando en el último año en Madrid completando una especialidad en Psiquiatría que me permitió disfrutar de los mejores profesores en esa época desde el punto de vista neurobiológico y psicofarmacológico.

A esta edad de 80 años he logrado haber sido Presidente de la Sociedad Dominicana de Psicología en sus inicios, y luego Presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y Profesor Meritísimo (Emérito) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde enseñé durante 30 años en la escuela de Psicología, y 20 años profesor de la Escuela de MedicIna de INTEC y luego como profesor de los residentes de Psiquiatría, y a los residentes de Neurología de CEDIMAT en la materia de Neuropsiquiatría.

Como proyección profesional en los Estados Unidos fui miembro fundador de la McLean Hospital International Psychiatry Society (Harvard Medical School Affiliate) y miembro del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología (CLAMP) e International Fellow de la American Psychiatric Association(APA). Ademas tuve la oportunidad de realizar funciones importantes en varios gobiernos, siendo las dos mas importantes la creación del CONES que fue la semilla de lo que se convirtió en Ministerio de Educacion Superior, Ciencia y Tecnología, como también el Programa Multisectorial de VIH/SIDA, y en CEDIMAT, institución apoyada por el Gobierno, el Sector Privado y la Iglesia católica como fundador y primer jefe de Salud Mental y Psiquiatría de enlace. En la política tuve la experiencia de formar parte de la Comision de estrategia de dos campañas políticas.

Corono mi vida productiva como Embajador de la Republica Dominicana ante la Santa Sede en el Vaticano. En conclusion, nunca es tarde cuando se tiene un proyecto de vida claro y gasolina motivacional y existencial para realizarlo, contando siempre con la pareja que se ha elegido que indiscutiblemente es de suma importancia en la vida en lo que se refiere a la plena realizacion personal y familiar.